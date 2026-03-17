महायुतीत एकनाथ शिंदेंसोबत दगाफटका? दिल्लीत शाह, मोदींसमोर BJP, NCP ची तक्रार? संजय राऊतांनी सगळंच सांगितलं

Sanjay Raut on Eknath Shinde Delhi Visit: राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौऱ्यासाठी रवाना झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आणि अनके तर्क-वितर्क लावण्यात आले. मागील तीन निवडणुकांमध्ये मित्रपक्षाकडून विविध ठिकाणी न मिळालेले सहकार्य त्यामुळे पक्षाचे अनेक उमेदवार पराभूत झाले याचा अहवाल एकनाथ शिंदे अमित शाह, नरेंद्र मोदींकडे देणार असल्याची चर्चा होती. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी या दौऱ्यावर भाष्य करताना आपापासातल्या वादाची, देण्याघेण्यामागील चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत यावं लागलं असावं असं म्हटलं आहे.
दिल्लीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेना खासदारांची बैठक पार पडली. दरम्यान एकनाथ शिंदे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांची भेट घेणार असल्याचं समजत आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबाबत सुरू असलेल्या केसचा आढावा घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र मुंबईतील आर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोडून शिंदे तातडीने दिल्लीला गेल्याने विविध चर्चांना रंगू लागल्या आहेत.
संजय राऊत यांनी या दौऱ्यावर भाष्य करताना म्हटलं की, "तिघांचेही हायकमांड दिल्लीत आहे. नावं वेगळी असलील तरी हायकमांड दिल्लीत असल्याने महाराष्ट्रातील घडामोडींची, आपापासातल्या वादाची, देण्याघेण्याची, विकासाची चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत यावं लागतं. बाळासाहेबांची उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचे निर्णय मुंबईतून होतात. पण अमित शाह यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटांना दिल्लीत येऊनच हायकमांडशी चर्चा करावी लागते".
पुढे ते म्हणाले की, "त्यामुळे उपमुख्यमंत्री दिल्लीत असतील आणि खासदारांची बैठक घेतली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. अमित शाह देशाचे गृहमंत्री, सहकार मंत्री आहेत. राज्याच्या एका उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांना, देशाच्या पंतप्रधानांना कोणी भेटत असेल तर आक्षेप घेण्यासारखं काही नाही. अमित शाह, नरेंद्र मोदी हे दोघेही शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे निर्माते, संस्थापक आहेत त्यामुळे त्यांना भेटणं आवश्यक असतं".
"निधीचा असमतोल आहे. संपूर्ण राज्याचा विकास हा समतोल पद्धतीने व्हायला हवा. मराठवाडा, विदर्भ जिथे विकासाचा बॅकलॉग आहे, तिथे जास्त मदत करणं गरजेचं आहे. तिथे शिवसेना किंवा विरोधी पक्षाचे आमदार असतील तर त्यांच्या माध्यमातूनही विकास निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. पण तसं न करता सध्याचं सरकार अनैतिक, असमतोल पद्धतीने निधी वाटप करत आहे. हा संविधान, लोकशाहीसाठी घातक पायंडा आहे," असं संजय राऊत म्हणाले.
एकनाथ शिंदेंनी निवडणुकीत दगाफटका झाल्यासंदर्भात तयार केलेल्या रिपोर्टवर ते म्हणाले की, "जे 3 पक्ष आता एकत्र आहेत आहेत त्यांचा निर्मितीचा मूळ आधार दगाफटकाच आहे. तिन्ही पक्ष दगाफटक्यातूनच निर्माण झाले आहेत. शिंदेसेना असेल किंवा अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, भाजपा यांनी थेट शिवसेनेशी दगाफटका केला आहे. शरद पवारांशी दगाफटका झाला. आता हे तीन पक्ष आपापसात दगाफटका करत आहे. त्यांच्या राजकारणाचा मूळ पाया दगाफटका आहे. जोपर्यंत हे पक्ष एकत्र आहेत तोपर्यंत दगाफटका करत राहतील. दिल्लीत येऊन कितीही अहवाल दिले तरी काही फरक पडणार नाहा. कारण दिल्लीचं नेतृत्व भाजपाचं आहे. ते शिंदेसना आणि अजित पवारांचं नेतृत्व नाही. गरज म्हणून तिथं तुम्हाला ठेवलं आहे. गरज संपली त्यादिवशी मोडीत काढतील".