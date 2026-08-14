'नरेंद्र मोदी, अमित शाह जात आहेत', संजय राऊतांचा मोठा दावा, थेट सरसंघालचक मोहन भागवतांना आव्हान, 'दिल्लीत जाऊन...'

देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी या देशाच्या संविधानाची प्रतिमा डागाळली आहे. डिलिमिटेशनसाठी वेगवेगळ्या पक्षाच्या खासदारांना फोडण्याचा प्रयत्न करणं हेदेखील संविधान गुदमरण्यासारखं, डागाळण्यासारखं आहे अशी सणसणीत टीका ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. पक्ष फोडणं हे मोदी, अमित शाह यांचं काम आहे का? देशात अस्वस्थता आहे, बेरोजगारी, महागाई वाढली आहे, रुपया घसरत आहे. देशाची प्रतिमा डागाळत आहे यावर मोदी टेलिप्रॉम्टर शिवाय बोलणार का? असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. तसंच 2029 च्या आधी अमित शाह, नरेंद्र मोदींना जावं लागेल. अशा प्रकारची स्थिती जागतिक स्तरावर आणि देशात आहे. मोदी, शाह जातील असा मोठा दावाही त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
पुढे ते म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी जबरदस्ती मिठी मारण्याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं, ते संपूर्ण जगाने पाहिलं आणि पंतप्रधानांची थू झाली. भारतासारख्या देशासाठी परराष्ट्र धोरण मोठं आहे. जागतिक स्तरावर देशाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय काय करत आहे? पंतप्रधांना परदेशात जाऊन मिठ्या मारणं, पुरस्कार घेणं याला धोरण म्हणत नाही". दोन राष्ट्र्पतींचा श्वास गुदमरला आहे असंही ते उपहासात्मकपणे म्हणाले.
पाच दिवस आमचा युक्तिवाद सुरु आहे. काल तो अर्धवट राहिला. मंगळवारी पुन्हा कपिल सिब्बल आम िदेवदत्त कामत युक्तिवाद करतील. सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला जितका वेळ हवा आहे तितका दिला आहे. अपात्रतेचा वेगळा विषय आहे. आता जो युक्तिवाद सुरु आहे तो पक्ष आणि चिन्ह यासंदर्भात आयोगाने शेण खाल्लं आहे, अमित शाह आणि आयोग यांनी एकत्र येऊन पार्टनरशिपमध्ये शेकडो कोटींना प७ आणि चिन्ह मिंधे गटाला विकंल.
"आता ते (मोदी, शाह) झोपतच नाही, दोघांचे चेहरे पाहा. लोकलज्जेस्तव 20 दिवसांनी सभागृहात आले होते, खाली मान घालून आले आणि तसेच गेले. 56 इंच वैगेरे काहीच नव्हतं. आता दिल्ली खाली कऱण्याची वेळ आली आहे," असं ते म्हणाले.
"भ्रष्ट आणि क्रूर हुकूमशाहाचा राजीनामा मागण्यासाठी गोंधळ घालावा लागला तर लोकशाहीसाठी असतो. अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी या परंपरेला मान्यता दिली आहे. लोकशाहीतीस हे मोठं हत्यार आहे. देशाचा सैतान गृहमंत्री मुलांवर पॅलेट गन चालवतो. अश्रूधुराचा मारा करतो, दादागिरी करतो, पक्षा फोडतो. शाहांचा राजीनामा मागण्यासाठी आवाज उठवला तर तो गोंधळ नाही, लोकशाही संरक्षणाची कवचकुंडलं आहेत," असं त्यांनी म्हटलं.
पुढे ते म्हणाले, "भाजपा जोकर आहे. दोन जोकर मोठ्या पदावर आहेत. कोणत्या स्तराचे जोकर आहेत हे जंतर मंतरवर मुलांनी दाखवलं आहे. देशाला दोघांमुळे काय मिळालं? धार्मिक उन्माद, धर्माच्या नावे जे सुरु आहे, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान हे सर्व. जर आरएएस राष्ट्रभक्त संघटना समजत असेल तर मोहन भागवत यांनी दिल्लीत जाऊन पत्रकार परिषद घेऊन शाह, मोदी यांची पोलखोल केली पाहिजे".