'राज ठाकरे सक्षम नेते, त्यांनी आता...', उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने स्पष्टच सांगितलं, 'मराठी माणसाच्या मनातील विश्वास संपला'

Sanjay Raut on MNS Alliance with Eknath Shinde Shivsena in KDMC: मनसेने कल्याण डोंबिवली महापालिकेत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केल्याने खासदार संजय राऊत यांनी नाराजी जाहीर केली असून, मराठी माणसाच्या मनात जो विश्वास निर्माण झाला होता तो संपला असल्याचं म्हटलं आहे. "हा निर्णय मनसेच्या प्रमुखांना पसंत नाही म्हणत असतील तर उद्धव ठाकरेंना असेल का?," असं सांगताना त्यांनी आम्ही मनसेला कारवाई करा किंवा इतर कोणतंही आवाहन करणार नाही असं स्पष्ट केलं.
"राज ठाकरे स्वतंत्र नेते आहेत. तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. ज्यांनी खालच्या स्तरावर हा निर्णय़ घेतला आहे त्यांची राजकारणातील विश्वासार्हता संपूर्णपणे संपली आहे. कोणत्याही पातळीवर निर्णय घेतला असेल. मराठी माणसाच्या मनात जो विश्वास निर्माण झाला होता तो संपला आहे," अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. राज ठाकरे कोणाच्याही दबावाखाली जाणारे नाहीत. हा राज ठाकरेंचा विषय असून, ते कारवाईसंदर्भात पाहतील. ते सक्षम आहेत असंही ते म्हणाले.
विकासाच्या मुद्द्यावर युती झाल्याच्या दाव्यावर संतापून ते म्हणाले की, "विकास हा एक भोंदू, ढोगी शब्द आहे. अजित पवार 70 हजार कोटींचा घोटाळा करुन विकासासाठी जातात. एकनाथ शिंदे जातात. सगळे भ्रष्टाचारी विकासाठी पक्षात घेतले जातात. या चिन्हावर निवडणूक लढून तिथे प्रवास करताचात ते विकासासाठी. विकास शब्दावर बंदी आणली पाहिजे. विकास हा शब्द मोदी आणि फडणवीसांच्या काळात इतका बदनाम झाला आहे. त्याच्यावर कायदेशीरपणे बंदी आली पाहिजे. जसं गोडसे हा असंसदीय शब्द आहे तसा विकास हादेखील असंसदीय शब्द ठरवण्याची गरज आहे. मी माझ्या कुटुंबाच्या, माझ्या स्वार्थासाठी गेलो सांगां. विकासाचं दुसरं नाव स्वार्थ आणि ढोंग आहे".
"बाळासाहेबांचा आणि भाजपाचा संबंध नाही, शिंदेंचा तर त्यांहून नाही. गद्दारांना जोडे मारा हे बाळासाहेबांचे शब्द आहेत. त्यांनी त्यांचं नाव घेऊन पवित्र शब्दावर डाग लावू नये," असंही राऊतांनी सांगितलं.
"राज ठाकरेंना हा निर्णय मान्य नाही हे त्यांनी वारंवार सांगितलं आहे. स्थानिक पातळीवर कोणी निर्णय घेतला आहे. तुम्ही एका पक्षातून निवडून येत आणि मूळ भूमिकेपासून दूर जाता. मग ते शिवसेना, भाजपा, मनसे कुठल्याही पक्षाते असतील. मशालचेही दोन लोक त्यांच्यासोबत आहेत. सगळ्यांची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.
"निवडून आलेला माल ताबडतोब बाजारात विकायला येतो. आम्ही निवडून आणायचं, नरडी गरम करायची, साधनं द्यायची आणि निवडून आलेला माल ताबडतोब बाजारात उभा राहतो. अॅम्स्टरडॅमला माल कसा काचेच्या कपाटात उभा असतो, तसे हे लेबल लावून उभे आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारण गेल्या काही काळात खालच्या स्तरावर गेलं आहे," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.