'फडणवीस यांचा सुकलेला पापड का झालाय?', संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, म्हणाले 'भ्रष्ट मंत्र्यांनी त्यांना...'

नाशिकमधील खड्ड्यांवरुन खासदार संजय राऊतांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. नाशिकमध्ये भ्रष्टाचाराचा जामनेर पॅटर्न सुरु असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. जामनेर कनेक्शनचा भ्रष्टाचार पॅटर्न आहे, फडणवीस यांनी तो आणला आहे. बोगस टेंडर, वर्क ऑर्डर काढत आहेत. 10 लाख बोगस नोटा पकडल्या त्या पण त्यांच्यात असतील. हाच भाजपाचा पॅटर्न आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याभोवती भ्रष्टाचार कऱणारे गराडा घालून बसले आहेत असा दावाही त्यांनी केली.
"रस्त्याचं सिमेंटीकरण करणं हेच काम आहे का? त्यांना कामं कशी करतात हे हवं असले तर बौद्धिक देण्यास तयार आहोत. स्वत:ला अतीशहाणे समजत आहेत. सगळी कामं फक्त कमिशनसाठी आहेत. कमिशन घ्यायचं आणि कंत्राटदाराला मोकळं रान द्यायचं. मुख्यमंत्र्यांकडे पुरावे देऊन काही करणार असतील तर भेटीन. भ्रष्ट मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना खिशात ठेवलं आहे का कळत नाही मला? फडणवीस यांचा सुकलेला पापड का झालाय कळत नाही?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, "एकेकाळी काय त्यांच्या गर्जना होत्या. आता काय झालं आहे. हे भ्रष्टाचार कऱणारे त्यांच्या अवतीभोवती गराडा घालून बसले आहेत. महाराष्ट्रात आदिवासींची अवस्था पाहिली ना कशी आहे. त्यावर काही उत्तर देत नाहीत. याला माज म्हणजात. हा माज केंद्रातून झिरपत महाराष्ट्रात आला आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
"कुठलं प्रशासन आणून ठेवलं आहे. फडणवीस शेडींला गाठ मारुन विकासाची भाषणं करतात, त्यांनी आधी खड्डेमुक्त करावं. नाशिक दत्तक घेतलं आहे हे विसरलंत का? शुद्धीवर येण्यासाठी इलेक्ट्रिक शॉक दिले पाहिजे. बाप आहात तर माग बापासारखे वागा. तुमचा दत्तक मुलगा गिरीश महाजन पैसे घेत आहे," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
"प्रशासन मुर्दाड, निर्दयी आहे. 72 नगरेसकांची डोळ्यांची बुबळं बाहेर आली आहेत का? येथील आमदार आंदोलन करत आहेत. राजीनामा द्या ना, ही कसली नौटंकी? आम्ही तक्रार करतो तेव्हा पालिकेचे अदिकारी धमक्या देतात असं लोक सांगत आहेत. नागरिकांसोबत ही गुंडगिरी? मी म्हणाले अधिकाऱ्यांची नावं द्या, त्यांना गुंडगरी दाखवतो. कोणी धमक्या दिल्या सांगा ना? नाशिक सोडून पळायला लावतो. सत्तेचा माज आला आहे का?," अशी विचारणा त्यांनी केली.
अनेक साधूंनी आमच्याशी संपर्क साधला. कुंभमेळ्याची कामं पैसे खाण्यासाठी काढल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. सोयी सुविधा किती निर्माण होतील याबाबत शंका आहे. त्यांना खड्ड्यात टाकण्याचं काम ते कर आहेत असाही आरोप त्यांनी केला.