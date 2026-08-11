/शिंदे चिन्हावर हक्क सांगण्यास पात्र कसे? कोर्टात ठाकरेंकडून तीन मुद्यांवर युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल तीन महत्त्वाचे मुद्दांवर जोर देत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केला आहे. तिसऱ्या सुनावणी दरम्यान कपिल सिब्बल एक तास उशिरा आलेत. पण त्यानंतर त्यांनी ठाकरेंकडून जे काही युक्तीवाद केला त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे त्यावर काय बाजू मांडतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. कपिल सिब्बल यांनी आज निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थितीत करत एकनाथ शिंदेंना चांगलच कोंडीत धरलं आहे.
कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात काय युक्तीवाद केला?
- निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक बोलावणे हेच शिवसेनेत फूट पडल्याचे लक्षण होते. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील अशा हालचालींचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा कधीच होऊ शकत नाही
- आयोगाने दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, विधिमंडळ पक्षनेते, चीफ व्हिप यांची केलेली नियुक्ती
दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू करणे, या बाबींचा आधार घेतला आहे.पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्षासाठी आयोगाने हाच मुख्य आधार मानला.
- २१ जून रोजीचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळ गटापुरता मर्यादित होता. आयोगाने मात्र त्याकडे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले आहे. हे 'परिच्छेद १५' आणि या न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे.
- आयोगाने अनिल देसाई यांच्या २५ जूनच्या पत्राचा आधार घेतला; ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवाया करत आहेत आणि 'शिवसेना' किंवा 'बाळासाहेब' या नावांचा वापर करून नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
- एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या होत्या, स्वेच्छेने शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले म्हणून त्यांना पदांवरून काढून टाकले होते.
- निवडणूक आयोगाने 21 जून, 25 जून आणि 1 जुलैच्या या संवादांना शिवसेनेतील विरोधी गटाच्या उदयाचा पुरावा मानला आहे.” “नेमकी हीच समस्या आहे. विधीमंडळ पक्षातील फूट कधीही राजकीय पक्षात फूट पडू शकत नाही.
- आयोगाने या तीन कागदपत्रांच्या आधारे कार्यक्षेत्र स्वीकारले आहे. जर ही कागदपत्रे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा नसतील, तर आयोगाला परिच्छेद 15 अंतर्गत कोणतेही अधिकार क्षेत्र नव्हते.
- दहाव्या अनुसूचीतील पूर्वीच्या परिच्छेद ३ मध्ये अशीच अट होती. मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे आवश्यक होते. त्यानंतरच विधिमंडळ सदस्यांचा एक तृतीयांश गट स्वतंत्र गट स्थापन करू शकत होता.
- विधिमंडळ सदस्यांची दुहेरी भूमिका असते.
- एक मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्य
- दुसरी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य म्हणून
विधिमंडळ सदस्यांच्या एक तृतीयांश गटाने स्वतंत्र गट स्थापन करणे हेच मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे मानण्यासाठी पुरेसे आहे, हा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला होता.
- कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की दोन वेगळ्या गोष्टीआहेत:
- पहिली मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे
- दुसरी विधिमंडळ पक्षापासून वेगळा होणारा एक तृतीयांश गट.
केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून मूळ राजकीय पक्षातील फूट स्वतंत्रपणे सिद्ध करण्याची गरज नाही, हा युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळला.
- एकनाथ शिंदेंनी मुख्य नेते पद कोणत्या संविधानानुसार घेतलं ?
- पक्षातून फूट झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेते पदाची निवड करण्यात आली. ती कोणत्या आधारे करण्यात आली.
- पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकशाहीवादी, या प्रश्नाचा परिच्छेद १५ शी काय संबंध आहे?
परिच्छेद १५ अन्वये निवडणूक आयोग एका लवादा प्रमाणे काम करत आहे. राजकीय पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकशाहीवादी, या स्वरूपाबाबत ते निर्णय देऊ शकत नाहीत.
- समजा असू मानू की आमची २०१८ ची घटना अलोकशाहीवादी आहे. आपण 2 दोन प्रश्न विचारले होते: कायद्याच्या दृष्टीने माझा बचाव काय आहे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात पक्ष लोकशाहीवादी होता हे मी कसे सिद्ध करेन? मी या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे देईन.
- मी आता इतर मुद्द्यांकडे वळतो. 'चिन्ह आदेशा'च्या (Symbols Order) परिच्छेद १५ अन्वये काढण्यात आलेल्या संबंधित आदेशाचे चार मुख्य भागांमध्ये विभाजन करता येईल.
पहिला, शिवसेना पक्षात फूट पडली असल्याचा निष्कर्ष.
दुसरा, हा वाद सोडवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेचा आधार घेणे (किंवा घटनेची कसोटी लावणे) योग्य नव्हते, हा निष्कर्ष.
तिसरा, बहुमताची कसोटी हीच योग्य कसोटी होती, परंतु संघटनात्मक पातळीवरील बहुमताचा विचार केल्यास त्यातून समाधानकारक निष्कर्ष निघत नव्हता, हा निष्कर्ष.
चौथा, प्रतिवादींना पक्षाचे चिन्ह बहाल करण्यासाठी विधिमंडळ गटातील बहुमत निर्णायक ठरले, हा निष्कर्ष.
सर्वप्रथम, शिवसेना पक्षात फूट पडली असल्याच्या निष्कर्षाबाबत मी माझे म्हणणे मांडतो. असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
- ज्येष्ठ वकील सिबल: यात पुढे १ जुलै रोजीच्या तीन पत्रांचा आधार घेण्यात आला आहे, ज्यात म्हटले आहे की एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या होत्या, त्यांनी स्वेच्छेने शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले होते आणि त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले होते.
- निवडणूक आयोगाच्या मते, शिवसेनेत फूट पडल्याचे लक्षण म्हणजे विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे हे होते. याला राजकीय पक्षातील फूट कधीच म्हणता येणार नाही. आयोग स्वतंत्र बैठकीचा संदर्भ देतो.
- निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक बोलावणे हेच शिवसेनेत फूट पडल्याचे लक्षण होते. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील अशा हालचालींचा अर्थ राजकीय पक्षात फूट पडली असा कधीच होऊ शकत नाही.
आयोगाने दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, त्यांनी आपापले विधिमंडळ पक्षनेते आणि मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांची केलेली नियुक्ती, तसेच दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू करणे, या बाबींचा आधार घेतला आहे. पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाने हाच मुख्य आधार मानला आहे.
परंतु, २१ जून रोजीचा पत्रव्यवहार हा केवळ विधिमंडळ गटापुरता मर्यादित होता. आयोगाने मात्र त्याकडे राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा म्हणून पाहिले आहे. हे 'परिच्छेद १५' आणि या न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे.
त्यानंतर आयोगाने अनिल देसाई यांच्या २५ जूनच्या पत्राचा आधार घेतला; ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवाया करत आहेत आणि 'शिवसेना' किंवा 'बाळासाहेब' या नावांचा वापर करून नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
- विधानमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेणे" - यातून पक्षात फूट पडू शकत नाही.
२१ जूनचे पत्र केवळ विधानमंडळ गटाशी संबंधित होत
निवडणूक आयोगाच्या मते, यातून पक्षात फूट पडते. याचा निष्कर्ष काय?
या ३ पत्रांमुळे पक्षात फूट पडते. जर हाच तर्क असेल, तर ते अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाहीत.
जर यातून फूट पडत नसेल, तर ते कलम १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र गृहीत धरू शकत नाहीत...
कलम १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र तेव्हाच येते, जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होतात.
- विधानमंडळ गटाशी संबंधित होत - ज्येष्ठ वकील सिब्बल
शिवसेनेचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतला
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (उद्धव गटासाठी): मी तारखांची यादी वाचून पूर्ण केली आहे. आता मी माझ्या युक्तिवादाला सुरुवात करतो. यामध्ये खूप गंभीर मुद्दे उपस्थित होतात.
सिब्बल यांनी लेखी युक्तिवादाची नोंद सुपूर्द केली
सिब्बल: मी सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मुद्द्यावर बोलेन.
२०२३ चा आक्षेपार्ह निकाल (सिम्बॉल्स ऑर्डरच्या परिच्छेद १५ संदर्भात) ४ भागांमध्ये आहे. कृपया या निष्कर्षावर या की शिवसेनेत फूट पडली आहे.
- माझ्या बाजूने आधार घेतलेल्या २ निर्णयांपैकी, ते एका निर्णयात फरक स्पष्ट करतात
सिब्बल - ते २०१८ च्या संविधानाचा आधार घेतात, ज्याकडे ते नंतर पाहत नाहीत.
माझ्या बाजूने आधार घेतलेल्या २ निर्णयांपैकी, ते एका निर्णयात फरक स्पष्ट करतात...
सर्व निकालांमध्ये पक्षातील फुटीबद्दल बोलले गेले आहे,
विधिमंडळ गटाबद्दल नाही. निवडणूक आयोगाचा अर्थबोध परिच्छेद १५ च्या विरुद्ध आहे.
त्यात विधिमंडळ गटातील फुटीला पक्षातील फूट म्हणून मान्यता देण्यात आली होती.
पक्षात विरोधी गटांचा उदय होणे याचा अर्थ राजकीय पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले असा लावता येणार नाही.
- १/३ आमदारांनी एक वेगळा गट तयार केला आहे हे दाखवणे पुरेसे - कपिल सिब्बल
सिब्बल माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणांचा संदर्भ देतात.
सिब्बल - जेव्हा मी अपात्रतेसाठी अर्ज करेन, तेव्हा ते म्हणू शकतात की माझ्याकडे १/३ किंवा २/३... लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९अ नुसार...
'सिम्बॉल्स ऑर्डर'मध्ये विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेख नाही. मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडली पाहिजे.
त्यानंतर १/३ आमदार बचाव करू शकतात. राणा प्रकरणातील परिच्छेद ३८ मध्ये म्हटले आहे की...
१/३ आमदारांनी एक वेगळा गट तयार केला आहे हे दाखवणे पुरेसे ठरेल.
- दहाव्या अनुसूचीच्या पूर्वीच्या परिच्छेद ३ मध्ये अशीच एक अट होती. मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडणे आवश्यक होते. त्यानंतरच एक तृतीयांश आमदार मिळून एक वेगळा गट तयार करू शकत होते. या मुद्द्यावर विचार करण्यात आला होता.
- आता मी दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतो: निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय की, वाद मिटवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची कसोटी योग्य नव्हती. आयोगाच्या नोंदीनुसार, शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला की पक्षाच्या घटनेवर अवलंबून राहता येणार नाही.
- 3 दस्तांऐवजांआधारे आयोगानं आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर केला आहे. हे दस्तऐवज पक्षात फुट पडल्याचा पुरावा ठरत नसतील तर परिच्छेद 15 नुसार आयोगाला पक्ष देण्याचा अधिकारच नव्हता. असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
- १९९९ च्या संविधानानुसार 'मुख्य नेता' असे पद नाही. कोणत्या संविधानानुसार त्यांनी (शिंदे) स्वतःला ही पदवी बहाल केली? हे सर्व पक्षांतरानंतर घडले.
निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे २०१० मध्ये लागू झाली...
परिच्छेद १५ असे गृहीत धरतो की, तुम्ही एका विशिष्ट पक्षाच्या घटनेनुसार निवडून किंवा नामनिर्देशित झाला आहात आणि राजकीय पक्षात फूट पडली आहे.
घटनेच्या वैधतेचा परिच्छेद १५ शी काय संबंध आहे? निवडणूक आयोग केवळ एक न्यायाधिकरण आहे.
ते घटनेचे लोकशाही किंवा अलोकशाही स्वरूप ठरवू शकत नाही. मी असे गृहीत धरेन की माझ्या पक्षाची घटना अलोकशाही होती.
मग याचा परिणाम काय? नोंदणी रद्द होणे. दुसरा कोणताही अधिकार नाही. दुसरा गटही त्याच घटनेने निर्माण केलेला आहे.
चिन्ह त्याला कसे मिळणार? परिणाम म्हणून मला नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस मिळाली असती. त्याचा फायदा त्याला कसा मिळणार?
- माझा युक्तिवाद तीन भागांमध्ये आहे. पहिले, हा मुद्दा कलम १५ शी संबंधित नाही. दुसरे, जरी संविधान अलोकतांत्रिक असले तरी, त्या निष्कर्षाचा फायदा दुसऱ्या गटाला मिळू शकत नाही. तिसरे, या मुद्द्यावर निर्णय देण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार कोठे आहे?
- निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे पक्षाच्या नोंदणीसाठी होती... २०१० पूर्वी नोंदणी झालेल्या पक्षांना या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अर्ज करण्याची आवश्यकता नव्हती. हे मान्य आहे की, कोणत्याही वेळी कोणालाही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या प्रत्येक संस्था, ज्या सर्वोच्च आहेत...
- “जेव्हा संसदेत कलम २९-ए वर चर्चा झाली, तेव्हा उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न असा होता की, राजकीय पक्ष हे स्वयंसेवी संस्था असताना आणि चिन्हे वाटपासाठी 'चिन्हे आदेशा'मध्ये आधीच यंत्रणा उपलब्ध असताना, त्यांची नोंदणी करण्याची आवश्यकताच काय होती?
- समजा आयोगाकडे असा अधिकार आहे आणि त्यांनी आमची घटना अलोकतांत्रिक असल्याचे जाहीर केले, तरी त्याचा परिणाम केवळ पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेपुरताच मर्यादित असू शकतो; त्यापेक्षा अधिक काहीही नाही. 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१' मधील कलम २९-ए आयोगाला हा अधिकार देत नाही.
- न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: पण सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नैतिकता या खूप व्यापक संज्ञा आहेत. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: मी सहमत आहे. मी फक्त हा मुद्दा निदर्शनास आणत आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची: ही संज्ञा बरीच लवचिकही आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल: मी सहमत आहे. पण तुम्ही असे म्हणत आहात की...
आता पुढील सुनावणी उद्या 12 ऑगस्ट बुधवारी होणार आहे. यावेळी कपिल सिब्बल यांना युक्तीवादासाठी अधिक वेळ मिळणार की, एकनाथ शिंदेंकडून बाजू मांडली जाणार, नेमकं उद्या सुप्रीम कोर्टात काय होतं ते पाहावं लागणार आहे.