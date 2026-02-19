English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पाठीत खंजीर..., राज-एकनाथ शिदें भेटीवर ठाकरेच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले विचारांशी बेईमानी...

'पाठीत खंजीर...', राज-एकनाथ शिदें भेटीवर ठाकरेच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले 'विचारांशी बेईमानी...'

Sanjay Raut on Raj Thakeray Eknath Shinde Meet: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठाण्यात जाऊन एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंवर जोरदार टीका केली होती. उद्धव ठाकरेंशी युती केल्यानंतरही राज ठाकरे एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 19, 2026, 11:30 AM IST
'पाठीत खंजीर...', राज-एकनाथ शिदें भेटीवर ठाकरेच्या शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया, राऊत म्हणाले 'विचारांशी बेईमानी...'

Sanjay Raut on Raj Thakeray Eknath Shinde Meet: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतल्यानं वेगवेगळ्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे. राज ठाकरेंच्या भेटीमागचं कारण काय? असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंनी शिंदेंची भेट घेतल्यानं नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंवर जोरदार टीका केली होती. उद्धव ठाकरेंशी युती केल्यानंतरही राज ठाकरे एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं होतं. दरम्यान या भेटीवर आता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"तुम्ही राज ठाकरेंना हा प्रश्न विचारत का नाही? त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं तेच देतील. आमही हेरगिरी करत नाही. मीडियाच्या माध्यमातूनच आम्हाला या भेटीबद्दल समजतं. कोणी कोणाला भेटणं यावर बंधन नाही. पण एकनाथ शिंदे या प्रवृत्तीविरोधात आमचं टोकाचं भांडण आहे. हे टोकाचं भांडण एकनाथ शिंदे यांनी हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला, विचारांशी बेईमानी केली म्हणून आहे. अमित शाह, नरेंद्र मोदी यांचा स्वार्थ त्यामागे होता आणि आहे," असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. 

'शिवसेनेच्या आणि धनुष्यबाणाच्या चोरीतून हे नंदनवन उभं राहिलं'

"ज्याने मराठी माणूस, महाराष्ट्राशी बेईमानी केली त्यांच्याशी महाराष्ट्राच्या हितासाठी भांडण आहे. शिवसेनेच्या आणि धनुष्यबाणाच्या चोरीतून हे नंदनवन उभं राहिलं आहे," अशी टीकाही संजय राऊतांनी केली आहे. 

'आमचं भांडण कायम राहणार'

पुढे ते म्हणाले की, "कोणी कोणाला भेटावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. आमचं भांडण कायम राहणार. महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे भांडण आम्ही उकरुन काढलं आहे. कोणीही यावं आणि बाळासाहेबांच्या विचारांवर थुकावं हे आम्हाला चालणार नाही. काय होतं ते पाहू. हे प्रश्न त्यांच्या (मनसेच्या) लोकांना विचारा. का भेटले हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे". 

'एक दिवस या भांडणात आमचा जय होईल'

"ती त्यांची भूमिका असेल. तो स्वतंत्र पक्ष, नेते आहेत. त्यांनी भूमिका मांडली असेल तर तुम्ही चिंतना करावं. बाळासाहेबांशी बेईमानी करणाऱ्या प्रवृत्तीशी भांडण आहे आणि राहील. एक दिवस या भांडणात आमचा जय होईल," असा विश्वास संजय राऊतांनी व्यक्त केला आहे. 

'युतीवर काही परिणाम होणार नाही'

"मला काही वाटत नाही. मी त्या विषयाकडे पाहत नाही. मी माझ्या पक्षाच्या भूमिकांकडे पाहतो. उद्धव ठाकरे आमचे नेते आहेत आणि आम्ही आमच्या भूमिकांवर ठाम आहोत. एकनाथ शिंदे भेटीचा युतीवर काही परिणाम होणार नाही. त्याच्यावर फार ताण घेऊ नये," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

"चंद्रपूरमधील प्रकार दुर्दैवी आहे. काँग्रेस पण त्याला जबाबदार आहेत. काँग्रेसमधील दुफळी त्यासाठी जबाबदार आहे. भाजपाला सत्ता मिळणं तेदेखील शिवसेनच्या मदतीने हे दुर्दैव आहे. उद्धव ठाकरेंची भूमिका ती नव्हती आणि नाही," असं संजय राऊतांनी सांगितलं. 

"फ्रान्सचे अध्यक्ष यांना घेऊन ते गेटवेला घेऊन गेले होते. त्यावेळी समुद्रात 10 वर्षांपूर्वी महाराजांच्या स्मारकाचा जलाभिषेक केला होता हे स्मरण व्हायला हवं होतं. पण आता निवडणुका नाहीत. किमान फडणवीसांना स्मरण असायला पाहिजे होतं," असं ते मह्णाले. 

राज्यसभा निवडणुकीवर ते म्हणाले की, "महाविकास आघाडीला एक जागा मिळेल. तिघांची ताकद असून, बैठक घेत कोणाला पाठवायचं हे ठरवलं जाईल. दोन दिवसात निर्णय घ्यावा लागेल". 

"शरद पवारांशी मी बोललो असून, ते राज्यसभा उमेदवार म्हणून इच्छुक आहेत. शरद पवार भाजपासोबत जाणार नाहीत. मी त्यांच्या पक्षाचा प्रवक्ता किंवा नेता नाही. पण मला जे शरद पवार माहिती आहेत त्या खात्रीने सांगतो ते कोणत्याही स्थितीत भाजपासोबत जाणार नाहीत. आजही दिल्लीतील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते त्यांचा सल्ला घेतात," असं राऊत म्हणाले. 

उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेत जाणार का? असं विचारलं असता त्यांना आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत की विधीमंडळात असणं गरजेचं आहे. ही माझी स्वत:ची भूमिका आहे. माझ्या इतर सहकाऱ्यांनीही असं वाटतं. त्यांनी विधीमंडळात असणं आमच्या संघटनात्मक विधीमंडळ बाबींसाठी महत्वाचं आहे असं ते म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ShivsenaSanjay Rauteknath shindemnsRaj Thackeray

इतर बातम्या

Gold Price Today in India 19 February 2026 : सोन्याची घसरण,...

भारत