ठाकरेंना धक्का? ...तोपर्यंत प्रत्येक अधिकार बजावण्याचा हक्क, सुप्रीम कोर्टात शिंदेंकडून मोठा युक्तिवाद, 'अपात्रतेची याचिका...'

अपात्रतेची याचिका दाखल करणे आणि त्याचा अंतिम निकाल या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. त्या दिवसापर्यंत, तुम्हाला असलेले प्रत्येक अधिकार बजावण्याचा तुम्हाला पूर्ण हक्क आहे असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी शिंदेंच्या वतीने युक्तिवाद करताना नीरज कौल यांनी सांगितलं की, शिवसेनेच्या 2011 च्या घटनेनंतर कोणतीही नवीन घटना EC कडे सादर करण्यात आल्याचा एकही पुरावा नाही.
ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, शिवसेनाच्या 2011 मधील राज्यघटनेनंतरची कोणतीही राज्यघटना कधीही निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, याचा "एकही पुरावा" उपलब्ध नाही. कौल यांनी नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने स्वतः दोन आदेशांमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली पक्षाची एकमेव राज्यघटना ही 2011 मधीलच होती आणि ती आयोगाच्या आवश्यकतांनुसार अद्ययावत करण्यात आली होती.
पुढे ते म्हणाले की, "आम्ही ती (घटना) सुसंगत केली होती. तत्कालीन नेतृत्वाचा तोच आदेश होता. 2011 मध्ये निवडणूक आयोगाला जी अपेक्षा होती, त्यानुसारच ती सुसंगत करण्यात आली होती. समस्या त्यानंतर निर्माण झाली, जेव्हा तुम्ही ती घटना बदलण्याचा प्रयत्न केला, तिला पुन्हा 'तदर्थ' (ad hoc) स्वरूपात आणले आणि नंतर असे म्हटले की ती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, "आम्हाला ती कधीच मिळाली नाही." त्यांनी जोडलेल्या प्रत्येक पत्रात पक्षांतर्गत निवडणुकांचा उल्लेख आहे. जेव्हा ते निवडणूक आयोगाला पत्र लिहितात, तेव्हा ते त्यासोबत ती घटना कधीच जोडत नाहीत. कोणतीही नवीन घटना निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती, याचा साधा पुरावादेखील उपलब्ध नाही".
"सुभाष देसाई यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक आयोगाकडे (EC) उपलब्ध असलेल्या राज्यघटनेनुसारच आम्ही काम करू. निवडणूक आयोगाने आपल्या दोन आदेशांमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे असलेली एकमेव अधिकृत राज्यघटना म्हणजे 2011 ची राज्यघटना होय; जी आयोगाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आली होती. आता मी 'अर्जुन सिंग विरुद्ध अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस' या खटल्याचा संदर्भ घेतो. यातील मुख्य मुद्दा असा आहे की, राजकीय पक्षांनी आपल्या अंतर्गत कामकाजात लोकशाहीचे पालन केले पाहिजे. लोकशाहीच्या रचनेचा पाया राजकीय पक्षच असतात; त्यामुळे अंतर्गत पातळीवर लोकशाहीचा अवलंब करण्यात त्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे, केवळ शेवटचा पर्याय म्हणून नव्हे. नियमित निवडणुका न घेणे आणि अंतर्गत लोकशाही न जपल्यास, राष्ट्रीय स्तरावर लोकशाहीचा पुरस्कार करण्याच्या राजकीय पक्षाच्या दाव्याची विश्वासार्हता कमी होते," असंही त्यांनी म्हटलं.
पुढे ते म्हणाले की, "अपात्रतेची याचिका दाखल करणे आणि त्याचा अंतिम निकाल या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. त्या दिवसापर्यंत, तुम्हाला असलेले प्रत्येक अधिकार बजावण्याचा तुम्हाला पूर्ण हक्क आहे. दोन-तीन मुद्द्यांवरून निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्षपणे वाईट हेतू असल्याचा आरोप करणारे युक्तिवाद केले गेले आहेत. एक म्हणजे, तुम्ही पक्षाच्या घटनेची तपासणी करण्याचा एक नवीन न्यायशास्त्र निर्माण केला आहे, जे तुम्ही यापूर्वी कधीही केले नव्हते. निवडणूक आयोगाने किती वर्षांपूर्वी याची तपासणी सुरू केली होती, हे मी दाखवून दिले आहे".
दुसरे म्हणजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होण्याची वाट न पाहता निवडणूक आयोगाने (EC) चिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्याची घाई केली. शिवसेनेशी संबंधित कायदेशीर लढाईदरम्यान उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश, खंडपीठ आणि त्यानंतर या न्यायालयासमोरही, निवडणूक आयोगाने कार्यवाही पुढे नेऊ नये, असाच प्रयत्न वारंवार करण्यात आला होता. मात्र, तो दिलासा नाकारण्यात आला.
थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे म्हणून निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यापासून रोखता येत नाही, असे सुभाष देसाई यांचे म्हणणे आहे. याबाबत कोणताही घटनात्मक क्रम निश्चित केलेला नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय येण्यास बराच वेळ लागू शकतो, परंतु निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबतचा वाद सोडवणे आवश्यक असते; कारण चिन्हाचा मुद्दा हा असा आहे ज्यावर निर्णय होणे गरजेचे आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
तिसरे म्हणजे, हा निर्णय पूर्वलक्षी आहे असे म्हणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा मुद्दा आता अनिर्णित राहिलेला नाही. सुभाष देसाई म्हणतात की हा निर्णय भविष्यलक्षी आहे, पूर्वलक्षी नाही.'राणा' प्रकरणातील एक वाक्य पूर्णपणे संदर्भाबाहेर आणि पूर्णपणे वेगळ्या तथ्यांच्या आधारे उचलून, हा निर्णय पूर्वलक्षी आहे असे म्हटले जात आहे. ते कोणत्या संदर्भात म्हटले गेले होते, हे मी दाखवून देईन. हा निर्णय भविष्यलक्षी आहे. ज्या दिवशी ही घटना घडते, त्या दिवसापासून तो लागू होतो. आज या गोष्टी स्पष्टपणे प्रस्थापित झालेल्या आहेत. हे सर्व भूतकाळाशी संबंधित आहे आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगाने अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत थांबायला हवे होते, असे म्हणणे हे घटनापीठाने आणि पूर्वीच्या निर्णयांनी दिलेल्या मतांच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.