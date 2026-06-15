ठाकरेंचा खासदार शिंदेंच्या मंत्र्याला दिल्लीत भेटला अन् 'मातोश्री'वरील फोन वाजला; शिवसेनेत चाललंय काय?

Shivsena Politics: माजी मंत्री उद्धव ठाकरेंचे काही खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या संपर्कात असल्याची चर्चा असतानाच दिल्लीतील एका घडामोडीने आज अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलं. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय देशमुख यांनी शिंदे शिवसेनेचे खासदार प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतली. दिल्लीतील प्रतापराव जाधव यांच्या निवासस्थानी ही भेट झाली. संजय देशमुख काल उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या बैठकीला ॲानलाईन पद्धतीनं उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या भेटीनंतर संजय देशमुखांनी उद्धव ठाकरेंना फोनही केला.
मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या भेटीनंतर खासदार संजय देशमुख यांनी उद्धव ठाकरेंना संपर्क करत भेटीमागचं कारण सांगत स्पष्टीकरण दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय देशमुख आणि प्रतापराव जाधव यांच्या भेटीवर संजय देशमुख यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क करून आपण प्रतापराव जाधव यांना का भेटलो? याचं कारण सांगितले आहे. संजय देशमुख यांच्या मतदारसंघातील महाविद्यालयाच्या परवानगीच्या कामानिमित्त मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याची माहिती संजय देशमुख यांनी उद्धव ठाकरेंशी संपर्क करून दिली आहे.
काल बैठकीला प्रत्यक्ष अनुपस्थित राहिलेले संजय देशमुख आज दिल्लीत मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतात? यामुळे काहीसा संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे हा संभ्रम दूर करण्यासाठी थेट संजय देशमुख यांनी उद्धव ठाकरे यांना संपर्क करून आपली भेट महाविद्यालयाच्या परवानगीच्या कामानिमित्त होती असा खुलासा केला आहे.
"आम्ही जुने सहकारी आहोत आहोत. म्हणून ते बैठकीला आले. त्यांच्या मतदरासंघातील मेडीकलबाबत कामासाठी ते आले होते. आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. आम्ही एकत्र काम केले आहे. त्यामुळे भेटी होत असतात," असं या भेटीसंदर्भात बोलताना केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी सांगितलं.
जे पाच खासदार आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी अनुपस्थित तेच खासदार आज ठाकरेंच्या खासदारांच्या बैठकीला सुद्धा अनुपस्थित असल्याने शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 'ऑपरेशन टायगर'ची जोरदार चर्चा सुरु आहे. प्रत्यक्षात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे फक्त चार खासदार हे 'मातोश्री'वर बैठकीला उपस्थित होते. विविध कारणं देणारे पाच खासदार काल सुद्धा आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी सुद्धा अनुपस्थित राहिले होते. ते खासदार रविवारीसुद्धा बैठकीला अनुपस्थित होते.
एकीकडे ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा सुरू असताना त्यामुळे या पाच खासदारांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेपासून आणि प्रमुख नेत्यांपासून दुरावा कायम ठेवण्याचा विचार केला का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम राहू नये, यासाठी आपण का आला नाहीत? याचे स्पष्टीकरण द्यावे अशा सूचना उद्धव ठाकरेंनी अनुपस्थित राहिल्या खासदारांना दिल्यानंतर या खासदरांनी स्पष्टीकरण दिलं. पाच खासदार ऑनलाईन उपस्थित असल्याचं ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेत्यांनी सांगितलं मात्र प्रत्यक्षात मीटिंग दरम्यान फक्त नागेश पाटील आष्टीकर यांच्याशी उद्धव ठाकरेंचं बोलणं झाल्याचे समोर आलं आहे.
त्यामुळे इतर खासदाराने आपण का उपस्थित राहू शकलो नाहीत याचे स्पष्टीकरण दिलं. येत्या दोन दिवसात पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी काही खासदारांना बोलावलं असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हे खासदार 'मातोश्री'वर येऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार का? की ऑपरेशन टायगर ची चर्चा सुरू असताना उद्धव ठाकरेंसोबतचा खासदारांच्या दुरावा कायम राहणार? हे येणारा काळच सांगेतल.
खासदारांच्या बैठकीला सुद्धा अनुपस्थित राहिले खासदार कोण-
1 ) संजय जाधव - परभणी
2) संजय देशमुख - वाशिम
3) ओमराजे निंबाळकर - धाराशिव
4) भाऊसाहेब वाकचौरे -शिर्डी
5) नागेश पाटील आष्टीकर - हिंगोली