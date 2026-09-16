जरी विधिमंडळातील बहुमत ही एक महत्त्वाची कसोटी असली, तरी ज्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे, त्यांच्या संदर्भात ती नेहमीच निर्णायक किंवा सुरक्षित कसोटी ठरू शकते का? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सुनवाणीदरम्यान केली आहे. सुप्रीम कोर्टात आज एकनाथ शिंदेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. उद्या पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार असून, नीरज किशन कौलच युक्तिवाद करणार आहेत.
'सुभाष देसाई' खटल्यातील तत्त्व (ratio) विचारात घ्या. घटनापीठाने असे का ठरवले की, पक्षचिन्हाबाबतच्या वादाचा निकाल लागण्यासाठी अपात्रतेच्या कार्यवाहीतील निर्णयाची वाट पाहण्याची गरज नाही? याचे कारण असे की, पक्षचिन्हाचा वाद हा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, तर अपात्रतेचा मुद्दा हा विधिमंडळातील एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या वर्तनाशी संबंधित आहे. विधिमंडळातील पक्ष (legislative party) हा राजकीय पक्षाचे प्रतिबिंब असू शकतो, परंतु पक्षचिन्हाबाबतचा निर्णय विधिमंडळातील पक्षासाठी घेतला जात नाही. ते चिन्ह राजकीय पक्षाच्या मालकीचे असते असं कोर्ट म्हणालं.
यावर नीरज किशन कौल यांनी, अगदी बरोबर. माझेही तेच म्हणणे आहे. मी याशी पूर्णपणे सहमत आहे असं सांगितलं. न्यायमूर्ती बागची यांनी, त्यामुळे, जरी विधिमंडळातील बहुमत ही एक महत्त्वाची कसोटी असली, तरी ज्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे, त्यांच्या संदर्भात ती नेहमीच निर्णायक किंवा सुरक्षित कसोटी ठरू शकते का? अशी विचारणा केली. त्यावर नीरज किशन कौल यांनी यावर माझे म्हणणे दोन मुद्द्यांवर आधारित आहे असं म्हटलं.
दहाव्या अनुसूचीनुसार एखादा आमदार अपात्र ठरला तरी, त्यामुळे निवडणूक, मिळालेली मते किंवा राजकीय पक्षाने मिळवलेला मतांचा वाटा रद्द होत नाही. सादिक अली प्रकरणाचा निर्णय दहाव्या अनुसूचीपूर्वी झाला होता, पण त्यामुळे काही फरक पडत नाही. सादिक अली प्रकरणापासून पुढे, या न्यायालयाने 'सिम्बॉल्स ऑर्डर'च्या परिच्छेद १५ अंतर्गत विधानमंडळातील बहुमताला एक वैध निकष म्हणून वारंवार मान्यता दिली आहे. तथापि, साधारणपणे, हा एकमेव निकष नसावा. त्यासोबत इतर संबंधित निकषही असावेत असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागची यांनी यावेळी मत मांडलं की, आम्ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा (judicial review) अधिकार वापरत आहोत. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या जागी बसलेलो नाही. उपलब्ध पर्यायांचा विचार करताना योग्य कायदेशीर निकष लावले गेले होते का, याची तपासणी करणे आम्हाला आवश्यक आहे. परंतु, जर सर्व निकष सदोष ठरले असते, तर आयोगाकडे दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह नाकारण्याचा आणि त्यांना स्वतंत्र चिन्हांवर व स्वतःच्या बळावर निवडणूक लढवण्यास सांगण्याचा पर्यायही उपलब्ध होता.
तुमचे म्हणणे बरोबर आहे की आम्ही येथे अपील सुनावत नाही आहोत. आम्ही केवळ विवेकाधीन अधिकाराच्या (discretionary power) वापराची तपासणी करत आहोत असं न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितलं. त्यावर कौल यांनी अगदी बरोबर. याच ठिकाणी निवडणूक आयोगाच्या सर्वसमावेशक अधिकारांची (plenary jurisdiction) भूमिका महत्त्वाची ठरते. जेव्हा मी त्या आक्षेपार्ह आदेशाचा मुद्दा मांडेन, तेव्हा निवडणूक आयोगाने अवलंबलेला निकष हाच योग्य निकष होता, हे सिद्ध करण्याचा मी प्रयत्न करेन. जर मी न्यायालयाचे समाधान करू शकलो, तर उत्तमच; अन्यथा माझी बाजू फेटाळली जाईल. माझा नम्र युक्तिवाद असा आहे की, त्या परिस्थितीमध्ये तोच निकष योग्य होता असं म्हटलं.