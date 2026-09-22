शिवसेना चिन्ह आणि पक्षाची सुनावणी झालीच नाही! नेमकं कारण काय? राजू वाघमारे म्हणाले 'सर्व दावे...'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सलग सुनावणी सुरु आहे. आज एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद करणार होते. मात्र आज होणारी प्रस्तावित सुनावणी झालीच नाही. दुपारी 2.30 नंतर ही सुनावणी सुरु होणं अपेक्षित होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. 17 सप्टेंबरला याप्रकऱणी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 22 सप्टेंबरला पुढील सुनावणीची तारीख दिली होती. मात्र आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नाही.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाबाहेर राजू वाघमारे यांनी माध्यमांसी संवाद साधताना सर्व दावे खोडून काढल्याचं म्हटलं. "निवडणूक आयोग, विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासंदर्भात केलेला प्रत्येक दावा आम्ही आतापर्यंतच्या सुनावणीत खोडून टाकला आहे. निवडणूक आयोगाला सर्व अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाने सर्व पर्याय निवडल्यानंतर आम्हाला पक्ष आणि चिन्ह दिलं आहे. हे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं समर्थन आणि कायदे याच्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण नीरज कौल यांनी मागील तापरखेला दिलं आहे," असं ते म्हणाले.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाला अधिकार नाही, त्यांनी अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत थांबायला हवं होतं असा युक्तिवाद केला जात असून तसा कायदा, नियम नाही. त्यामुळे यांचे दावे खोडून निघाले आहेत. हे लोक फक्त सोशल मीडियावर काही इन्फ्लुएन्सला हाताशी धरुन खोटा प्रचार, नरेटिव्ह करत आहेत. हे जनतेच्याही लक्षात आलं आहे. शेवटी तुम्ही खोटं काही काळापर्यंत बोलू शकता. जास्त काळ खोटं बोलता येत नाही. कायदा नेहमी खरं सांगतो. आमचा सुप्रीम कोर्टावर विश्वास आहे".
सुनवाणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी अनेक महत्त्वाच्या टिप्पणी करत काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते.
1) सर्व कसोट्यांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, असा सवाल.
2) न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून स्वतःचा निर्णय घेणार नाही. आयोगाने आपला विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का, याचीच न्यायालयीन तपासणी केली जाईल, असे निरीक्षण.
3) निवडणूक आयोगाने उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायांचे संभाव्य परिणाम तपासले होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे बागची यांनी सांगितले.
4) निवडणूक आयोग कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्याच्या आदेशातून दिसते, अशी टिप्पणी.
5) सर्व शिवसैनिक किंवा पक्ष सदस्यांचे सार्वमत घेणे व्यवहार्य नाही, असे बागची यांनी नमूद केले.
6) पक्षाची संघटनात्मक लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब हा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
7) ‘सादिक अली’च्या आधारे निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील गटाचा विचार केला, अशी भूमिका आयोगाच्या आदेशातून दिसत असल्याचे बागची यांनी म्हटले.