शरद पवारांचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार, संजय राऊतांचा मोठा दावा, 'मला वाटतं राष्ट्रवादी काँग्रेस NDA सोबत....'

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत. या भेटीवरुन वेगवेगळे अंदाज लावले जात आहेत. शरद पवारांची एनसीपी डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देणार असून, ही भेट त्या पार्श्वभूमीवर असल्याचं बोललं जात आहे. खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना यासंदर्भात आपलं सुप्रिया सुळे यांच्याशी बोलणं झाल्याची माहिती दिली आहे. तसंच शरद पवार कधीच एनडीएसोबत जाणार नाहीत असा विश्वास व्यक्त केला आहे. देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री मुंबईपासून काश्मीरपर्यंत फिरत आहे, पण संसदेत असूनही सभागृहात येत नाहीत यामुळे शेवटच्या आठवड्यात काय होणार हे विरोधकांच्या भेटीत ठरेल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"या भेटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही. मागील काही महिने हे ऐकत असून, वाचत आहोत. आमदाराने मुख्यमंत्र्यांना भेटणं यात विषेश नाही. अधिवेशन सुरु असताना खासदारांनी आपल्या मतदारसंघातील प्रश्नांसाठी पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटणं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय? सर्वांना एकत्र जाऊन भेटावं लागत आहे कारण ते संसदेत येत नाहीत. पूर्वी ते यायचे," असं संजय राऊत म्हणाले.
डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "मला वाटत नाही की, पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणत्याही परिस्थितीत इंडिया आघाडीच्या विरोधात जाऊन किंवा एनडीएला मदत होईल अशी भूमिका घेतील. मला वाटत नाही की शरद पवार, सुप्रिया सुळे पाठिंबा देतील. ज्याप्रकारे हे बिल येत आहे, मतदारसंघाची तोडफोड करणं राष्ट्रहितासाठी योग्य नाही. या बिलाला पाठिंबा देतील आणि त्यासाठी खासदार भेटत आहेत हे मान्य करणार नाही".
"अमित शाह, नरेंद्र मोदींनी शिवसेना, शरद पवारांचा पक्ष फोडला. आम्ही कधीच पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटणार नाही, आमचा वाद कायम राहील. नुसता पक्ष फोडला नाही, तर एका ऐऱ्या गैऱ्याच्या हाती दिला आहे. उद्या आमची सत्ता आल्यानंतर अमित शाहांच्या मुलाच्या ताब्यात असलेल्या क्रिकेट बोर्डावरुन जय शाहला काढून दुसऱ्या कोणाच्या हातात दिलं तर? शिवसेना, राष्ट्रवादी ज्या प्रकारे अमित शाहांनी क्रूर, निर्घृण, अमानुषने फोडून, राजकारण केलं त्याला माफी नाही".
"नरेंद्र मोदींना भेटणं ही त्यांच्या पक्षाची भूमिका आहे. पण ते एनडीएसोबत जाणार नाहीत. आमचा स्वाभिमान वेगळा आहे, त्यांचं तोडंही पाहणार नाही. ते (शरद पवार) स्वाभिमानी आहेत. त्यांचं राजकारण सर्वसमावेशक आहे. आमच्यासाठी आमचा पक्ष महत्त्वाचा आहे. ज्याप्रकारे आमचा पक्ष गेला, चिन्ह गेलं त्यामुळे लढाई सुरु राहणार. सत्ता आल्यानंतर त्यांना दाखवून देऊ. हातात सत्ता असल्यावर अमित शाहांना निर्घृणपणे दाखवून देऊ. दया माया दाखवणार नाही," असा इशारा राऊतांनी दिला आहे.
"लोकशाहीच्या नव्या व्याखेत हे बसतं. आम्ही काय षंड, नामर्द आहोत का? ज्या दिवशी सत्ता जाईल 80 टक्के भाजपा खाली होणार आहे. सत्ता काय करु शकते, पोलादी पकड काय करु शकते हे तेव्हा कळेल. माचिसचा रिकामा बॉक्स असतो तसा होईल," असं भाकीत त्यांनी केलं आहे.