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'देशात भयंकर वणवा पेटतोय, पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांनाही जावं लागेल'; गर्जना मोर्चाआधीच संजय राऊत कडाडले

गर्जनाचा मोर्चासाठी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक व मनसैनिक जमले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांवर निशाणा साधला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 04, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 11:15 AM IST
'देशात भयंकर वणवा पेटतोय, पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांनाही जावं लागेल'; गर्जना मोर्चाआधीच संजय राऊत कडाडले
Image Credit: shivsena mp sanjay raut

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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