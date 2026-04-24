'तुम्हीच नेतृत्व केलं पाहिजे', मातोश्रीवर खलबतं; उद्धव ठाकरेंचं मन वळवण्याचा प्रयत्न, संजय राऊतांकडूनही विनंती

Sanjay Raut on Uddhav Thackeray: महाविकास आघाडीत विधानपरिषदेच्या एकमेव जागेसाठी मातोश्रीवर जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याचं समजत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर सहमती असेल तर काँग्रेसने अनुकूलता दर्शवली असतांनाही ठाकरेंच्या शिवसेनेतील इच्छूक प्रयत्नशील आहेत. सुषमा अंधारे यांनी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे गळ घातल्याची माहिती असून वैभव नाईक आणि अंबादास दानवे यांनी संजय राऊतांमार्फत मोर्चेबांधणी सुरु केली असल्याचं समजत आहे. यादरम्यान मविआकडून उद्धव ठाकरेंनी स्वत: विधान परिषदेवर जावं यासाठी मन वळवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.
उद्धव ठाकरेंनी स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही. मला पाठिंबा द्या असं त्यांनी सांगितलेलं नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा जाहीर केलं असं म्हणणं योग्य नाही असं ते म्हणाले आहेत.
काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मातोश्रीवर येऊन उद्धव ठाकरेंशी सविस्तर चर्चा केली. फक्त विधानपरिषदेवर चर्चा झाली नाही. महाविकास आघाडी म्हणून भविष्यात काय पावलं टाकावी लागतील, लोकसभा निवडणुका, अन्य काही संघटनात्मक कामं यासंदर्भात चर्चा झाली अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली आहे.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "त्यांचं म्हणणं होतं की, राज्यसभेला शरद पवारांसारखा महत्वाचा नेता आपण पाठवला. विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी उद्धव ठाकरेंनी जावं अशी आमची भूमिका आहे. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मविआचे महत्वाचे नेते म्हणून त्यांनी विधीमंडळात असणं मविआच्या आमदारांसाठी दिलासा देणारं कार्य असेल अशी त्यांची भूमिका आहे. सुप्रिया सुळे यांचाही फोन आला होता. आम्हीदेखील याच मताचे आहोत की, उद्धव ठाकरेंनी विधीमंडळात जाऊन मविआचं नेतृत्व करायला हवं असं त्या म्हणाल्या आहेत".
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मा. उद्धव ठाकरे उमेदवारी स्वीकारत असतील तर स्वागतच.अन्यथा महाविकास आघाडी चा उमेदवार कोण, यावर तिन्ही पक्षांनी समन्वयाने निर्णय घ्यावा.
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) April 23, 2026
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांथ शिंदे यांचाही फोन आला होता. आम्ही आमचं शिष्टमंडळ घेऊन भेटायला येत आहोत. तुम्हीच विधीमंडळात जावं असं त्यांनीही म्हटलं असंही त्यांनी सांगितलं. मी उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करुनच आलो आहे. ते योग्य वेळी आपली भूमिका मांडतील असं राऊत म्हणाले आहेत.
मविआच्या प्रमुख घटकपक्षाच्या नेत्यांनी, आम्ही विधीमंडळात जाणं आणि मविआचं नेतृत्व कऱणं गरजेचं का आहे हे सांगत त्यांचं मन वळवण्यचा प्रयत्न केला आहे. आता त्यांना त्यांचा निर्णय घेण्याची मुभा आहे असं सांगत त्यांनी निर्णय उद्धव ठाकरेंवर सोपवला आहे.
वडेट्टीवारांनी विधानपरिषद सोडल्यास पुढील राज्यसभा आम्हाला द्यावी अशी मागणी केल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "आम्ही काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. ते मातोश्रीवर आले होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष खर्गे यांच्याशीही चर्चा सुरु आहे. त्यांचीही एक विनंती आहे. राजकारणात राजकीय कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त करणं गुन्हा नाही. जर बारामतीत अपक्ष लढून निवडणूक होते, तर ही विधानपरिषद आहे. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खर्गे यांच्याशी उद्धव ठाकरेंचा चांगला संवाद आहे. त्यामुळेच काल प्रदेशाध्यक्ष या विषयावर चर्चा कऱण्यासाठी उद्धव ठाकरेंकडे आले होते. सुप्रिया सुळे कार्याध्यक्ष असून त्यांनीही एक भूमिका मांडली आहे ती महत्त्वाची आहे".