शिंदेंचं मुख्य नेतेपद जाणार? ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखवून दिली शिंदेंची सर्वात मोठी चूक! '1999 नंतर पक्षात...हे सर्व...'; नेमका काय युक्तिवाद?

शिवसेना नाव आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी सलग दुसऱ्या आठवड्यात सुरु आहे. मंगळवारी सुनावणीचा तिसरा दिवस असून, पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी एकनाथ शिंदेंनी मुख्य नेते पद कोणत्या संविधानानुसार घेतलं? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. 1999 च्या संविधानानुसार 'मुख्य नेता' असे पद नाही. कोणत्या संविधानानुसार त्यांनी (शिंदे) स्वतःला ही पदवी बहाल केली? हे सर्व पक्षांतरानंतर घडले असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, "निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे 2010 मध्ये लागू झाली. परिच्छेद 15 असे गृहीत धरतो की, तुम्ही एका विशिष्ट पक्षाच्या घटनेनुसार निवडून किंवा नामनिर्देशित झाला आहात आणि राजकीय पक्षात फूट पडली आहे. घटनेच्या वैधतेचा परिच्छेद 15 शी काय संबंध आहे? निवडणूक आयोग केवळ एक न्यायाधिकरण आहे. ते घटनेचे लोकशाही किंवा अलोकशाही स्वरूप ठरवू शकत नाही".
"मी असे गृहीत धरेन की माझ्या पक्षाची घटना अलोकशाही होती. मग याचा परिणाम काय? नोंदणी रद्द होणे. दुसरा कोणताही अधिकार नाही. दुसरा गटही त्याच घटनेने निर्माण केलेला आहे. चिन्ह त्याला कसे मिळणार? परिणाम म्हणून मला नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस मिळाली असती. त्याचा फायदा त्याला कसा मिळणार?," असा प्रश्नही यावेळी विचारण्यात आला.
निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक बोलावणे हेच शिवसेनेत फूट पडल्याचे लक्षण होते. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील अशा हालचालींचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा कधीच होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
आयोगाने दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, त्यांनी आपापले विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांची केलेली नियुक्ती, तसेच दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू करणे, या बाबींचा आधार घेतला आहे. पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाने हाच मुख्य आधार मानला आहे. परंतु, 21 जून रोजीचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळ गटापुरता मर्यादित होता. आयोगाने मात्र त्याकडे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले आहे. हे 'परिच्छेद 15' आणि या न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे असं त्यांनी म्हटलं.
त्यानंतर आयोगाने अनिल देसाई यांच्या 25 जूनच्या पत्राचा आधार घेतला; ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवाया करत आहेत आणि 'शिवसेना' किंवा 'बाळासाहेब' या नावांचा वापर करून नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
विधानमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे यातून पक्षात फूट पडू शकत नाही. 21 जूनचे पत्र केवळ विधानमंडळ गटाशी संबंधित होते. निवडणूक आयोगाच्या मते, यातून पक्षात फूट पडते. याचा निष्कर्ष काय? या 3 पत्रांमुळे पक्षात फूट पडते. जर हाच तर्क असेल, तर ते अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाहीत. कलम 15 अंतर्गत अधिकारक्षेत्र तेव्हाच येते, जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होतात.