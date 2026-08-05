Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /एकनाथ शिंदेंचे सर्व आमदार अपात्र होणार! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर सर्वात मोठा दावा, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

एकनाथ शिंदेंचे सर्व आमदार अपात्र होणार! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर सर्वात मोठा दावा, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शिवसेना नाव आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली असून, यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडत संपूर्ण घटनाक्रम मांडला. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 05, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:52 PM IST
एकनाथ शिंदेंचे सर्व आमदार अपात्र होणार! सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर सर्वात मोठा दावा, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आज पॉवरफुल त्रिग्रही योगासह बुध गोचर! नोकरीसोबत आर्थिक फायदा अन् बरंच काही, पण या लोकांना राहावं सावधान, ताकही फुंकून प्यावे
2
3
4
5