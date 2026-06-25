'एकनाथ शिंदेंची अक्कल नेमकी कुठे हरवलीये....', संजय दिना पाटलांची बाजू मांडल्याने राऊत संतापले, 'मी जर शिवी दिली...'

Sanjay Raut on Eknath Shinde: पत्रकारांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार संजय दिना पाटील यांच्याशी चर्चा करून त्यांना माध्यमांची दिलगिरी व्यक्त करण्याचा सल्ला दिला आहे. यावेळी त्यांनी रोज सकाळी उठून 'मारून टाका', 'तोडून टाका', 'घरात घुसून मारा' अशा प्रकारची भाषा सातत्याने माध्यमांसमोर वापरली जात असल्याचा उल्लेख करत संजय राऊतांचं नाव न घेत निशाणा साधला. अशा प्रकारची भाषा महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला आणि माध्यमांचाही अवमान करणारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यानंतर संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंची अक्कल नेमकी कुठे हरवली आहे? असा संतप्त प्रश्न विचारला आहे.
"मी जर शिवी दिली असेल तर दाखवा. शिवी देणं आणि हत्येची धमकी देणं यातील फरक या राज्यातील मंत्र्यांना कळत नसेल तर त्यांनी मंत्रीपदी राहू नये. संतापून एखादा अपशब्द तोंडातून निघणं आणि मी तुझी हत्या करेन म्हणणं, बॉम्ब टाकेन, याआधी 5 लोक ठार केलेत अशा धमक्या देणं आणि गद्दारांना शिवी देणं यातील फरक उपमुख्यमंत्र्यांना कळत नसेल तर त्यांची अक्कल नेमकी कुठे हरवली आहे त्याचा शोध घेण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करावी," असा टोला संजय राऊतांनी लगावला आहे.
कोणी कोणाला ठार मारले आणि कोणत्या कारणावरुन मारले याचा रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे. त्याचा शिवसेनेशी काही संबंध नाही. दारु गुत्थ्यावरुन हा वाद झाला होता अशी माहिती त्यांनी दिली. "मुंबईत कर्तबगार, निष्पक्ष पोलीस आयुक्त आहेत. त्यामुळे जर लोकप्रतिनिधी असलेला गुंड त्यांना जुमानत नसेल आणि ठार मारण्याची धमकी देत असेल आणि आयुक्तांनी जाऊन ऐकवा सांगत असेल तर असे बिहारमध्ये माफिया पाहिले आहेत. मुंबईचा बिहार झालाय की संपूर्ण महाराष्ट्राचा याचा खुलासा गृहमंत्र्यांनी करावा," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
गद्दारांना गद्दारच म्हटलं पाहिजे. महात्मा, आचार्य, सत्यवादी, प्रामाणिक हे पर्यायी शब्द नाहीत. जर शिवी वाटत असेल तर मराठी शब्द रत्नाकर बदलावं लागेल असंही ते म्हणाले.
"सध्या धमक्या, खून, हत्या, खंडणी याचा ऊत आला आहे. सरकारचं या अपप्रवृत्तींना संरक्षण आहे. लोकप्रतिनिधी जाहीरपणे पत्रकारांना धमकी देत असेल आणि राज्याचे मुख्यमंत्री हसत हसत तो प्रश्न उडवत असतील तर हे गंभीर आहे. बऱ्याच वर्षापूर्वी देशभरातील पत्रकार शिवसेना भवनासमोर धरणं धरुन बसले होते. पत्रकारितेवर हल्ला झाला म्हणणारे ते पत्रकार मग आता कुठे गेले?," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
"मीदेखील धमकी दिली तर माझ्याविरोधात तसा आवाज उठला पाहिजे. महाराष्ट्रात पत्रकारितेची मोठी पंरपरा आहे. पत्रकार देशाचा चौथा स्तंभ आहे. मोदी, शाह या चौथ्या स्तंभाला मानत नाहीत, तरी मजबुतीने उभा राहिला पाहिजे. हा चौथा स्तंभ म्हणजे कृष्णाची करंगळी आहे, ज्यावर देशाचा गोवर्धन आजही टिकून आहे. जर कोणी धमकी दिली असेल तर गृहमंत्र्यांनी राजकीय अभिनवेष न आणता कारवाई केली पाहिजे," असं मत त्यांनी मांडलं आहे.
कॅमेऱ्यासमोर बॉम्बने मारण्याची धमकी दिली जाते त्याचं समर्थन केलं जात आहे. पत्रकारांना ठार करण्याची धमकी दिली जात आहे. राज्याचं चित्र बदललं आहे. हे राज्य कलंकित, बदनाम होत आहे. राज्यातील संस्कार आणि संस्कृती काही काळात धुळीस मिळवलं जात आहे. आमचा महाराष्ट्र असा नव्हता अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.