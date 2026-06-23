'अशा नालायक लोकांचं राजकारण संपवल्याशिवाय शांत बसणार नाही'; ऑपरेशन टायगरनंतर ओमराजे निंबाळकरांचा इशारा

Omraje Nimbalkar on MP Fund: महायुतीमध्ये जरी आलो तरी माझा माझ्या जिल्ह्यात संघर्ष कायम राहणार असं ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यात काय होईल मला माहीत नाही, पण जिल्ह्यात मी मांडीला मांडी लावून नाही बसू शकत. राणा पाटलांच एकही मत मला नको असं ओमराजे निंबाळकर यांनी सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी मिळालेला निधी आणि करण्यात आलेला खर्च यासंदर्भातही भाष्य केलं.
मला 18 कोटी निधी प्राप्त झाला आणि 130 कामं प्रस्तावित केली असून 21 पूर्ण झाली असल्याचं सांगितलं जात आहे. मी 2019-24 खासदार होतो. खासदार निधी खर्च करण्याची मुदत 5 वर्षांची असते. मुदत संपल्यानंतर निधी शिल्लक राहिला तर हे त्या खासदराचं अपयश आहे. 5 वर्षात एकही पैसा अखर्चित राहिलेला नाही असं त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं.
"माझ्या लोकसभा कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या बूथची संख्या 2475 पर्यंत आहे. मला 25 कोटी निधी मिळतो, म्हणजे एका बूथला 1 लाख मिळतात. 1 लाखात काय काम होणारं सांगा. 1 लाखात कोणतंच काम होऊ शकत नाही. सभामंडप, शाळा, शाळेची भिंत, रस्ता कोणत्याही कामाला 7 ते 10 लाख निधी लागतो. जर एका गावात 7 ते 10 लाख गेले तर जवळफास 5 ते 6 बूथ निधीविना राहतील. जे बूथ राहिलेत त्यांना वाटणार की, आम्ही सगळ्यांनी मतदान केलं होतं, पण कामं दुसऱ्यांची झाली. हा 5 वर्षातील निधी असून 2024 ते 2029 कालावधीचा आहे. ेजर त्यानंतरही निधी शिल्लक राहिला तर बोलावं. आधीच्या खासदारांनी निधी खर्च न केल्याने 3 कोटी जास्त मिळाले आहेत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
मी माझ्या आयुष्यातील सर्व वेळ मतदारसंघातील सामान्यांसाठी दिला आहे. सामान्यांना विचारलं तर मी त्यांच्यासाठी अडचणीच्या वेळी उपलब्ध होतो की नाही याचं उत्तर मिळेल. आम्ही काम करत नसू, काहीच केलं नसेल तर मान्य करु. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका या तिन्ही निवडणुकीत निष्ठावंत कार्यकर्ते, जे 24 तास काम करत असतात त्यांना धाराशीव लोकसभा मतदारसंघात दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला.
आमचे लोक तेव्हा निवडणूक लढवत होते ते मशाल चिन्हावर होते. मी, आमदार, कार्यकर्ते पूर्ण वेळ काम करुनही स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, एकही पंचायत समिती, आमच्या विचारांची निवडून आली नाही, एकही पालिका आमची आली नाही, जिल्हा परिषदेत वाताहत झाली. सामान्यांनी मतदान करताना जो कल दिला तो सत्तेच्या बाजूने, विकासासाठी दिला. त्यामुळे माझी भूमिका गैर वाटत नाही असा दावा त्यांनी केला.
राजकारणात येण्यामागील माझं कारण मी कधीही लपवून ठेवलेलं नाही. माझ्या मतदारसंघात बोललो त्यावर मी ठाम आहे की, माणूस कोणत्याही पक्षाचा असला तरी नीच कृत्य करणाऱ्याला माझा कायम विरोध असणार आहे. तो विरोध यापुढेही दिसत राहील. नालायक लोकांचं राजकारण संपवल्याशिवाय शांत बसणार नाही असा निर्धार यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.