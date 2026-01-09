Raut on Eknath Shinde: 'नजरेला नजर भिडवू शकत नसल्याने...', एकनाथ शिंदे भेटीनंतर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sanjay Raut on Meeting with Eknath Shinde: खासदार संजय राऊत आणि एकनाथ शिंदे यांची गुरुवारी एका खासगी कार्यक्रमात भेट झाली. यावेळी दोघांनी एकमेकांना अभिवादन करत, हस्तांदोलनही केलं. यावेळी त्यांच्यात काय चर्चा झाली याबद्दल वेगवेगळे अंदाज लावले जात होते. दरम्यान संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना याबद्दल माहिती दिली.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 9, 2026, 10:59 AM IST
Sanjay Raut on Meeting with Eknath Shinde: खासदार संजय राऊत आणि एकनाथ शिंदे यांची गुरुवारी एका खासगी कार्यक्रमात भेट झाली. यावेळी दोघांनी एकमेकांना अभिवादन करत, हस्तांदोलनही केलं. यावेळी त्यांच्यात काय चर्चा झाली याबद्दल वेगवेगळे अंदाज लावले जात होते. दरम्यान संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना याबद्दल माहिती दिली. आमची भेट अनपेक्षित होती असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच आपल्या विचाराची नसलेली व्यक्ती कार्यक्रमात आली म्हणून बहिष्कार टाकण्याची विकृती आमच्यात नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला. 

एकनाथ शिंदे भेटीबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले, "कसं काय ठरवून भेटेन? अशा भेटी अनपेक्षित असतात. जरी राज्याचे बेकायदेशीर असले तरी ते उपमुख्यमंत्री आहेत. आम्ही एका कार्यक्रमात एकत्र होतो. आपल्या विचाराची नसलेली व्यक्ती कार्यक्रमात आली म्हणून बहिष्कार टाकण्याची विकृती आमच्यात नाही. माझा कार्यक्रम झाल्यावर ते समोर होते. हाय हॅलो झालं आणि निघून गेलो". 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी बातमी! एकनाथ शिंदे संजय राऊतांना भेटले; फोटो आला समोर

 

"एकेकाळी त्यांचं येथे येणं जाणं होतं. आमचे सहकारी होते, जवळचे मित्र होते हे सत्य आहे. आता त्यांनी पलायन केलं त्याला आम्ही काय करणार. आम्ही आहोत तिथेच आहोत. जे नितीमान आणि निष्ठावान असतात त्यांच्यासमोर पळून जाणारे नजरेला नजर भिडवू शकत नाहीत. मी शिंदेंच्या नाही तर सर्वांच्या बाबतीत म्हणत आहे. आता अजित पवार शरद पवार एकत्र आहेत, पण सुरुवातीला अजित पवारही शरद पवारांच्या डोळ्याला डोळा भिडवत नव्हते. हे सर्वत्र आहे", असं संजय राऊतांनी सांगितलं. 

भेटीनंतर काय वाटलं असं विचारलं असता संजय राऊतांनी मला काही वाटलं नाही, कशाकरता वाटावं? त्यातून महाराष्ट्राला काय मिळणार आहे? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. "ते भाजपासोबत सत्तेत आहेत. त्यांना भाजपा ब्लॅकमेल करत आहे. अमित शाह त्यांच्या पक्षाचे नेते आणि आमच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे दुश्मन, शत्रू आहेत. म्हणून तर दोन ठाकरे बंधू एकत्र येऊन महाराष्ट्राच्या दुश्मनांविरोधात लढत आहेत असंही त्यांनी म्हटलं. 

नेमकी कुठे झाली या दोघांची भेट?

एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमादरम्यान राऊत आणि शिदेंची प्रत्यक्षात भेट झाली. मुलाखतकार सोबत असतानाच हे दोन्ही नेते एकमेकांसमोर आले. एकनाथ शिदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पहिल्यांदाच राऊत आणि शिंदे अशाप्रकारे एकमेकांच्या आमने-सामने आले होते.

सतत खोचक शब्दांमध्ये टीका

शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यापासून अनेकदा या दोन्ही नेत्यांनी थेट नाव घेत किंवा अप्रत्यक्षपणे एकमेकांनावर कठोर शब्दांमध्ये टीका केल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अनेकदा राऊतांकडून शिंदेंचा 'मिंधे' असा उल्लेख करतात. तर एकनाथ शिंदेंनीही अनेकदा राऊतांचा 'सकाळी नऊचा भोंगा' असा उल्लेख केल्याचे संदर्भ सापडतात. दोघांकडूनही एकमेकांवर अगदी टोकाची टीका केली जात असतानाच हे दोघे जेव्हा प्रत्यक्षात भेटले तेव्हा त्यांच्यात काय बोलणं झालं याबद्दल संजय राऊतांनी खुलासा केला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ShivsenaSanjay Rauteknath shindeशिवसेनासंजय राऊत

