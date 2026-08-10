आम्ही काय षंड, नामर्द आहोत का? संजय राऊत संतापले; 'आम्ही मोदींचं तोंडही पाहणार नाही, शरद पवारांचं राजकारण....'

आमची सत्ता आल्यानंतर अमित शाह, नरेंद्र मोदी यांना निर्घृणपणे दाखवून देऊ. दया माया दाखवणार नाही असा इशारा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी दिला आहे. लोकशाहीच्या नव्या व्याखेत हे बसतं. आम्ही काय षंड, नामर्द आहोत का? ज्या दिवशी सत्ता जाईल 80 टक्के भाजपा खाली होणार आहे. सत्ता काय करु शकते, पोलादी पकड काय करु शकते हे तेव्हा कळेल. माचिसचा रिकामा बॉक्स असतो तसा होईल असं भाकीतच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हा इशारा दिला.
"अमित शाह, नरेंद्र मोदींनी शिवसेना, शरद पवारांचा पक्ष फोडला. आम्ही कधीच पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटणार नाही, आमचा वाद कायम राहील. नुसता पक्ष फोडला नाही, तर एका ऐऱ्या गैऱ्याच्या हाती दिला आहे. उद्या आमची सत्ता आल्यानंतर अमित शाहांच्या मुलाच्या ताब्यात असलेल्या क्रिकेट बोर्डावरुन जय शाहला काढून दुसऱ्या कोणाच्या हातात दिलं तर? शिवसेना, राष्ट्रवादी ज्या प्रकारे अमित शाहांनी क्रूर, निर्घृण, अमानुषने फोडून, राजकारण केलं त्याला माफी नाही".
"नरेंद्र मोदींना भेटणं ही त्यांच्या पक्षाची भूमिका आहे. पण ते एनडीएसोबत जाणार नाहीत. आमचा स्वाभिमान वेगळा आहे, त्यांचं तोडंही पाहणार नाही. ते (शरद पवार) स्वाभिमानी आहेत. त्यांचं राजकारण सर्वसमावेशक आहे. आमच्यासाठी आमचा पक्ष महत्त्वाचा आहे. ज्याप्रकारे आमचा पक्ष गेला, चिन्ह गेलं त्यामुळे लढाई सुरु राहणार," असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शरद पवारांचे खासदार नरेंद्र मोदींना भेटण्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, "या भेटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. मागील काही महिने हे ऐकत असून, वाचत आहोत. आमदाराने मुख्यमंत्र्यांना भेटणं यात विषेश नाही. अधिवेशन सुरु असताना खासदारांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रश्नांसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटणं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय? सर्वांना एकत्र जाऊन भेटावं लागत आहे कारण ते संसदेत येत नाहीत. पूर्वी ते यायचे," असं संजय राऊत म्हणाले.