/ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांदरम्यान संजय राऊतांची खळबळजनक पोस्ट; विमानतळावरचा फोटोच टाकला, आतापर्यंतचा मोठा दावा

Sanjay Raut Post on Operation Tiger: नांदेड विमानतळावर एक चार्टड विमान उतरलं आणि ऑपरेशन टायगरच्या नावाखाली दोन खासदारांना घेऊन गेलं असा दावा ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. संजय राऊत यांनी एक्सवर विमानाचा फोटोही पोस्ट केला आहे. या फोटोमध्ये चार्टर्ड विमान विमानतळावर उभं असल्याचं दिसत आहे. संजय राऊत यांनी यावेळी प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब केला जाईल असा इशाराही दिला आहे. डरपोक कोल्ह्यांच्या पळवा पळविला
"नांदेड विमानतळावर एक चार्टड विमान उतरते. ऑपरेशन टायगरच्या नावाखाली दोन खासदारांना उचलून निघून जाते. यांची रिक्षात फिरण्याची औकात नव्हती. खासगी विमानाने फिरण्या एवढी किंमत ठाकरे नावामुळे वाढली, प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब केला जाईल. डरपोक कोल्ह्यांच्या पळवा पळविला. टायगर का म्हणता?," असा संताप संजय राऊतांनी व्यक्त केला आहे.
नांदेड विमानतळावर एक चार्टड विमान उतरते— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 17, 2026
ऑपरेशन नावाखाली दोन खासदारांना उचलून निघून जाते
यांची रिक्षात फिरण्याची औकात नव्हती
खासगी विमानाने फिरण्या एवढी किंमत ठाकरे नामा मुळे वाढली
प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब केला जाईल ।
डरपोक कोल्ह्यांच्या पळवा पळविला
का म्हणता? pic.twitter.com/ft19myQVD2
महुआ मोईत्रा यांच्या पोस्टवर व्यक्त होताना संजय राऊत यांनी या खासदारांची 50 हजारांचीही लायकी नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी दावा केला की, "उद्धव ठाकरे गटाच्या खासदारांना फक्त 15 कोटी रुपये नाही, तर 50 कोटी रुपये मिळत आहेत. प्रति खासदार 50 कोटी रुपये इतका 'किमान आधारभूत भाव' (MSP) निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजेच 50 'खोके' ! ती 15 कोटींची रक्कम तर केवळ अॅडव्हान्स रक्कम आहे."
दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभा अध्यक्षांना देण्यात येणाऱ्या पत्रावर पाच खासदारांच्या सह्या झाल्या होत्या एका खासदाराची सही राहिली होती. पण आज सकाळी त्यांची सही झाल्याची माहिती समोर येत आहे, आणि जो आकडा ऑपरेशन टायगरसाठी महत्त्वाचा आहे. तो पूर्ण झाल्याचं समजत आहे. रात्री उशीरा चार्टर फ्लाईटने जाऊन ते सही करुन परत महाराष्ट्रात परतल्य़ाची माहिती आहे. 19 जूनला अधिकृत प्रवेश होईल अशी शक्याता वर्तवण्यात येत आहे.