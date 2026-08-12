'निर्णय आधीच ठरवला...', संजय राऊतांचा सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपताच खळबळजनक आरोप, 'उगाच नाटक करुन...', नेमकं काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल सातत्याने निवडणूक आयोगाने कशाप्रकारे नियम पायदळी तुडवत शिवसेना एकनाथ शिंदेंकडे सोपवली हे मांडत आहेत. 13 वर्षांत निवडणूक आयोगाला (ECI) हे कधीच समजले नाही का की पक्षाची दुसरी एखादी घटना अस्तित्वात आहे? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी 2018 च्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी आधीच निष्कर्ष निश्चित केला आणि त्यानुसार तर्क फिरवला असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी सुप्रीम कोर्टाबाहेर माध्यमांशी संवाद साधताना असाच आरोप केला.
संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "पक्षाची बांधणी लोकशाही पद्धतीने करण्यात आली आहे. पक्षप्रमुख, 13 नेते, 32 उपनेते, राज्य संघटक, राज्य सचिव अशी उभारणी आहे. त्याची माहिती घटनेनुसार आणि मार्गदर्शन तत्वानुसार निवडणूक आयोगाला कळवली आहे. ज्या फॉरमॅटमध्ये मागितली तशी दिली. त्या कागदावर निवडणूक आोगाचा सही शिक्का आहे. अधिकाराच्या बाहेर जाऊन फुटीर गटाला मान्यता. चिन्ह देणं हे नियमबाह्य आहे".
"ज्या तारखेला फूट पडली तो दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या दिवशी पक्षात फूट नव्हती. विधीमंडळ पक्षात फक्त फूट होती आणि तेवढीच मान्य केली पाहिजे. पक्ष तेव्हाही मजबूत होता. 21 जून 2022 ला जी घटना घडली त्यावर चिन्ह आणि पक्षाचा निकाल असायला हवा," असं ते म्हणाले.
"19 लाख प्रतिज्ञापत्रांचा उल्लेख झाल्याबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाने माहिती मागवली होती. निवडणूक आयोगात निर्णय घेताना घटनात्मक घोटाळा केला आहे. त्यांनी आधीच निर्णय ठरवला होता, नंतर ऐकण्याचं, कागदपत्रं मागवण्याचं नाटक केलं. राजकीय दबाव होता आणि कोणाचा होता हे सर्वांना माहिती आहे," असा आरोप त्यांनी केला.