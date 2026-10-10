'...हे गां*चं सरकार असतं,' संजय राऊतांचा भाजपावर हल्लोबाल; मोठा दावा करत म्हणाले 'मार्च ते एप्रिल महिन्यापर्यंत मोदी सरकार शेवटचा...'

मार्च ते एप्रिल महिन्यापर्यंत मोदी सरकार शेवटचा श्वास घेईल असा मोठा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मोदी राहणार नाहीत, मोदी राहिले नाहीत तर अमित शाह राहणार नाहीत. या देशात पुढील सहा महिन्यातमोठी उलथापालथ होईल असं ते म्हणाले आहेत. अशा आंदोलनाची कोणी कल्पना केली नव्हती. 17 सप्टेंबरला मोदींचा वाढदिवस असून, तो पंतप्रधान म्हणून शेवटचा आहे असं मी म्हटलं होतं या विधानाची आठवणही त्यांनी करुन दिली. यावेळी त्यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर भाष्य केलं.
'दिल्लीकडे येणाऱ्या सर्व ट्रेन थांबवल्या आहेत. जी मुलं दिल्लीला जात आहेत, त्यांना अटक केली जात आहे. या देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री जे स्वत:च्या मर्दानगीच्या गोष्टी गेली 10 वर्षं करत होते. 56 इंच छातीबद्दल गर्वाने सांगत होते, त्यांना दिल्ली अशाप्रकारे सील का करावीशी वाटली? याच देशाच्या तरुणांना घाबरत आहात?," अशी विचारणा संजय राऊतांनी केली आहे.
पुढे ते म्हणाले, "या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह अतिरेक्यांशी लढण्याची त्यांची आव्हानाची भाषा, 370 कलम काढल्यानतर छातीठोकपणे हे आम्हीच करु शकतो असं म्हणणारे. या देशातील तरुण लोकशाही मार्गाने दिल्लीत येऊन आंदोलन करत असताना इतकी नाकेबंदी ब्रिटीशांच्या काळातही झाली नव्हती. हजारो वाहनं चारी दिशांना अडकली आहेत. दिल्लीत काय सुरु आहे हे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती नाही. हे जनतेचं बंड तुम्ही थांबवू शकणार नाही".
मला वाटतं नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या पतनाची सुरुवात झाली आहे. मार्च ते एप्रिल महिन्यापर्यंत मोदी सरकार शेवटचा श्वास घेईल आणि राष्ट्रीय सरकार स्थापन होईल असा दावा त्यांनी केला आहे.
"व्यापाऱ्यांचं सरकार हे गांडूंचं सरकार असतं. हे व्यापारी आहेत आणि व्यापारी पटकन घाबरतात. हे राज्यकर्ते नाहीत. जर मजबूत ह्रदयाचा राज्यकर्ता असता तर परिस्थितीला सामोरे गेला असता. त्याने मागण्या समजून घेतल्या असत्या. या देशातील विरोधी पक्षाची, तरुणांच्या संघटनांची भीती वाटत आहेत. या सरकारला मच्छने, कॉकरोचने हिजडा बनवलं आहे. तुम्ही यांना माशी म्हणता. सरकारसोबत काम करणाऱ्या संविधानिक पदावरील व्यक्तींची ही काय मानसिकता आहे. कॉकरोच. माशा दिल्लीच्या दिशेने निघाल्या तेव्हा कुलूप लावून सरकार आत बसलं आहे. तुम्ही तरुणांना कोणत्या कायद्यानुसार देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ठरवत आहात? ब्रिटिशांनी 1902 च्या काळात असाच कायदा आणला होता. नरेंद्र मोदी, अमित शाहांनी तोच फॉर्म्युला अवलंबला असून देशातील तरुणांना, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या विरोधी पक्षांना दहशतवादी, राष्ट्रविरोधी ठरवणार असं दिसत आहे. पण हे सरकार टिकणार नाह. पुढील सहा महिन्यात हे सरकार शेवटचा श्वास घेताना दिसेल," असा दावा त्यांनी केला आहे.
पोलिसांनी बेकायदेशीर आदेश पाळू नयेत. हे माझं विधान राष्ट्रविरोधी मानलं जाईल. पण अशा प्रकारची विधानं भाजपाच्या नेत्यांनी केली होती याची आठवण संजय राऊतांनी करुन दिली. तसंच उद्यापासून जी आंदोलन होतील त्यात सहभागी असू असं काँग्रेसला कळवलं असल्याची माहिती दिली. अटक व्हायची वेळ आली तर होऊ. या देशाच्या स्वातंत्र्याच्य लढाईत शिवसेना सक्रीय राहील. या देशातील सध्याची पिढी, ज्यांनी स्वातंत्र्यलढा पाहिला नाही त्यांनी आताच्या लढ्यात सहभागी व्हावं. त्यात शिवसेना पूर्णपणे सहभागी आहे. राष्ट्रीय कार्यापासून शिवसेना दूर गेलेली नाही असं ते म्हणाले.
ध्रुव राठीला ताब्यात घेतल्यासंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, सरकार दुसरं काय करु शकतं. एकदा सरकारला नामर्द ठरवल्यानंतर पोलीस बळाचा वापर करत आंदोलन दडपू शकतात.
मोदी राहणार नाहीत. मोदी राहिले नाहीत तर अमित शाह राहिले नाहीत. या देशात पुढील सहा महिन्यातमोठी उलथापालथ होईल. अशा आंदोलनाची कोणी कल्पना केली नव्हती. 17 सप्टेंबरला मोदींचा वाढदिवस असून, तो पंतप्रधान म्हणून शेवटचा आहे असं मी म्हटलं होतं अशीही आठवण त्यांनी करुन दिली.