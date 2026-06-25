/पोलीस आमची काय उखडणार? हेच शिंदे गटाचे धोरण; संजय दिना पाटलांच्या विधानावर संजय राऊत संतापले

Sanjay Raut on Sanjay Dina Patil: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना सोडून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झालेले खासदार संजय दिना पाटील वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत आहेत. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केला ज्याच्यावरुन टीका होत आहे. यादरम्यान संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे. स्मशानात पाठवू, बॉम्ब टाकून मारू हेच शिंदे गटाचे अधिकृत सरकारी धोरण असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
"शिंदे गटाचे अधिकृत सरकारी धोरण: स्मशानात पाठवू, बॉम्ब टाकून मारू, पोलीस आमची काय उखडणार?पत्रकारांचे खून करू, पाच जणांचे खून करून बसलोय आणखी खून करेन, पोलिस कमिशनरला घाबरत नाही," अशी पोस्ट संजय राऊतांनी केली आहे.
खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांना शिवीगाळ केली. तुम्ही परत इकडे आलात तर मी तुम्हाला मारुन पाठवेन. हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड करा, तुम्ही उगाच माझ्या गां#% बोटं घालताय, परत आलात तर मारुन पाठवेन. हे मी तुम्हाला पोलिसांसमोर सांगतोय, तुम्हाला करायचंय ते करा, अशा भाषेत त्यांनी पत्रकारांना धमकी दिली.
याआधी त्यांनी माझ्या वाट्याला जाणाऱ्यांना मी एकतर हॉस्पिटलमध्ये पाठवेन नाहीतर स्मशानात पाठवेन. आमच्या घराण्यात आम्ही एकेकाळी पाच लोकांचे खून पाडलेत अशा शब्दांत ठाकरे गटाच्या नेत्यांना इशारा दिला होता. यानंतर संजय राऊतांनी पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवून दिना पाटील यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. यावर प्रतिक्रिया विचारण्यात आली असताना संजय दिना पाटील यांनी शिवीगाळ केली.
मी जे बोललोय ते खुलेआम बोललोय, माझ्यावर काय कारवाई करायची असेल तरी पोलीस करतील, मी कारवाई आणि चौकशीला तयार आहे, असं ते म्हणाले आहेत.
एकनाथ शिंदेंना संजय दिना पाटलांच्या विधानाबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, " मी या प्रकाराची सविस्तर माहिती घेतो. संजय दिना पाटील यांच्याशी चर्चा झाली. त्यांनी माझाकडे भावना व्यक्त केली. मला अपमान करायचा नव्हता, परंतु दररोज जे रोज त्यांच्या विरोधात अपशब्द काढतात. अतिशय खालच्या दर्जाचे शब्द वापरतात. हाही मिडियाचा अपमान आहे. पत्रकारांबाबतीत असे वक्तव्य करू नये. आपल्याकडून काही शब्द गेले असल्यास दिलगिरी व्यक्त करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत".
संजय दिना पाटील हा विषय संपलेला आहे. पक्ष सोडल्याने ते आता भरकटलेले आहेत. त्यांना पश्चाताप होत आहे. मानसिक संतुलन बिघडले आहे. ईशान्य मुंबईची जागा भाजप काही सोडणार नाही याची जाणीव त्यांना झालीय. त्यामुळे ते असं बोलतायत. त्याने तिकडे जावून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारली आहे. स्वतः सांगतोय की पाच मर्डर केलेत म्हणून…पण कारवाई कोण करणार. कुणीही कारवाई नाही करणार. इथं प्रश्न उपस्थित करून थोडीच न्याय मिळणार आहे का…राऊत कभी किसीसे डरते नही है असं सुनील राऊत म्हणाले आहेत.