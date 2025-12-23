राज आणि उद्धव ठाकरे फक्त मुंबई नव्हे तर 'या' 7 महापालिका एकत्र लढणार, संजय राऊतांनी वाचली यादी

Sanjay Raut on Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance Municipal Corporations: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची युती आता निश्चित झाली आहे. उद्या म्हणजेच बुधवारी दुपारी 12 ते 12.30 दरम्यान युतीची अधिकृत घोषणा होईल असं संजय राऊत यांनी जाहीर केलं आहे. दरम्यान संजय राऊत यांनी दोन्ही ठाकरे बंधू नेमक्या कोणत्या महापालिका एकत्र लढणार हेदेखील स्पष्ट केलं आहे.
"मनसे आणि शिवसेना यांच्यात मुंबई आणि इतर महापालिकेत युती होत असल्याचं आता लपून राहिलेलं नाही. आजपासून निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे उद्या घोषणा करणं गरजेचं आहे. सातत्याने उद्धव आणि राज याच्यात संवाद होत आहे. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्या आहेत. आजपासून निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अर्ज भरले जात असल्याने इतकी महत्त्वाची युती जाहीर करणं गरजेच आहे. उद्या दुपारी 12 वाजता जागा कळवली जाईल. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्रितपणे संवाद साधतील. 12 ते 12.30 दरम्यान घोषणा होईल," असं संजय राऊतांनी जाहीर केलं आहे. जागा वाटपासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, त्यामुळे उद्या बातमी मिळेल असंही ते म्हणाले आहेत.
शिवसेना आणि मनसेने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नाशिक, पुणे या पालिकेत एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली आहे. स्थानिक पातळीवर दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांच्या चर्चा संपल्या आहेत असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.
पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीसंदर्भात विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले की, "आमच्याशी चर्चा झाली तर आम्ही व्यक्त करु. राज ठाकेंशी चर्चा करताना आम्ही कोणाला विचारलं नव्हतं. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, जी आज भाजपाच्या महायुतीची घटक आहे आणि शरद पवार जातीयवादी शक्तींच्या विरोधात आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या राजकारणाचा त्यांना राग आहे आणि ते आमच्यासोबत मोदी, शाह यांच्यासोबत संघर्ष करत आहेत. हे लोकशाहीचे मारक आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. या दोन नेत्यांमुळे लोकशाही राहिलेली नाही असं त्यांचं मत आणि भूमिका मला दिसते. देशाच्या, संविधानाच्या रक्षणासाठी जे आम्ही एकत्र आलो, त्यात शरद पवार आमचे महत्त्वाचे मार्गदर्शक आहे. संविधानाच्या मारेकऱ्यांच्या गटात अजित पवार आहेत. ते जातीयवादी शक्तींसोबत काम करत आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस हे त्यांचे नेते असून शरद पवार नाहीत. असा शक्तींच्या विरोधात शरद पवारांची विचारधारा जुळली नाही. ते त्याविरोधात संघर्ष करत राहिले. त्यामुळे अशी युती झाली तर महायुतीत राहण्याचा अजित पवारांना अधिकार नाही. त्यांना सत्तेत राहण्याचाही अधिकार नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांनी शरद पवारांवर कोणत्या प्रकारची विधान केली हे आपल्याला माहिती आहे. हे महाराष्ट्राला मान्य नाही. आता महायुतीतून ते महाविकास आघाडीशी युती करत असतील तर महायुतीच्या नेत्यांना विचार करावा लागेल की कोण कोणासोबत आहे आणि कोणती विचारधारा कुठे मिसळत आहे".
"आम्ही पुण्यात त्यांच्यासोबत जाणार नाही. पुण्यात शिवसेना-मनेस एकत्र लढेल. काँग्रेस येणार असेल तर त्यांना सोबत घेऊ. तिथे काँग्रेसशी चर्चा झाली आहे. नाशिकमध्ये आणि अन्य ठिकाणी काँग्रेसशी चर्चा सुरु आहे. मुंबईत राज-उद्धव ठाकरेंची युती झाली असून शरद पवारांचा पक्ष सोबत आहे. पुण्यात मात्र आम्ही भाजपासोबत संबंध असणाऱ्या सरकारमधील पक्षाशी संबंध ठेवणार नाही," असं संजय राऊतांनी जाहीर केलं आहे.
"आम्ही त्यावर शरद पवारांसोबत चर्चा करु, तेवढे आमचे चांगले संबंध आहे. ते फार मोठे नेते आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राला, देशाला दिशा देण्याचं काम केलं आहे. असं घडणार असेल तर नक्कीच काँग्रेस आणि इतरजण एका भावनेने चर्चा करु," असंही त्यांनी सांगितलं. मुंबईत काँग्रेससोबतच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. पण मुंबईबाहेर स्थानिक पातळीवर काँग्रेससोबत चर्चा सुरु आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.