2029 पर्यंत एकनाथ शिंदे राजकारणात राहतील याची गॅरंटी नाही; राऊतांचं मोठं भाकीत

2029 पर्यंत एकनाथ शिंदे राजकारणात राहतील याची गॅरंटी नाही, असं विधान संजय राऊत यांनी केलं आहे. राजकारणात कधी काय होईल याची गॅरंटी नसल्याचं राऊत म्हणालेत. यावर भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी राऊतांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. राऊत 2029मध्ये काँग्रेसमध्ये असतील असा पलटवार नवनाथ बन यांनी केला आहे.
संजय राऊतांनी 2029पर्यंत शिंदे महाराष्ट्राच्या राजकारणात राहतील का असं भाकीत केलंय. 2029 पर्यंत देशाच्या राजकारणात काय बदल होतील याचा कोणीही अंदाज लावू शकत नाही असं संजय राऊत यांनी केलंय. एकनाथ शिंदेंनी 2029मध्येही त्या सहा खासदारांना शिवसेना उमेदवारी देईल अशी ग्वाही दिली होती. त्याचा संजय राऊतांनी समाचार घेतलाय.
संजय राऊतांपेक्षा एकनाथ शिंदेंनी जास्त उन्हाळेपावसाळे पाहिल्याचा टोला शिवसेनेनं लगावलाय. संजय राऊतांनी एकतर थंड हवेच्या ठिकाणी जावं किंवा वेड्यांच्या इस्पितळात भरती व्हावं असा सल्ला शिरसाटांनी दिलाय.
संजय राऊतांनी केलेल्या वक्तव्याचा भाजपनंही खरपूस भाषेत समाचार घेतलाय. इतर नेत्यांचं माहिती नाही पण संजय राऊत 2029पर्यंत वाहून काँग्रेसमध्ये जातील असं भाकीत भाजपनं केलंय.
2014 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमालीचा बदल झालाय. नेत्यांचे पक्षबदल, राजकीय पक्षांमधील फाटाफूट, आघाड्यांचं बदलतं गणित हे महाराष्ट्राच्या जनतेनं गेल्या 12 वर्षांत पाहिलंय. त्यामुळं 2029मध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर खरंच काय वाढून ठेवलंय याचा अंदाज बांधणं कठीण आहे.
संजय दिना पाटील यांनी पक्षप्रवेशानंतर आपल्या विरोधकांना आक्रमक भाषेत प्रत्युत्तर दिलं. माझ्या नादाला लागाल तर हॉस्पिटलमध्ये जावे लागेल नाही तर स्मशानात. असं म्हणत त्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला इशारा दिला. त्यानंतर राऊतांनी थेट शिविगाळ करत पाटलांनी अंगावर येऊन दाखवण्याची भाषा केली.
ऑपरेशन टायगरला ऑपरेशन तुडवाने उत्तर देण्याची भाषा ठाकरेंच्या शिवेसेनेकडून केली गेली. पण आता याला प्रत्युत्तर देताना संजय दिना पाटलांनी धमकीवजा इशाराच दिलाय. मी पोलिसांच्या वगैरे भरोश्यावर नाही. मी प्रत्येक गोष्ट सोबत घेऊन फिरतो. वाकड्या नजरेने बघितलं तरी मी घरात घुसून मारतो असं संजय दिना पाटलांनी म्हटलं. इतकंच नाही तर माझे वडिल असताना काही जण आले होते तेव्हा आम्ही ५ लोकं मारली असा खळबळजन दावाही पाटलांनी केलाय. यासोबत त्यांनी बंदुकीसंदर्भात हातवारेही केली. यानंतर संजय राऊतांनी आक्रमकपणे संजय दिना पाटलांवर हल्लाबोल केलाय. तर राऊतांनी आक्रमकपणे इशारा दिल्यानंतर संजय दीना पाटलांनी मात्र राऊतांवर काहीही नाराजी नसल्याचं म्हटलंय. तसच राऊतांचे आपल्यावर उपकार असल्याचंही म्हटलंय.
यासोबतच राऊतांनी राजुल पाटीलच्या उमेदवारासाठी संजय पाटलांनी तमाशा केला होता असाही दावा केलाय. तर संजय दिना पाटलांनी मात्र ठाकरेंनी मनसेकडे उमेदवारी जाऊ नये म्हणून माझ्या मुलीला उमेदवारी दिल्याचं म्हटलंय.