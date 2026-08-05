/एकनाथ शिंदेंचे सर्व आमदार अपात्र होणार! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर सर्वात मोठा दावा, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शिवसेना नाव आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली असून, यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडत संपूर्ण घटनाक्रम मांडला. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने दाखल केलेल्या 2024 मधील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. याचिकेत, राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार शिंदेंच्या शिवसेना गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या नकाराला आव्हान देण्यात आलं. यासोबतच, एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली,
घटनेतील दहावी अनुसूची आणि परिच्छेद 2 नुसार सगळे अपात्र, बरखास्त होतील असा दावा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. सुनावणीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, "प्रत्येक कृती बेकायदेशीर आहे. घटनेतील दहावी अनुसूची आणि परिच्छेद 2 नुसार सगळे अपात्र, बरखास्त होतील. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह आणि मूळ शिवसेना अत्यंत बेकायदेशीरपणे सोपवली आहे. कोणताही नियम, कायदा, कलमानुसार काम झालं नाही हे कपिल सिब्बल यांनी माडंल आहे".
दरम्यान शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटलं की, "राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष एकच असल्याची चर्चा झाली. उद्या कपिल सिब्बलच युक्तिवाद आणि नंतर त्यांच्या वतीने दुसरे वकील बाजू मांडतील. आमच्या वतीने रोहतगी, कौल, मेहता युक्तिवाद करतील. आज जो युक्तिवाद केला आहे त्याला प्रत्युत्तर दिलं जाईल. त्यांनी खोटी बाजू न्यायालयात मांडली आहे. त्यांच्या दाव्यात दम नाही. आम्ही आमच्या वकिलांच्या माध्यमातून खरी बाजू मांडू".
संजय राऊतांनी आपल्या विजयाचा दावा केल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "दावा कोणीही करेल. निर्णय घेण्याचा अधिकार खंडपीठाचा आहे. तसं केल्यास तो सुप्रीम कोर्टाचा अपमान होईल. आम्ही ज्या गोष्टी केल्या आहेत, प्रक्रिया पार पाडल्या आहेत त्या कायद्याला अनुसरुन आहेत. आम्हीला विश्वास असून दावा कोणी करु शकत नाही".
कपिल सिब्बल यांनी चुकीची माहिती दिली. एकनाथ शिंदेंची निवड करताना घटनात्मक पद निर्माण करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमाचं पालन केलं आहे. निवडूणक आयोगाचा निर्णय योग्य आणि घटनेला अनुसरुन आहे असंही ते म्हणाले आहेत.