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अमित शाह यांच्या अंगावर रक्ताचे शिंतोडे; टिळक पुरस्कार त्यांच्या हस्ते देणं नैतिकदृष्ट्या अधःपतन; संजय राऊतांचा संताप

स्वातंत्र्यलढ्यातील कर्ता पुरुष लोकमान्य टिळकांच्या नावे असेला पुरस्कार सध्याच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यवस्थापकीय संचालक अमित शाह यांच्या हस्ते देण्याचा घाट घातला आहे अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 31, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:23 AM IST
अमित शाह यांच्या अंगावर रक्ताचे शिंतोडे; टिळक पुरस्कार त्यांच्या हस्ते देणं नैतिकदृष्ट्या अधःपतन; संजय राऊतांचा संताप

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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अमित शाह यांच्या अंगावर रक्ताचे शिंतोडे; टिळक पुरस्कार त्यांच्या हस्ते देणं नैतिकदृष्ट्या अधःपतन; संजय राऊतांचा संताप
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