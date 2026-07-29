'प्रत्येक टेबलावर 5-10 लाख...'; महाराष्ट्रात शिक्षण संस्था चालकांकडून 200 कोटी जमा केले; संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप, 'फडणवीसांनी...'

महाराष्ट्रात सातत्याने पेपरफुटीची गळती सुरु आहे. एमपीएसससी, औषध निरीक्षक, टीईटी पेपरफुटीनंतर बोगस डिग्रीचा घोटाळा समोर आला आहे अशी टीका करताना संजय राऊत यांना गंभीर आरोप केले आहेत. शाळांना मंजुरी देताना संस्थाचालकांना प्रत्येक टेबलावर 5 ते 10 लाख रुपये द्यावे लागत आहेत असा दावा त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यात पेपरफुटीपासून बोगस डिग्रीपर्यंत आणि शाळांच्या मंजुरीपर्यंत फक्त पैशांचा खेळ सुरु आहे. शाळांच्या मंजुरीसाठी लाखो रुपये घेतले जात असून 200 कोटी जमा केले आहेत असं त्यांना दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.
"सरकारला भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबाबत अजिबात गांभीर्य नाही. ज्याप्रकारे लोकसभेत भाजपाचे सदस्य मूळ विषयाला बगल देऊन पंडित नेहरु, इंदिरा गांधी, मागचं सरकार यावरच टिवल्या बावल्या करत होते ही गंभीर गोष्ट आहे. पेपरफुटीसंदर्भात कडक कायदा आणला असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे. टास्क फोर्स स्थापन केलं आहे. त्यावर संसदेत चर्चा सुरु असताना नेहरु, इंदिरा गांधी, काँग्रेसची बदनाम करत आहेत. प्रियंका गांधी यांनी त्यांना चांगलं उत्तर दिलं. राहुल गांधी आज बोलतील आणि संसदेत असले उद्योग करणाऱ्यांना चांगलं उत्तर दिलं जाईल," असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
पुढे ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात सातत्याने पेपरगळती सुरु आहे. एमपीएसससी, औषध निरीक्षक, टीईटी पेपरफुटीनंतर विद्यापीठातून बोगस डिग्रीचा, मार्कशीटचा घोटाळा समोर आला आहे. महाराष्ट्रात 2000 शाळा बंद पडल्या असताना नवीन शाळांना मंजुरी देताना संस्थाचालकांना प्रत्येक टेबलावर 5 ते 10 लाख रुपये द्यावे लागत आहेत. मंजुरीचा कागद, इरादापत्राचा कागद असे अनेक मुद्दे आहेत".
"शिक्षणाचं आदर्श केंद्र असणाऱ्या महाराष्ट्रात शिक्षणाची अव्यवस्था सुरु आहे. फडणवीस काय करत आहेत? जंतर मंतरला आंदोलन झालं की शिव्या घाला. आम्ही काही टीका केली की वेडंवाकडं बोला. महाराष्ट्र शिक्षणात पूर्ण रसातळाला गेला आहे त्याला फडणवीस आणि केंद्रात मोदी, शाह जबाबदार आहेत. तुम्ही मुद्दे आणि मेरिटवर बोला, मग विरोधकांवर टीका करा. आमचं काम आरसा दाखवणं आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. मी सर्व पुरावे सादर करणार आहे".
महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यात पेपरफुटीपासून बोगस डिग्रीपर्यंत आणि शाळांच्या मंजुरीपर्यंत फक्त पैशांचा खेळ सुरु आहे. मुलांनी कसं शिकायचं? संस्थाचालकांनी शाळा कशा चालवायच्या? निधीअभावी शाळा बंद पडत असताना शाळांच्या मंजुरीसाठी लाखो रुपये घेतले जात आहेत असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शिक्षकांना एसआयआरसारखी शिक्षणबाह्य कामं दिली जाणं गंभीर बाब आहे. बाहेरच्या लोकांना काम द्या, खूप बेरोजगार आहेत. अनेक शिक्षण आजारी असतात. त्यांना दारोदारी फिरवत आहात. ते मुलांना शिकवणार कधी? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
"काही पीडित संस्थाचालकांचा छळ झाल्याची माहिती आली आहे. महाराष्ट्रात संस्थाचालकांकडून जवळपास 200 कोटी जमा केले आहेत. महाराष्ट्रातून काहीजण दिल्लीत मला भेटले. इतके हैराण झाले आहेत. आम्ही नीट प्रकरणी मोदींचा राजीनामा मागत आहोत, कारण ते सरकारचे प्रमुख आहेत त्यांनी मंत्र्यांवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. तसंच मुख्यमंत्र्यांचीही जबाबदारी आहे. राज्यात प्रत्येक 10 व्यक्तीमागे 2 डिग्री बोगस आहेत इतक्या टोकाला गेलं आहे. मागील 10 वर्षात डिग्री छापल्या आहेत," असं ते म्हणाले.