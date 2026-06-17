/Operation Tiger:...तर तुम्हाला हवा तसा निकाल देऊ, वडिलांच्या हत्या खटला प्रकरणी ओमराजेंवर दबाव, राऊतांचा खळबळजनक दावा

Sanjay Raut claims pressure on Omraje Nimbalkar: राज्यात सध्या ऑपरेशन टायगरमुळे खळबळ माजली असून, उद्धव ठाकरेंचे सहा खासदार बंडखोरीच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि संजय जाधव ठाकरेंची शिवसेना सोडून वेगळा गट स्थापन करणार असल्याचा दावा आहे. यादरम्यान दिल्लीत पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी ओमराजे निंबाळकरांचा उल्लेख करत खळबळजनक दावा केला आहे.
ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर दबाव असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचा चालक यांच्या हत्येप्रकरणी 20 वर्षांनी उद्या निकाल येणार होता. पण एका महत्वपूर्ण व्यक्तीच्या माध्यमातून ओमराजे निंबाळकर यांच्यापर्यंत संदेश पोहोचवण्यात आला. जर तुम्हाला निर्णय बाजूने हवा असेल तर आमच्यासोबत या असं सांगण्यात आलं. तुम्हाला हवा तसा निकाल देऊ यासाठी त्यांच्यावर दबाव आहे असं संजय राऊतांनी सांगितलं आहे. जर या देशातील कायदा, लोकशाही अशाप्रकारे चालत असेल तर संविधान, हायकोर्ट काय आहे? यामुळेच तो निर्णय थांबला असा मोठा दावा त्यांनी केला आहे.