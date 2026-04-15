खासदार श्रीकांत शिंदेंचा धक्कादायक निर्णय! तडकाफडकी कार्यकारिणी केली बरखास्त; 'या' मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांना धक्का

Shrikant Shinde Dissolves Solapur Executive Committee: राज्यात शिवसेना पक्ष संघटना वाढीच्या दृष्टीने उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनाप्रमुख एकनाथ शिंदे हे दिवस-रात्र कष्ट घेत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी राज्यातील लोकसभा मतदारसंघ नुसार बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी मराठवाडा आणि सोलापूरचा दौरा केला. सोमवारी सोलापूर शहरामध्ये सोलापूर माढा आणि धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर खासदार शिंदे यांनी तडका फडके ॲक्शन घेत दुसऱ्याच दिवशी माढा आणि लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना बरखास्त करण्याचा मोठा धक्कादायक निर्णय घेतलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.
सोलापूर दौऱ्यात माढा आणि सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. थेट शहाजी बापू पाटील यांच्यापासून जिल्हाप्रमुख महेश चिवटे आणि अमोल शिंदे यांच्यापर्यंत त्यांच्याच समोर पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सर्व तक्रारी शांतपणे ऐकून घेत दुसऱ्याच दिवशी ॲक्शन मोडवर आल्याचं पाहायला मिळालं.
शिवसेनेमध्ये पूर्वीपासून गटबाजी होती. पदाधिकारी निवडीमध्ये त्याच लोकांना संधी मिळाल्याने कदाचित ही वेळ आलीय. पक्ष वाढीच्या दृष्टीने खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी हा निर्णय घेतलाय मात्र आता नूतन पदाधिकारी निवडी करताना नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्यास गटबाजीला आळा बसेल अन्यथा पुन्हा तीच गटबाजी उफाळून येण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांना वाटत आहे.
खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आणि याची गंभीर दखल शिवसेनेने घेतली असून नूतन पदाधिकारी निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शनिवारी खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या आढावा बैठकीमध्ये शिवसेनेमध्ये अंतर्गत धुसफूस असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसले, अब्दुल सत्तार आणि शिरसाट यांच्यामध्ये अबोला कायम असल्याचे चित्र दिसले. पालकमंत्री संजय शिरसाट व्यासपीठावर आल्यानंतर बाकी आमदारांनी हस्तांदोलन केले, मात्र सत्तार आणि शिरसाट यांनी हस्तांदोलन टाळले, पालकमंत्री आल्यानंतर आमदार अब्दुल सत्तार हे खुर्चीवरून वरून उठलेही नाही तर एकमेकांचा चेहराकडेही त्यांनी पाहिले नाही. महत्वाचं म्हणजे राजकीय वैर असतानाही आमदार अब्दुल सत्तार यांनी रावसाहेब दानवे यांच्या कन्या संजना जाधव यांच्यासोबत गप्पा मारल्या.