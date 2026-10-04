'देशात भयंकर वणवा पेटतोय, पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांनाही जावं लागेल'; गर्जना मोर्चाआधीच संजय राऊत कडाडले

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शिवसेना (युबीटी) उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा मुंबईत गर्जना मोर्चाला थोड्याच वेळात सुरुवात होणार आहे. मोर्चा सुरू होण्याआधी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. आंदोलन ही फक्त सुरुवात असून ही ठिणगी पडताना दिसतेय, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
ठाकरेंच्या मोर्चात अनेक राजकीय पक्षदेखील सामील होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. यावरही संजय राऊत यांनी स्पष्ट उत्तर दिले आहे. '11 ला मोर्चा सुरू होईल.. ही गर्जना संविधान वाचवण्यासाठी, आयोगातले घोटाळे, मतदारांना वंचित ठेवणे, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या ज्ञानेश कुमार जे भाजपचे एजंट आहेत त्यांच्या राजीनामासाठी हा मोर्चा निघतो. या मोर्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डावे, शेकापं यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आहे. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्तेदेखील मोर्च्याच्या सोबत आहेत.'
'आंदोलन ही सुरुवात आहे. हि ठिणगी पडताना दिसते. ठिणगी पडतेय. 10 ऑक्टोरला जंतर-मंतरवर मोठं आंदोलन होतं. मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की फक्त कुमारच नव्हे तर देशाचे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहाही जाणार. देशात वणवा पेटणार. अंधभक्तांनी किती डमरू डफ वाजवले तरी नव्या पिढीला मोदी शाहचे ढोंग कळलंय,' असं राऊतांनी म्हटलं आहे.
मोर्चात वापरण्यात आलेल्या भाषेबाबत राऊतांनी प्रश्न विचारला असता, 'भाजप आत्तापर्यंत कोणती भाषा वापरत होते. तुम्ही जे भाषेचं रोपटं लावलं त्यालाच आलेली ही फळं आहेत. तुम्ही पंडित नेहरुंबाबत काय भाषा वारली. गांधींना आजही गोळ्याच झाडताय. भाषेबाबत भाजपकडून मार्गदर्शन घेण्याची वाईट वेळ अजून आली नाहीये. भाषा योग्य आहे. आणि तुमाहाला तिच भाषा समजतेय. 2014च्या निवडणुकीत तुम्ही मनमोहन सिंह आणि सोनिया गांधी यांच्याबाबत कोणती भाषा वापरलेली. त्याच भाषेत चोख उत्तर दिलं तर तुम्हाला आता वेदना होताहेत. कर्माची फळं इथेच भोगावी लागतात.' असंही ते म्हणाले.
'मुलं काय घोषणा देतायत मुलं बरोबर बोलताहेत. हा मुलांचा उद्रेक आहे ना. मुलं बरोबर बोलताहेत. 400 काय 4 हजार मुलांवर जरी गुन्हा दाखल केला तरी हे आंदोलन थांबणार नाही. गुन्हा दाखल करणारे कोण आहेत तर भाजपवालेच,' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
शुक्रवारी सीजेपीच्या आंदोलनात एका 75 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला, त्यावरून भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांनी आरोप केला. त्यावर खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. जंतरमंतरवर गोळीबार केला, तेव्हा त्यात एखाद्या आंदोलकांचा मृत्यू झाला असता तर? या आंदोलनात स्वयंस्फुर्तीने तरुण जमले होते ना. मग पूर्णेकरांच्या मृत्यूबाबत काय म्हणाल? ते तर आंदोलनात नव्हते. मग त्यांचा मृत्यू कसा झाला. त्याची जबाबदारी कोण घेणार, मुख्यमंत्री फडणवीस घेणार का, की ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे जबाबदारी घेणार, हा माझा त्यांना प्रश्न आहे, असे राऊत म्हणाले.