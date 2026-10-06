शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ठरला? न्यायाधीशांनी दिले संकेत, वकिलाला म्हणाले 'आम्ही दसऱ्यापर्यंत....'

सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुनावणी सुरु असून सध्या एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करत आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंचे वकील आपली बाजू मांडत आहेत. ठाकरेंचे वकील युक्तिवाद करत असताना सुप्रीम कोर्टात सलग सुनावणी झाली होती. मात्र शिंदेंच्या वकिलांना सलग युक्तिवाद करण्याची संधी मिळालेली नाही. मागील आठवड्यात युपीएएसीवरील सुनावणीमुळे सलग तीन वेळा सुनावणी रद्द झाली होती. त्यामुळे ही सुनावणी किती काळ सुरु राहणार याबाबत वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. दरम्यान दसऱ्याआधी या प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्तींनीच तसे संकेत दिले आहेत.
झालं असं की, सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाल्यानंतर एका वकिलाने तामिळनाडूवरील प्रकरणावर सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्तींकडे वेळ मागितली. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दसऱ्यानंतर सुनावणी घेऊयात असं सांगितलं. त्यावर वकिलाने आता मिळू शकत नाही का? अशी विचारणा केली. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणावर बऱ्यापैकी सुनावणी झाली असून दसऱ्याआधी आम्हाला उरकायचं आहे असं सांगितलं. म्हणजे थोडक्यात दसऱ्याआधी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात निकाल लागू शकतो.
जॉयमाला बागचींचे शिंदेंच्या वकिलांना निवडणूक आयोगावरून प्रश्न विचारला. चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय स्थिती राहील, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी शिंदेच्या वकिलांना विचारला. यावर कौल म्हणाले, चिन्हांचा निकाल जरी विरोधात गेला तरी अपात्र होत नाही.
वरिष्ठ वकील कौल म्हणाले की, 'व्हिप' (पक्ष-आदेश) जारी करणारी व्यक्ती किंवा संस्था ही 'विधिमंडळ पक्ष' (legislature party) असते असे मानणे, म्हणजे सभागृहातील सदस्याचा राजकीय पक्षाशी असलेला तो प्रतिकात्मक 'नाळेचा संबंध' (umbilical cord) तोडून टाकण्यासारखे ठरेल. याचा अर्थ असा होईल की, निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवण्याकरिता हे लोकप्रतिनिधी राजकीय पक्षावर अवलंबून राहू शकतील; त्यांचा प्रचार हा त्या पक्षाची बलस्थाने व उणिवा तसेच पक्षाची आश्वासने व धोरणे यांवर आधारित असेल आणि पक्षाशी असलेल्या आपल्या संलग्नतेच्या आधारे ते मतदारांकडे मतेही मागू शकतील. परंतु, नंतर ते त्याच पक्षापासून पूर्णपणे फारकत घेऊ शकतील आणि आमदारांचा असा एक गट म्हणून काम करू शकतील ज्याची त्या राजकीय पक्षाशी निष्ठा असण्याचा लवलेशही उरलेला नसेल. राज्यघटनेने अभिप्रेत केलेली ही शासन-प्रणाली नव्हे. किंबहुना, नेमकी हीच परिस्थिती उद्भवू नये यासाठीच राज्यघटनेतील 'दहावे अनुसूची' (Tenth Schedule) संरक्षण प्रदान करते. 'चिन्ह अशा व्यक्तीला मिळेल जी हे सिद्ध करेल की तोच खरा राजकीय पक्ष आहे'
न्यायमूर्ती बागची यांनी यावेळी सांगितलं की, राजकीय पक्षाला ती मुभा असतेच. आणि त्यातील तरतूद अशी आहे की, जर अपात्र ठरलेले सदस्य बाहेर पडले, तर उरलेल्या सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळते. आता, तुम्ही 'सादिक अली' खटल्यातील निष्कर्ष वाचणार होतात. चिन्हाबाबतची ती भूमिका अशा व्यक्तींसाठी लागू होईल का ज्यांनी घटनात्मक 'पाप' (उल्लंघन) केले आहे, की ज्यांनी त्या घटनात्मक उल्लंघनाबद्दल तक्रार केली आहे त्यांच्यासाठी लागू होईल?
मी माझ्या युक्तिवादादरम्यान या मुद्द्यावर बोलेनच. पण माझ्या मते, चिन्ह अशा व्यक्तीला मिळेल जी हे सिद्ध करेल की तोच खरा राजकीय पक्ष आहे. जर दोन्हीही पक्ष आपणच खरे राजकीय पक्ष आहोत हे सिद्ध करू शकले नाहीत, तर ती वेगळी बाब ठरते असं नीरज कौल म्हणाले.