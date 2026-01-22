मुंबईच्या महापौर सोडतीत चीटिंग? ठाकरेंचा महापौर होऊ नये म्हणून सिस्टमच बदलली? शिवसेना नेत्यांकडून सभात्याग

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shivsena Alleges Roration System Changed: महापौर आरक्षणाची रोटेशन पद्धत बदलून नव्या चक्रानुसार आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आल्याचा आक्षेप उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला आहे. पुन्हा ओपनपासून सुरुवात करत आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार पद्धतीनं महापौर आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 22, 2026, 02:06 PM IST
Shivsena Alleges Roration System Changed: महापौर आरक्षणाची रोटेशन पद्धत बदलून नव्या चक्रानुसार आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आल्याचा आक्षेप उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला आहे. पुन्हा ओपनपासून सुरुवात करत आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार पद्धतीनं महापौर आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. राजकीय सोयीकरता नव्या चक्रानं सोडत निघाली असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला आहे. 

परंपरा बदलण्याची गरज काय होती? यांच्या गरजा सुद्धा सत्तेला धरून असतात. लोकसभेची संख्या वाढवत आहात मग मुंबई मध्ये का नाही वाढवत? उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली होती असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे. 

महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित करण्यात येते. समाजातील सर्व घटकांना महापौर पदाची संधी मिळावी यासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. जुन्या चक्राकार पद्धतीनं सोडत निघाली असती तर मुंबईत एसटी आरक्षण येण्याची शक्यता होती, एसटी नगरसेवक केवळ ठाकरेंकडे आहेत. सध्या कायद्यात एससी, एसटी, महिला आणि ओबीसींसाठी रोटेशनने आरक्षण आहे. मात्र, चक्राकार पद्दत नव्यानं सुरु करुन महापौर आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. 

नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनीही आरक्षण सोडतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. मुंबईसाठी ओबीसी सोडत का नाही? चक्राकार पद्धतीत मुंबईला ओबीसी लॉटरी का नाही ? असा आक्षेप किशोरी पेडणेकर आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रतिनिधींनी घेतला. यावेळी ठाकरे गट आणि भाजपा प्रतिनिधींमध्ये वाद झाला. दोन्ही गटाचे प्रतिनिधी आमनेसामने आले होते. 

नियमबाह्य काम चालू देणार नाही असं ठाकरेंच्या शिवसेनेने म्हटलं आहे. मुंबई ओपनमध्ये ठेवल्याचा आक्षेप नोंदवला असतानाही विरोध डावलून सोडत सुरूच ठेवण्यात आली. आक्षेप नोंदवून घेतला आहे असं राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितलं. यावेळी शिवसेनेने सभात्याग केला आणि किशोरी पेडणेकर सभागृहाच्या बाहेर पडल्या.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Tags:
Shivsenaarvind sawantअरविंद सावंतMaharashtra Mayor Reservation 2026Mahanagarpalika Mahapor Arakshan

