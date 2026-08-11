/खरी शिवसेना ठरली? सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णयाच्या तयारीत! कोर्टात नेमकं काय घडलं? ठाकरेंच्या नेत्याने सगळंच सांगितलं

शिवसेना चिन्ह आणि नावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद संपल्यानंतर उद्या पुन्हा आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी अशी विनंती केली आहे. दरम्यान आज कपिल सिब्बल यांना उशीर झाल्याने सुनावणी उशिरा सुरु झाली. आज झालेल्या युक्तिवादानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी आपण समाधानी असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय देणार असल्याचा दावा केला आहे.
"हे संवैधानिक घटनापीठ आहे. घटनापीठासमोर जी सुनावणी होते, जे खटले येतात ते भारतीय संविधानातील अनेक कलमांचे व्याखा करणारे असतात. जर एखाद्या कलमाचा भंग झाला असले आणि त्याविरोधात निर्णय झाला असेल तर तिथे सुनावणी होते. आमच्या खटल्यात पावला पावलावर संविधान आणि घटनेचा भंग झाला आहे. त्यामुळे आज कपिल सिब्बल यांनी संविधानाच्या दृष्टीने आज बाजू मांडली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाची पिसं काढली आहेत," असं संजय राऊत म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, 'निवडणूक आयोगाचं प्रत्येक पाऊल कसं चुकलं आहे आणि पक्षपाती आहे. संविधानाची गूज राखली नाही यासंदर्भातील आज विवेचन कपिल सिब्बल यांनी केलं ते ऐतिहासिक आहे. भविष्यातील निर्णयांसाठी मार्गदर्शक असेल असा युक्तिवाद त्यांनी खऱ्या शिवसेनेच्या वतीने केला आहे. आम्ही सगळे समाधानी आहोत. आम्हाला आता न्याय मिळेल असा आत्मविश्वास वाटत आहे. कोर्टावर 100 टक्के विश्वास आहे".
"2018 साली निवडणूक आयोगाने गाईडलाइन्स दिल्या आहेत त्याचं उल्लंघन आमच्याकडून झालेलं नाही. जे लोक आम्हाला सोडून गेले त्यांच्याकाडून झालं आहे ते कोर्टात मांडलं असून ऐतिहासिक निर्णयाकडे आपण चालले आहोत. पक्षफुटी, पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात घटनापीठ एका ऐतिहासिक निर्णयाच्या दिशेने जात असल्याची आशेची किरणं दिसत आहेत," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
"निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही. ज्या घटनेतील कलमं दाखवली त्यानुसार, सेक्शन 29 मध्ये स्पष्ट गोष्टी मांडल्या आहेत. कपिल सिब्बल यांनी बेकायदेशीरपणे पक्षांतरं झाली आहेत. बेहेमानपणे फोडलं आहे त्यावर मात कऱणारं आणि लोकशाहीला आशेचा किरण दाखवणारं विवेचन कपिल सिब्बल यांनी केलं आहे. आम्ही स्वत: अत्यंत आत्मविश्वासू आहोत," असंही ते म्हणाले आहेत.