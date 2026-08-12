'त्या दिवशी फूट होती, पण...', संजय राऊतांचं सुप्रीम कोर्टाबाहेरच मोठं विधान; 'तो दिवस...'

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हासंदर्भात कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने सलग चौथ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांचा वारंवार उल्लेख होत आहे. विधीमंडळ पक्षातील फूट कधीही राजकीय पक्षात फूट पडू शकत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. तसंच निर्णय घेण्याच्या अधिकारी राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना असतो. विधीमंडळाच्या नाही असंही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे. या तीन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यक्षेत्र स्वीकारले आहे. जर ही कागदपत्रे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा नसतील, तर आयोगाला परिच्छेद 15 अंतर्गत कोणतेही अधिकार क्षेत्र नव्हते असा त्यांचा दावा आहे. दरम्यान आजच्या सुनावणीनंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना महत्त्वाचं विधान केलं.
"कपिल सिब्बल यांनी सलग चौथ्या दिवशी युक्तिवाद करत केला. त्यांचा युक्तिवाद अत्यंत जोरदार सुरु आहे. या देशाच्या निवडणूक आयोगाने ज्याप्रकारे सुनावणी न घेता एका फुटीर गटाला पक्ष आणि चिन्ह म्हणून मान्यता दिली ते किती बेकायदेशीर आहे हे ते दाखवत आहे. पक्ष संघटना फुटलेली नाही. विधी डळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नाही यावरच जोर होता," असं त्यांनी सांगितलं.
न्यायमूर्तींनी काही प्रश्न विचारले. आपली भूमिका व्यक्त केली. त्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची भूमिक स्पष्ट करण्यात आली असं ते म्हणाले.
"ज्या तारखेला फूट पडली तो दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या दिवशी पक्षात फूट नव्हती. विधीमंडळ पक्षात फक्त फूट होती आणि तेवढीच मान्य केली पाहिजे. पक्ष तेव्हाही मजबूत होता. 21 जून 2022 ला जी घटना घडली त्यावर चिन्ह आणि पक्षाचा निकाल असायला हवा," असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं.
"पक्षाची बांधणी लोकशाही पद्धतीने करण्यात आली आहे. पक्षप्रमुख, 13 नेते, 32 उपनेते, राज्य संघटक, राज्य सचिव अशी उभारणी आहे. त्याची माहिती घटनेनुसार आणि मार्गदर्शन तत्वानुसार निवडणूक आयोगाला कळवली आहे. ज्या फॉरमॅटमध्ये मागितली तशी दिली. त्या कागदावर निवडणूक आोगाचा सही शिक्का आहे. अधिकाराच्या बाहेर जाऊन फुटीर गटाला मान्यता. चिन्ह देणं हे नियमबाह्य आहे," असं ते म्हणाले.
19 लाख प्रतिज्ञापत्रांचा उल्लेख झाल्याबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाने माहिती मागवली होती. निवडणूक आयोगात निर्णय घेताना घटनात्मक घोटाळा केला आहे. त्यांनी आधीच निर्णय ठरवला होता, नंतर ऐकण्याचं, कागदपत्रं मागवण्याचं नाटक केलं. राजकीय दबाव होता आणि कोणाचा होता हे सर्वांना माहिती आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
"अशक्या शक्तींचा दबाव असला तरी तरी देशाचं संविधान, सुनावणी सुरु आहे ते घटनापीठ त्यापेक्षा मोठं आहे. त्यावर आमचा विश्वास आहे," असंही ते म्हणाले आहेत.