अधिकाऱ्यानं काय केलं चौकशीत उघड होईल; पुणे गैरव्यवहार प्रकरणी उदय सामंताची थेट प्रतिक्रिया

Uday Samant On Pune Land Deal Case: झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात त्या अधिकाऱ्याने नेमकं काय केलं. हे चौकशीत निष्पन्न होईल, असं उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात उदय सामंत यांनी ही भूमिका मांडली.
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात त्या अधिकाऱ्याने नेमकं काय केलं. हे चौकशीत निष्पन्न होईल, ती जागा का दिली ती जागा कशा पद्धतीची होती, हे सुद्धा चौकशीत समोर येईल. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची समिती चौकशी करत आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असं वक्तव्य उदय सामंत यांनी केलं. तसंच अधिका-यानं काय केलं हे चौकशीत उघड होईल. जागा कशाप्रकारची होती, ती का दिली ते चौकशीतून कळेल. या प्रकरणामध्ये पत्र दिल्यानंतर बाबी पूर्ण झाल्या नसतील आणि नियम बाजूला सारुन परवानगी दिली असेल तर तेही चौकशीत दिसेल, असं उदय सामंत यांनी सांगितलं.
इतर पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देताना भाजपचा नैसर्गिक युतीतील मित्रपक्ष शिवसेना दुखावली जाणार नाही याची काळजी भाजप नक्की घेईल अशी अपेक्षा, शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केली. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीमध्ये त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली.
शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांच्याशी भेट झाल्याचं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी मान्य केलं आहे. तशी पोस्ट एक्स समाजमाध्यमावर सुषमा अंधारे यांनी केली. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात उदय सामंत यांनी सुषमा अंधारे यांच्या संदर्भात मोठा दावा केला. अंधारेंनी दिल्लीत नरेश म्हस्के यांची भेट घेतली. अंधारे उद्धव ठाकरेंवर नाराज होत्या. त्या शिवसेनेत येणार होत्या, असा मोठा दावा उदय सामंत यांनी केला. त्यावर पोस्ट करत अंधारेंनी प्रत्युत्तर दिलं.