शिवसेनेत राऊत विरुद्ध प्रियंका चतुर्वेदी वाद? संजय राऊतांनी स्वत: दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'माझं आणि उद्धव ठाकरेंचं...'

Sanjay Raut on Clash in Shivsena: शिवसेना पक्षात नाराजीनाट्य सुरु असून प्रियंका चतुर्वेदी आणि संजय राऊत यांच्यात वाद असल्याचं समोर येत आहे. प्रियंका चतुर्वेदी याच नाराजातून बैठक सोडून गेल्याचं समजत आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 26, 2026, 11:01 AM IST
Sanjay Raut on Clash in Shivsena: शिवसेना पक्षात सध्या नाराजीनाट्य रंगल्याची चर्चा आहे. राज्यसभेच्या खासदार निवडीवरुन प्रियंका चतुर्वेदी नाराज असल्याचं समजत आहे. शरद पवारांसाठी राज्यसभा जागा सोडल्याने प्रियंका चतुर्वेदी नाराज असून त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवली. यावेळी त्या बैठक सोडूनही गेल्या होत्या. दरम्यान यावर संजय राऊतांनी भाष्य केलं असून, आपण पक्षाच्या स्थापनेपासूनचे सदस्य असल्याचं अधोरेखित केलं.

संजय राऊतांनी दिली प्रतिक्रिया

संजय राऊत यांनी मात्र असं काही घडलं नसल्याचं सांगत वृत्त फेटाळून लावलं आहे. कोणीतरी अफवा पसरवत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच आपण पक्षाच्या स्थापनेपासून सदस्य असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.

"मी त्या बैठकीला नव्हतो. असं काही घडलेलं नाही. असं घडल्याचं कोणी सांगत असेल तर ते चुकीचं आहे. मी पक्षाच्या स्थापनेपासूनचा सदस्य आहे. मी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या पक्षाच्या जन्मापासूनचा सदस्य आहे. स्वत: बाळासाहेब ठाकरेंनी ज्यांना नेते म्हणून नियुक्त केलं त्यातला मी एक आहे. उद्धव ठाकरे आणि माझं काय नातं आहे हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे अशा गोष्टींवर विचार करुन जर कोणी काम करु लागलो तर पक्ष उभा राहिला नसता, वाढला नसता. पण असं काहीही घडलेलं नाही. अशा प्रकारच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत," असं संजय राऊतांनी सांगितलं आहे. 

बैठकीत नेमकं काय झालं?

शरद पवार यांना राज्यसभा देण्याबाबत संजय राऊत यांनी वक्तव्य का केलं? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यानंतर त्या थेट बैठकीतून निघून गेल्या. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी ठाम भूमिका घेतली. “ते बोलले म्हणून काय झालं? पक्ष प्रमुख मी आहे. शेवटी निर्णय मीच घेणार असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसची भूमिका सांगून वाद टाळला. 

राज्यसभेच्या जागेसाठी मल्लिकार्जून खर्गे, के. सी वेणुगोपाल, आणि रमेश चन्नीथला यांनी उद्धव ठाकरे यांना फोन केला होता. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार विरोधी पक्षाच्या पदाच्या संख्येसाठी ही जागा काँग्रेसला द्या. यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसशी बोल आमच्या खांद्यावर बंदूक चालवू नका? असं सांगितलं.  यातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील संभाव्य वाद कसा टाळला यांची माहिती दिली.

दरम्यान संजय़ राऊतांनी पत्रकार परिषदेत नरहरी झिरवळ यांच्या आक्षेपार्ह व्हि़ीओवरही भाष्य केलं. "एखाद्याच्या बेडरूम मधे जाऊन व्हिडिओ काढणे आणि बाहेर आणून पत्रकारिता करणे योग्य नाही. महाराष्ट्रातील राजकारण, अध्यात्म, हिंदुत्वाचं मागील काही वर्षात आणि खासकरुन भाजपाची राजवट आल्यापासून अधपतन झालं आहे. ज्यांचे व्हिडिओ आले आहेत त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी, व्यक्तींनी बोलावं. मग आम्ही त्यावर बोलू, आता बोलणे योग्य नाही".

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

