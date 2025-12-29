शरद पवारच अदानींचे मार्गदर्शक! ऐकताच राऊतांनी म्हटलं, 'संघर्ष रस्त्यावरही येईल पण...'

Sanjay Raut on Sharad Pawar and Gautam Adani : पवारांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या बारामतीत शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचं नुकतंच उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आलं. यावेळी पवार कुटुंबासह खुद्द शरद पवार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि साऱ्यांशीच अदानी यांचं असणारं नातं समोर आलं. त्याचबाबत सोमवार, 29 डिसेंबर 2025 रोजी पत्रकारांशी संवाद साधताना अदानी आणि पवार यांच्यातील नात्यावर शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार यांनी आपली आणि आपल्या पक्षाची बाजू ठामपणे मांडली.
'गौतम अदानी म्हणतात शरद पवार माझे मार्गदर्शक, आणि सुप्रिया सुळे म्हणतात की अदानी त्यांना भावासारखे...' याबाबतचा प्रश्न विचारला असता, त्यावर आपलं मत मांडत राऊतांनी अदानींच्या जीवनात मार्गदर्शक म्हणून पवारांचं महत्त्वाचं स्थान अधोरेखित करत केलं. 'ज्यांनी शरद पवार यांचं आत्मचरित्र वाचलं आहे त्यात सर्व स्पष्ट आहे. पवारांनीच गौतम अदानींना उद्योजक म्हणून घडवलं. तेव्हाचा तरुण आणि आताच्या उद्योजकाला एखाद्या नेत्यानं त्याची जडणघडण केली असेल तर त्या नेत्याशी त्यांचे कौटुंबीक संबंध निर्माण होतात आणि ते असतीलही. त्यात आक्षेप घेण्याचं कारण मला वाटत नाही', असं राऊत म्हणाले.
पवारांसोबतचे अदानींचे चांगले संबंध असते तरीही अदानींची आणि आमची मुंबईसंदर्भातील नैतिक लढाई सुरूच राहील असं सांगत हा संघर्ष रस्त्यावरही येऊ शकतो,. आम्ही आमची लढाई थांबवणार नाही असा थेट इशारा दिला. 'ज्या पद्धतीनं मुंबईचा घास गिळण्याचा प्रयत्न अदानींच्या माध्यमातून भाजप करत आहे त्याविरोधात आमचा लढा कायम सुरू राहील. त्यात कोण येतील ते येतील, आलात तर तुमच्यासोबत नाहीतर तुमच्याशिवाय. ज्यांना मुंबईविषयी प्रेम आहे, मराठी माणसाविषयी प्रेम आहे ते गौतम अदानींच्या या राक्षसी वृत्तीला विरोध करतील', अशा शब्दांत त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
पवारांना मुंबई वाचवण्याचं आवाहन करणार का? असा प्रश्न केला असता काहीसं स्पष्ट शब्दांत उत्तरं देताना, आमच्या अनेक आंदोलनांमध्ये पवारांचा पक्ष आणि नेते सहभागी झाले असून राऊतांनी धारावीच्याही आंदोलनाचा संदर्भ दिला. 'आम्ही आमचं काम करत असतो. ज्यांना यायचं ते येतील, मुंबई महाराष्ट्रात राहावी असं वाटत असेल ते सर्व घटक येतील. भाजप हा अदानी आणि व्यापाऱ्यांचा मिंधा पक्ष आहे ते सोबत येणार नाहीत. त्यांचं राजकारण थैलीचं राजकारण आहे. इथून थैल्या उचलायच्या आणि दिल्लीला नेऊन द्यायचा याच्यापलिकडे त्यांचं काम नाही', असं म्हणत टीकेचा ओघ भाजपच्या दिशेनं वळवला.
एक मराठी नेता गौतम अदानींचा मार्गदर्शक आहे याचा आपल्याला आनंद वाटायला हवा असं सांगताना, 'अदानी मोदींना नव्हे, पवारांना मार्गदर्शक म्हणतात, त्यामुळं मतभेदापलिकडे जाऊन याकडे पाहा' याच वक्तव्याकडे त्यांनी लक्ष वेधत आपला अदानींना मुंबईच्या मुद्द्यावरून विरोध कायम असेल हीच भूमिका मांडली.