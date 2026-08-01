/जालियनवाला नंतर देशात जंतरमंतर कांड, अमित शाह जनरल कायर आहेत; संजय राऊतांचा संताप; लाज नाही वाटत का?

टिळक कुटुंबाला काय झालं आहे. कोणीतरी मिंधे गटात गेलं आहे, यांना लाज वाटली पाहिजे. ज्यांनी स्वाभिमानासाठी लढा दिला, छातीचा कोट करुन ब्रिटिशांशी लढले, तुरुंगात गेले, सरकारला डोकं ठिकाणावर आहे का असा प्रश्न विचारला आणि जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा ज्यांनी धिक्कार केला त्या टिळकांच्या नावाचा पुरस्कार ज्यांना दिला जात आहे आणि ज्यांच्या हस्ते दिला जात आहे त्यांनीच जंतर मंतर कांड केला. जालियनवालानंतर जर देशात कांड घडला असेल तर तो जंतरमंतर कांड आहे. जनरल डायरनंतर जनरल कायर अमित शाह आहेत. त्यांच्या हस्ते पुरस्कार द्यायला लाज नाही वाटत असा संताप संजय राऊतांनी व्यक्त केला आहे. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
अमित शाह रात्रीच्या अंधारात आले. त्यांच्या विरोधात आंदोलन करायला लोकांना वेड लागले आहे का? त्यांचे हात मुलांच्या रक्ताने माखलेले आहेत. खरं तर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. 10 दिवसांपासून अधिवेशन सुरु असून एकदाही संसेदत आले नाहीत आणि पुण्यात फिरत आहे. हे लोकशाहीचं दुर्देव आहे. पेपर लीक बिलावर चर्चा सुरु असून, पेपरफुटीसाठी गृह मंत्रालय जबाबदार आहे. याउलट मुलं रस्त्यावर न्याय मागायला उतरले तेव्हा खिळे लावलेल्या लाठ्या, पॅलेट गन चालवले. जव्हा या विषयावर चर्चा सुरु झाली तेव्हा संसदेतून पळून गेले. हे नैतिक अध:पतन आहे आणि डरपोकपणाचा कळस आहे अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.
"भाजपाचे पुण्यातील लोक त्यांचं काय संरक्षण करणार? भविष्यात तुम्हाला संरक्षणाची गरज आहे. म्हणून तर अमित शाह पळत आहेत," असंही ते म्हणाले. वंदे मातरम विधेयकावरील चर्चेला अनुपस्थित राहण्यावरुनही त्यांनी मोदी, अमित शाह यांच्यावर टीका केली. त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. ते नेमके असतात कुठे? हे काय कांड करत असतात? असा प्रश्नही विचारला.
"भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणतात अमित शाहांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना उत्तर देणार. तुमच्यात हिंसा करण्याचा दम आहेत का तुमच्यात? तुमचे पंतप्रधान रात्री 12 वाजता व्हिडीओ टाकतात. दिवसा बोलालया घाबरतात आणि आमच्याशी हिंसेवर बोलता. या मुलांनी तुम्हाला गुडघ्यावर आणलं. तुम्ही क्रांतीच्या आड येऊ नका. 2029 च्या आत मोदी शाह देशाच्या सत्तेव नसतील. 2029 ही उजाडणार नाही. यांचा बाजार उठला असेल, गृहखात्याचा लिलाव झाला असेल,' असा दावाही त्यांनी केला.
पुण्यात मोठी आर्मी आणली असल्याचं समजत आहे. कशाला आणि कोणाला घाबरत आहात,. मुळात तुम्ही गुंड आहात. एकतर गुंडासारखे वागा किंवा गृहमंत्र्यासारखं वागा. जनतेशी संवाद साधा असं त्यांनी सांगितलं आहे.
नरेंद्र मोदींच्या व्हिडीओवरुन टीका करताना ते म्हणाले की, "ही त्यांची आणखी एक शरणागती आहे. मुळात मुलांनी माफी मागितलेली नाही. आम्ही कोणी मागितली नाही. चुकलो असं कोणी म्हणालं का? ही औदसा आठवते कशी? हे भ्रमिष्ठ झाले आहेत. या देशाचे पंतप्रधान गृहमंत्री भरकटले आहेत. त्यांनी सल्लागार बदलायला हवे आहेत. त्यांची मानसिक स्थिती ठीक नाही. माफ करायचं आहे तर मग विद्यार्थ्यांचं चारित्र्य का तपासले जात आहेत? चंद्रकांत पाटील दगडांवरचे ठसे पाहत आहेत. त्यांना अमित शाह यांनी दगडं गोळा करायला सांगितलं आहेय दादांना फिंगरप्रिंटची जबाबदारी दिली आहे. पाटील यांच्यासारखे महान वैज्ञानिक ज्यांनी अब्दुल कलाम यांना मागे टाकलं आहे त्यांनी सर्वोच्च पुरस्कार देणं गरजेचं आहे".
"तुम्ही याआधी घाणेरडी भाषा वापरली तेव्हा काय झालं? मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज आहे. कोणाला तरी जरसी गाय, 50 कोटींची गर्लफ्रेंड म्हणाला होतात. त्यामुळे तुम्ही दुसऱ्यांची आई-बहीण काढली होती हे विसरत आहात. तिथे भावनांचा उद्रेक होता, कोणी आईवर गेलं नाही. हा देश जसा चालवत आहात त्याला झुंडशाही म्हणतात. याच मुलांच्या मदतीने 2014 साली सत्तेवर आला होता हे विसरु नका. कोणी तुम्हाला शिव्या घातल्या नाही. राज्यकर्त्याला लायकीप्रमाणे राहावं लागतं. आमचा पक्ष फोडला तेव्हा काही वाटलं नाही. महाराष्ट्रातील जनता रोज शिव्या घालत आहेत," असं त्यांनी सुनावसं.