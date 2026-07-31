'चंद्रकांत पाटलांना नोबेल द्या,' संजय राऊतांची मागणी, म्हणाले 'नंदन निलकेणी दोन दिवसांपासून कोमात', नेमकं असं काय झालंय?

चंद्रकांत पाटील उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान मंत्री आहेत. त्यांच्यात विज्ञान विषय येतो. चंद्रकांत पाटील यांनी जे एक नवीन संसोधन केलं आहे की दगडावरील ठसे घेऊन आधार कार्डला लिंक केले जातील, या शोधाबद्दल फडणवीसांनी नोबेल पुरस्कार समितीला शिफारस करावी की चंद्रकांत पाटील यांना विज्ञान व संशोधन नोबेल पुरस्कार द्यायला हवा असा टोला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. त्यांना एका जागतिक विज्ञान विद्यापीठाचं कुलगुरु करता येईल का याचा शोध घेणं गरजेचं आहे. कारण इतका मोठा शोध लागला नव्हता असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
"दगडावरील ठसे आधार कार्डशी लिंक करायचे, हा नवीन शोध ऐकून ज्यांनी आधार कार्ड निर्माण केलं ते नंदन निलकेणी दोन दिवस कोमात गेले आहेत. त्यांना काय करावं हे सुचत नाही आहे. मला कसं नाही समजलं असं त्यांना वाटत आहे," असंही ते उपहासात्मकपणे म्हटले आहेत.
"त्यांच्यासारख्या ज्ञानी महापुरुषाचा दगडाशी फार संबंध आहे. त्यांच्या पक्षात जे दगड धोंडे आले आहेत बिनडोक त्याचा परिमाण दिसत आहे. त्यांना पुरस्कार द्या अन्यथा देश एका मोठ्या वैज्ञानिकाला मुकेल,' असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी मोठा रिपोर्ट तयार केला आहे. तो पाहिला तर चक्कर येईल. ज्यांना पकडलं ते कोणत्या गुन्ह्यात होते त्याचे पोलिसांनी विश्लेषण केलं आहे. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, तिथे पडलेला प्रत्येक दगड उचललेला आहे. त्या दगडावर असणारे फूटप्रिंट आधारशी लिंक होतील असं चंद्रकात पाटलांनी म्हटलं आहे.
"सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक, 2026 वर चर्चा झाली. राज्यसभेत आम्ही सर्वानी मतं मांडली. खरगे यांचं मुख्य भाषण झालं. विरोधकांनी मतं मांडली. विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार, अश्रूधुराचा मारा, पॅलेट गनचा वापर, जखमी विद्यार्थी असे विषय होते. मात्र एरव्ही विद्यार्थी आणि परीक्षांवर बोलणारे पंतप्रधान हे संसदेत उपस्थित नव्हते, गृहमंत्री उपस्थित नव्हते. खात्याशी संबंधित नाही असे मंत्री उत्तर देत असल्याने विरोधकांनी वॉक आऊट केला," असं संजय राऊतांनी सांगितलं.
वंदे मातरम विधेयकावर विशेष अधिवेश घेतलं आणि चर्चेसाठी आलं तेव्हा पंतप्रधान नव्हते. देशभक्तीचं काय ढोंग लावलं आहे. काँग्रेसवर टीका करण्यास वेळ आले, मात्र विधेयकावेळी संसदेत मोदी, शाह नसतात अशी टीकाही त्यांनी केली.