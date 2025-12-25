English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तुम्ही एका लफंग्याच्या...', संजय राऊतांची CM फडणवीसांवर सणसणीत टीका, 'तुमच्या तोंडाचं डबडं...'

Sanjay Raut on Devendra Fadnavis: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवर टीका करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 25, 2025, 11:07 AM IST
'तुम्ही एका लफंग्याच्या...', संजय राऊतांची CM फडणवीसांवर सणसणीत टीका, 'तुमच्या तोंडाचं डबडं...'

Sanjay Raut on Devendra Fadnavis: जर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत नसल्याने काही फरक पडत नसेल तर मग तुम्ही प्रतिक्रया का देत आहात? तोंडाची डबडी का वाजवत आहात? अशी विचारणा ठाकरेंचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. आपण 16 जानेवारीला यावर चर्चा करु असंही सूचक विधान त्यांनी केलं. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी अद्याप चर्चा सुरु असल्याचं म्हटलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सोबत यावेत यासाठी आमचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

'भाजपा किंवा फडणवीसांनी मराठी माणसासाठी काय केलं?'

"'भाजपा किंवा फडणवीसांनी मराठी माणसासाठी काय केलं? गोपीनाथ मुंडे सोडले तर कोणीही कधीही अखंड महाराष्ट्राविषयी बोलले नाहीत. बेळगाव कारवार सीमेवर मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात आवाज उठवला नाही. बाकी मला संगा कोणत्या भाजपा नेत्याने मराठी माणसावर होणाऱ्या आत्याचाविरोधात आवाज उठवला. ना या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, ना त्यांच्या सहकाऱ्यांनी," अशी टीका संजय राऊतांनी केली. 

'तुम्ही मराठी माणसासाठी काय केलं?'

"बावनकुळे म्हणतात आम्ही वेगळा विदर्भ करु, महाराष्ट्र तोडू. त्याच्याविरोधात ठाकरेच उभे राहिले ना. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जाब विचारण्याचं त्यांचं कर्तव्य होतं. तुम्ही आम्हाला काय मराठी माणसाच्या गोष्टी शिकवता. बाळासाहेब ठाकरे होते म्हणून तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. अन्यथा राज्याचा तुकडा पाहून, एका लहान तुकड्याचं मुख्यमंत्री व्हावं लागलं असतं. आम्ही ते होऊ देत नाही, आम्ही मुंबई वेगळी होऊ देत नाही ही तुमची पोटदुखी आहे. मुंबईला महाराष्ट्रात आम्ही अजूनपर्यंत संघर्ष करुन ठेवलं आहे ही तुमची पोटदुखी आहे. तुम्ही मराठी माणसासाठी काय केलं? 10 कामं दाखवा," असं आव्हान संजय राऊतांनी दिलं. 

'तुम्ही काय एकमेकांना चंपी मालिश करायला एकत्र आला आहात'

"गौतम अदानीसारख्या मोदींच्या मित्राला मुंबई विकणं किंवा फुकटात घशात घालणं ही मराठी माणसाची सेवा आहे का? आमचे दोन ठाकरे एकत्र आले आहेत, दोन भाऊ, पक्ष एकत्र आले आहेत. तुम्ही तुमचं पाहा. आम्ही सत्तेसाठी एकत्र आलो आहोत. मग तुम्ही काय एकमेकांना चंपी मालिश करायला एकत्र आला आहात. एकनाथ शिंदे रात्री वर्षावर ते फडणवीसांना मालिश करतात. मग फडणवीस ठाण्यात जाऊन आणि मग दोघे मिळून अजित पवारांची मालिश करतात," असा टोला संजय राऊतांनी लगावला आहे. 
'शिवसेना लफंग्याच्या हाती'

"हे सगळे इतर पक्षातील भ्रष्टाचारी घेऊन तुम्ही कोणते दिवे लावत आहात. सत्तेसाठीच करत आहेत. तुम्ही आमची मराठी माणसाची शिवसेना फोडली, हे तुमचं महाराष्ट्राच्या बाबतीत असलेलं कर्तव्य. मराठी माणसाची संघटना जी बाळासाहेब ठाकरेंनी उभी केली ती फोडून, निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून एका लफंग्याच्या हाती दिली हे तुमचं मराठीप्रेम? राजकीय मतभेद असतील, पण मराठी माणसाची संघटना फोडण्याचं पाप तुमही केलं आहे आणि हा महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही. याचा बदल मुंबई पालिकेत घेतला जाईल," असा इशारा संजय राऊतांनी दिला. 

पत्रकार परिषद शॉर्ट फिल्म होती म्हणणाऱ्या आशिष शेलारांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, "हल्ली शॉर्ट फिल्मलाही ऑस्कर मिळतात हे सांस्कृतिक मंत्र्यांना माहिती पाहिजे. राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यालाही माहिती पाहिजे की, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरिज यांना पुरस्कार मिळतात". 

बाळा नांदगावकर नाराज?

"बाळा नांदगावकर आजारी  आहेत. मी दोन दिवसांपासून त्याही परिस्थितीत चर्चा करत आहे. मनसे आणि शिवसेनेच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत बाळा नांदगावकर दिवस रात्र काम करत होते. रात्री 12, 2 वाजेपर्यंत त्यांच्या शिवसेनेसोबत बैठका सुरु होत्या. ते आजारी असल्याने काल दिसले नाहीत, आजही ते आजारी आहेत," अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली आहे. 

'भाजपा शिंदेंची मुलंही पळवणार आहे'

आपली मुलं सांभाळावीत म्हणणाऱ्या एकनाथ शिंदेंना उत्तर देताना राऊत म्हणाले, "शिंदेंनीही स्वतची मुलं सांभाळावीत, भाजपा त्यांची मुलंही पळवणार आहे. कुत्रे पकडण्याच्या गाड्यांसारखे पिंजरे भाजपाने लावले आहेत. महापालिकेनंतर कोणाची पोरं कोण पळवतं ते पाहूयात. शिंदेंची पोरं अनावरस आहेत, ती स्वत:ची पोरं नाहीत. त्यांना मिळालेला पक्ष चोरीचा आहे. ज्या पक्षाचा बापच अनावरस आहे, अमित शाहांनी हा माझा पक्ष असं आपलं नाव दिलं आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर कोणाची पोरं कोण पळवतं हे कळेल. कुत्र्याला लावतात तसे पिंजरे लावतात, त्यात किती जातात ते पाहा".

"राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत चर्चा थांबलेली नाही. मुंबईतल्या जागा किती आहेत त्यावर जागावाटप होईल. कोणाची किती ताकद आहे त्यानुसार वाटप होईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आमच्यासोबत हवे आहेत. मनसे आणि शिवसेनेचे जागावाटप आता संपलं आहे. आम्हाला आकडे सांगण्याची गरज नाही. आकड्यावर युती अडकू नये. जिंकून येणाऱ्या जागांवर चर्चा केली पाहिजे. जर दुसरा उमेदवार जिंकणाार असेल तर जागा सोडली पाहिजे, अडवणूक होऊ नये," असं मत त्यांनी मांडलं. 

आमची चर्चा अद्याप संपलेली नाही. जर आज परिस्थिती बदलली असेल आणि जागा कमजोर पडत असेल तर जिंकण्याच्या दृष्टीने दोन्ही पक्षांनी विचार केला पाहिजे. मुस्लिम आमच्याबरोबर आहेत असंही ते म्हणाले. 

शिवराज यादव

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

