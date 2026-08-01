उद्धव ठाकरे अभिजीत दिपकेच्या नेतृत्वात निवडणूक लढणार? BJP नेत्याच्या दाव्यावर राऊत म्हणाले; 'तो एक नंबरचा ये**वा....'

उद्धव ठाकरे हे पुढची निवडणूक अभिजित दिपकेंच्या नेतृत्वाखाली लढतील असा टोला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी लगावला आहे. त्यांच्या या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला. संजय राऊतांनी अपशब्दाचा वापर करत टीका केली. तो ये**वा आहे असं सांगत त्यांनी त्यांची काय लायकी आहे? अशी विचारणा केली. देहूत गोरे यांच्या हस्ते भाजपच्या कार्यलयाचे उद्घाटन आणि रुग्ण वाहिकेचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला होता.
जयकुमार गोरे यांच्या दाव्याबद्दल विचारण्यात आलं असता संजय राऊत म्हणाले, "तो एक नंबरचा ये**वा आहे. काय लायकी आहे यांची. कोण आहे हा जयकुमार गोरे? अभिजीत दिपकेने तुमच्या पंतप्रधानांना गुडघे टेकायला लावले हे विसरलात का?".
पुढे ते म्हणाले, "आजही अभिजीत दिपकेमुळे अमित शाह, पंतप्रधान बिळात दडून बसले आहेत. तरुणांच्या भावन समजून दिपकेला सगळ्यात आधी आम्ही पाठिंबा दिला. हा तरुण भाजपाला सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही. साताऱ्याला राजकारण्यांची मोठी परंपरा आहे, काहीतरी भान ठेवा. तुम्ही दिपकेविषयी बोलता म्हणजे देशातील तरुणांचा अपमान करत आहात".
उद्धव ठाकरे हे पुढची निवडणूक अभिजित दिपकेंच्या नेतृत्वाखाली लढतील. विरोधी पक्षाला काही काम उरलेलं नाही. विरोधी पक्षांनी सरकारवर अंकुश ठेवायचा असतो, यासाठी संसदेत चर्चा करणे अपेक्षित असतं. मात्र तसं न करता ते बाहेर अशी आंदोलनं करत बसतात. जनतेच्या लक्षात या गोष्टी येत असतात असं जयकुमार गोरे म्हणाले.
नरेंद्र मोदींच्या व्हिडीओवरुन टीका करताना ते म्हणाले की, "ही त्यांची आणखी एक शरणागती आहे. मुळात मुलांनी माफी मागितलेली नाही. आम्ही कोणी मागितली नाही. चुकलो असं कोणी म्हणालं का? ही औदसा आठवते कशी? हे भ्रमिष्ठ झाले आहेत. या देशाचे पंतप्रधान गृहमंत्री भरकटले आहेत. त्यांनी सल्लागार बदलायला हवे आहेत. त्यांची मानसिक स्थिती ठीक नाही. माफ करायचं आहे तर मग विद्यार्थ्यांचं चारित्र्य का तपासले जात आहेत? चंद्रकांत पाटील दगडांवरचे ठसे पाहत आहेत. त्यांना अमित शाह यांनी दगडं गोळा करायला सांगितलं आहेय दादांना फिंगरप्रिंटची जबाबदारी दिली आहे. पाटील यांच्यासारखे महान वैज्ञानिक ज्यांनी अब्दुल कलाम यांना मागे टाकलं आहे त्यांनी सर्वोच्च पुरस्कार देणं गरजेचं आहे".
"तुम्ही याआधी घाणेरडी भाषा वापरली तेव्हा काय झालं? मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज आहे. कोणाला तरी जरसी गाय, 50 कोटींची गर्लफ्रेंड म्हणाला होतात. त्यामुळे तुम्ही दुसऱ्यांची आई-बहीण काढली होती हे विसरत आहात. तिथे भावनांचा उद्रेक होता, कोणी आईवर गेलं नाही. हा देश जसा चालवत आहात त्याला झुंडशाही म्हणतात. याच मुलांच्या मदतीने 2014 साली सत्तेवर आला होता हे विसरु नका. कोणी तुम्हाला शिव्या घातल्या नाही. राज्यकर्त्याला लायकीप्रमाणे राहावं लागतं. आमचा पक्ष फोडला तेव्हा काही वाटलं नाही. महाराष्ट्रातील जनता रोज शिव्या घालत आहेत," असं त्यांनी सुनावसं.