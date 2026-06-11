'तरुणांनो सतर्क राहा', संजय राऊतांनी डिलीट केली 'ती' खळबळजनक पोस्ट; मोदींचा होता उल्लेख

Sanjay Raut Deletes Post: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसंदर्भात केलेली पोस्ट सोशल मीडियावरुन डिलीट केली आहे. संजय राऊतानी कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दिपके आणि नरेंद्र मोदींचा एकत्रित फोटो पोस्ट केला होता. दोघांची अमेरिकेत भेट झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. कोण कोणास भेटलं? असं म्हणत संजय राऊतानी अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान मोदी यांचा फोटो एक्सवर पोस्ट केला होता. त्यांच्या या पोस्टनंतर एकच खळबळ उडाली होती.
मात्र काही तासांतच ही पोस्ट संजय राऊत यांनी डिलीट केली आहे. यानंतर संजय राऊत यांनी दुसरी पोस्ट करत या आंदोलनाचे अण्णा आंदोलन होऊ नये यासाठी तरुणांनी सतर्क राहावे असं आवाहन केलं आहे.
अमेरिकेत कोण कोणास भेटले? अशी विचारणा करत संजय राऊत यांनी दिपके आणि मोदी यांची भेट झाल्याचा दावा करणारा फोटो पोस्ट केला होता.
"कॉकरोच जनता पार्टी हा भारतीय तरुणांचा संताप आणि चीड आहे. या तरुणांची फसगत होता कामा नये. उलट तो संताप अधिक प्रभावी आणि नियोजित मार्गाने व्यक्त होणं गरजेचं आहे, असं माझं मत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच दिवशी तरुणांचं आंदोलन यशस्वी होण्याबाबत शुभेच्छा दिल्या. तरुणांना न्याय आणि दिशा हवी आहे. या आंदोलनात संघ प्रवृत्ती घुसून त्यांचे “अण्णा " आंदोलन होऊ नये यासाठी कॉकरोच पार्टी नेत्यांना सतर्क राहावे लागेल! बाकी काय? मोदींना पंतप्रधानपदी बारा वर्षे झाली तो उत्सव डोळे भरून बघत राहूया, जय महाराष्ट्र," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टी हा भारतीय तरुणांचा संताप आणि चीड आहे,या तरुणांची फसगत होता कामा नये उलट— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 11, 2026
तो संताप अधिक प्रभावी आणि नियोजित मार्गाने व्यक्त होणे गरजेचे आहे,असे माझे मत आहे,
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच दिवशी तरुणांचे आंदोलन यशस्वी होण्याबाबत शुभेच्छा दिल्या,…
अभिजीत दीपके यांना पुण्यात यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता त्यांनी भेट झाल्याचं नाकारल होतं. तसंच हा फोटो AI असल्याचंही सांगितलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना असणारी सुरक्षा पाहता इतक्या सहजपणे जाऊन भेटणं शक्य नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.