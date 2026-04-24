CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
'तुम्हीच नेतृत्व केलं पाहिजे', मातोश्रीवर खलबतं; उद्धव ठाकरेंचं मन वळवण्याचा प्रयत्न, संजय राऊतांकडूनही विनंती

Sanjay Raut on Uddhav Thackeray: मविआकडून विधानपरिषदेसाठी उद्धव ठाकरे यांचं नाव जवळपास निश्चित झालं आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांचीही उद्धव ठाकरे यांच्या नावाला पसंती आहे. सुरुवातीला उद्धव ठाकरे हे निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक नव्हते, परंतु पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसह मित्र पक्षांनीही आग्रह केल्याने उद्धव ठाकरे विधान परिषदेत पुन्हा जाण्यासाठी तयार झाल्याची माहिती आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 24, 2026, 11:06 AM IST
'तुम्हीच नेतृत्व केलं पाहिजे', मातोश्रीवर खलबतं; उद्धव ठाकरेंचं मन वळवण्याचा प्रयत्न, संजय राऊतांकडूनही विनंती

Sanjay Raut on Uddhav Thackeray: महाविकास आघाडीत विधानपरिषदेच्या एकमेव जागेसाठी मातोश्रीवर जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याचं समजत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर सहमती असेल तर काँग्रेसने अनुकूलता दर्शवली असतांनाही ठाकरेंच्या शिवसेनेतील इच्छूक प्रयत्नशील आहेत. सुषमा अंधारे यांनी रश्मी ठाकरे यांच्याकडे गळ घातल्याची माहिती असून वैभव नाईक आणि अंबादास दानवे यांनी संजय राऊतांमार्फत मोर्चेबांधणी सुरु केली असल्याचं समजत आहे. यादरम्यान मविआकडून उद्धव ठाकरेंनी स्वत: विधान परिषदेवर जावं यासाठी मन वळवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. 

उद्धव ठाकरेंनी स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही

उद्धव ठाकरेंनी स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केलेली नाही. मला पाठिंबा द्या असं त्यांनी सांगितलेलं नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा जाहीर केलं असं म्हणणं योग्य नाही असं ते म्हणाले आहेत. 

काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मातोश्रीवर येऊन उद्धव ठाकरेंशी सविस्तर चर्चा केली. फक्त विधानपरिषदेवर चर्चा झाली नाही. महाविकास आघाडी म्हणून भविष्यात काय पावलं टाकावी लागतील, लोकसभा निवडणुका, अन्य काही संघटनात्मक कामं यासंदर्भात चर्चा झाली अशी माहिती संजय राऊतांनी दिली आहे. 

Baramati By Election: शरद पवार मतदान करु शकणार नाहीत, सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, 'अजित पवारांनी तुमच्या...', पार्थ पवारांची पोस्ट 'आजोबा तुम्ही...'

उद्धव ठाकरेंनी विधीमंडळात जाऊन मविआचं नेतृत्व करायला हवं 

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "त्यांचं म्हणणं होतं की, राज्यसभेला शरद पवारांसारखा महत्वाचा नेता आपण पाठवला. विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी उद्धव ठाकरेंनी जावं अशी आमची भूमिका आहे. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मविआचे महत्वाचे नेते म्हणून त्यांनी विधीमंडळात असणं मविआच्या आमदारांसाठी दिलासा देणारं कार्य असेल अशी त्यांची भूमिका आहे. सुप्रिया सुळे यांचाही फोन आला होता. आम्हीदेखील याच मताचे आहोत की, उद्धव ठाकरेंनी विधीमंडळात जाऊन मविआचं नेतृत्व करायला हवं असं त्या म्हणाल्या आहेत".

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांथ शिंदे यांचाही फोन आला होता. आम्ही आमचं शिष्टमंडळ घेऊन भेटायला येत आहोत. तुम्हीच विधीमंडळात जावं असं त्यांनीही म्हटलं असंही त्यांनी सांगितलं. मी उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करुनच आलो आहे. ते योग्य वेळी आपली भूमिका मांडतील असं राऊत म्हणाले आहेत. 

उद्धव ठाकरेंवर मन वळवण्यचा प्रयत्न 

मविआच्या प्रमुख घटकपक्षाच्या नेत्यांनी, आम्ही विधीमंडळात जाणं आणि मविआचं नेतृत्व कऱणं गरजेचं का आहे हे सांगत त्यांचं मन वळवण्यचा प्रयत्न केला आहे. आता त्यांना त्यांचा निर्णय घेण्याची मुभा आहे असं सांगत त्यांनी निर्णय उद्धव ठाकरेंवर सोपवला आहे. 

वडेट्टीवारांनी विधानपरिषद सोडल्यास पुढील राज्यसभा आम्हाला द्यावी अशी मागणी केल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "आम्ही काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. ते मातोश्रीवर आले होते. राष्ट्रीय अध्यक्ष खर्गे यांच्याशीही चर्चा सुरु आहे. त्यांचीही एक विनंती आहे. राजकारणात राजकीय कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त करणं गुन्हा नाही. जर बारामतीत अपक्ष लढून निवडणूक होते, तर ही विधानपरिषद आहे. राहुल  गांधी, सोनिया गांधी, खर्गे यांच्याशी उद्धव ठाकरेंचा चांगला संवाद आहे. त्यामुळेच काल प्रदेशाध्यक्ष या विषयावर चर्चा कऱण्यासाठी उद्धव ठाकरेंकडे आले होते. सुप्रिया सुळे कार्याध्यक्ष असून त्यांनीही एक भूमिका मांडली आहे ती महत्त्वाची आहे".

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

