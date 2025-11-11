'...तर आमच्याकडेही पैलवान तयार आहेत'; श्रीकांत शिंदे यांचं भाजपाला जाहीर आव्हान, 'ताकद आजमवायची असेल तर...'

Shrikant Shinde Challenge to BJP: नगरपंचायत आणि नगरपरिषदा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहे. अनेक पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढणार असताना, काही अनपेक्षित युतीही होताना दिसत आहेत. कोल्हापुरातील चंदगडमध्ये तर शरद पवार आणि राष्ट्रवादी पवार यांच्या राष्ट्रवादीने युती केली आहे. तर नाशिकमध्ये मनसे महाविकास आघाडीसोबत नगरपरिषद लढणार आहे. यादरम्यान आता शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी थेट भाजपाला आव्हान दिलं आहे. अंबरनाथमध्ये माजी नगरसेवक कुणाल भोईर यांच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे आव्हान दिलं आहे
अंबरनाथ नगरपालिकेची आगामी निवडणूक महायुतीतच लढावी, अशी आमची इच्छा आहे. पण तरीही जर कुणाला स्वबळावर लढायची इच्छा असेल, तर आमचीही तयारी असून ताकद आजमावायची असेल तर आमच्याकडेही पैलवान तयार आहे, अशा शब्दात खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी भाजपाला आव्हान दिलं आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी भाजपाकडून प्रदेश सचिव गुलाबराव करंजुले यांच्या सून तेजश्री करंजुले यांचे नाव पुढे आलं असून नुकत्याच झालेल्या भाजपाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात अंबरनाथ पालिकेत 'एक लाख टक्के भाजपाचाच नगराध्यक्ष बसेल', असा दावा भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी केला होता. त्यांना श्रीकांत शिंदे यांनी उत्तर दिलं आहे.
माझ्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील अंबरनाथ शहरात आज विविध ठिकाणी नव्याने उभारण्यात आलेल्या जनसंपर्क कार्यालयांचे मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात उद्घाटन करण्यात आले. अंबरनाथ पश्चिम येथील माजी नगरसेवक राजेंद्र वाळेकर यांच्या माध्यमातून नूतनीकरण करण्यात आलेल्या शिवसेना शाखेचे यावेळी… pic.twitter.com/X4y58ujPVJ
— Dr Shrikant Lata Eknath Shinde (@DrSEShinde) November 10, 2025
"मी महायुतीचा कार्यकर्ता असून आगामी निवडणुका महायुतीतच व्हाव्यात अशी माझी इच्छा आहे. परंतु कुणाला जर वेगळं लढायचं असेल, तर आमचीही तयारी असून ताकद आजमावायची असेल, तर आमच्याकडेही पैलवान तयार आहे," असं आव्हान खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिलं आहे.
"अंबरनाथ आणि शिवसेना हे एक घट्ट समीकरण आहे. गेली अनेक वर्षे सर्व अंबरनाथकरांनी शिवसेनेला अमूल्य साथ दिली आहे. यामुळे शिवसेनेचे अंबरनाथ अशी एक वेगळी ओळख आपल्या शहराची आहे. भविष्यातही ही ओळख अशीच राहील, याबाबत ठाम विश्वास असल्याची भावना यावेळी व्यक्त केली. तसेच सर्व नागरिकांनी या निवडणुकांमध्ये अगदी भक्कमपणे शिवसेनेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे असे आवाहनही केले," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख - 10 नोव्हेंबर 2025
उमेदवारी अर्जसाठी अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
छाननी - 18 नोव्हेंबर
माघार घेण्याची मुदत - 21 नोव्हेंबर
मतदान - 2 डिसेंबर
मतमोजणी - 3 डिसेंबर
शासन अधिकृत निकाल - 10 डिसेंबर
कोकण - 27
नाशिक - 49
पुणे - 60
छत्रपती संभाजीनगर - 52
अमरावती - 45
नागपूर - 55
3) रत्नागिरी- चिपळूण, गुहागर, खेड, राजापूर आणि रत्नागिरी.
4) सिंधुदूर्ग- मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला. ठाणे- अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर.
5) अहिल्यानगर- देवळाली प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, ( पाथर्डी, राहाता, राहूरी, संगमनेर, शेवगाव, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर.
6) धुळे- दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपळनेर, आणि शिरपूर- वरवाडे.
7) जळगाव जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपूर, नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, , वरणगाव आणि यावल.
8) नंदूरबार- शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि तळोदा. नाशिक- भगुर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवड, इगतपूरी, ओझर, पिंपळगांव बसवंत आणि त्र्यंबक.
9) कोल्हापूर- गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ आणि वडगाव.
10) पुणे- आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी- उरळी देवाची, इंदापूर, जेजूरी, जुन्नर, लोणावळा, राजगुरुनगर, सासवड, शिरुर, तळेगाव- दाभाडे आणि .
11) सांगली- आष्टा, इस्लामपूर, जत, पळूस, तासगाव आणि विटा. सातारा- कराड, महाबळेश्वर, मलकापूर, म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा आणि वाई.
12) सोलापूर- अक्कलकोट, अकलूज, बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुडूवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला.
13) बीड- अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगाव आणि परळी वैजनाथ.
14) छत्रपती संभाजीनगर- गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड आणि वैजापूर.
15) धाराशिव- भूम, कळंब, मुरुम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा.
16) हिंगोली- बसमतनगर, हिंगोली आणि कळमनुरी. जालना- अंबड, भोकरदन आणि परतूर.
17) लातूर- अहमदपूर, औसा, निलंगा,आणि उदगीर. नांदेड- बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट आणि लोहा.
18) परभणी- गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू आणि सोनपेठ. अकोला- अकोट, बाळापूर, बार्शी- टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा.
19) अमरावती - अचलपूर, अंजनगाव सूर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, शेंदूरजनाघाट आणि वरुड.
20) बुलढाणा- बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदूरा, शेंगाव आणि सिंदखेडराजा.
21) वाशीम- कारंजा, मंगरुळपीर, रिसोड आणि वाशीम.
22) यवतमाळ- आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, नेर- नबाबपूर आणि पांढरकवडा. भंडारा- पवनी, साकोली शेंदूरवाफा, तुमसर आणि भंडारा.
23) चंद्रपूर- बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपूरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड, राजूरा आणि वरोरा.
24) गडचिरोली- आरमोरी, देसाईगंज आणि गडचिरोली.
25) गोंदिया- गोंदिया, आणि तिरोडा.
26) नागपूर- बुटिबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर- ब्रह्मणी, कामठी, कांद्री- रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी,कन्हान- पिपरी, मोवाड, वाडी
27) वर्धा- आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे आणि वर्धा.