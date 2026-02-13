'ज्यांनी शेण खाल्लं...', नगरसेवकांनी 1-1 कोटी घेतल्याच्या संदीप देशपांडेंच्या आरोपाला राऊतांनी दिलं उत्तर, 'BJP कडून कमिशन...'

Sanjay Raut on MNS Sandeep Deshpande Allegations: चंद्रपुरात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेवकांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्याने मनसेकडून जोरदार हल्लाबोल केला जात आहे. संदीप देशपांडे यांनी चंद्रपुरात शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रत्येकी 1-1 कोटी घेतल्याच्या आरोपानंतर संजय राऊत यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. ज्यांनी हा आरोप केला ते पैसे भाजपातर्फे पैसे मोजण्यासाठी बसले होते का? भाजपाने बॅग पाठवून त्या पोहोचवा असा काही व्यवहार झाला होता का? तुम्हाला 20 टक्के कमिशन दिलंय का? अशी विचारणा संजय राऊतांनी केली आहे.
चंद्रपूरच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंशी भेट झाली का? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "राज ठाकरे आणि मी नेहमी एकमेकांना भेटत असतो. विचारांचं आदान प्रदान युती आघाडीत करावं लागतं. भविष्याचा वेध घ्यावा लागतो".
"चंद्रपुरात जे धडलं त्यात उद्धव ठाकरेंची भूमिका नाही. आम्ही भाजपासोबत कशासाठी जावं. ज्या पक्षाने आमचा पक्ष फोडला. चिन्हा चोरलं, महाराष्ट्रात अराजक निर्माण केलं अशा लोकांसोबत जाण्याची कोणतीही भूमिका उद्धव ठाकरेंनी कधीच घेतलेली नाही आणि घेणार नाही. चंद्रपूरच्या लोकांनी हा उद्योग केला आहे. त्याचं समर्थन पक्षात कोणीही केलेलं नाही. थोडं थांबा इतकंच सांगेन," असं संजय राऊत म्हणाले.
"पक्षात चंद्रपूरच्या घडामोडींचं कोणीही समर्थन करणार नाही. ज्यांनी शेण खाल्लं आहे, त्यांना नक्की विचारलं जाईल. भाजपासोबत जाण्याची भूमिका शिवसेनेची नाही. कोणीही काहीही म्हणू दे. मी जबाबारीने सांगत आहे. भाजपासोबत सत्तेसाठी, स्वार्थासाठी जायचं ही आमची भूमिका नाही. महापौरसंदर्भात आम्ही मुंबईत आम्ही भूमिका घेतली, ती जाहीरपणे घेतली. चंद्रुपरात स्वार्थासाठी पक्षाला अंधारात ठेवून निर्णय घेतला असेल तर पक्षप्रमुख नक्कीच निर्णय घेतील," असं त्यांनी सांगितलं आहे.