Sanjay Raut on Satara ZP Election : सतारा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. या गोंधळाचे पडसाद राजच्याच्या विधीमंडळापासून ते राजकीय वर्तुळातही उमटले. याच गोंधळ आणि त्यानंतरच्या नेत्याच्या आंदोलनावर शिवसेना उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी जळजळीत टीका केली. साताऱ्यात जे काही घडलं त्याचे पडसाद विधिमंडळाच उमटल्याचं पाहायला मिळाले याबाबतचा प्रश्न विचारला जात असताना मध्येच थांबवत विधीमंडळात पडसाद उमटून काही होत नाही, असं राऊत स्पष्ट म्हणाले.
'साताऱ्यात जे काही घडलं, ती गुंडगिरी- झुंडगिरी. महाराष्ट्रातील त्या सगळ्या गुंडगिरी आणि झुंडगिरीचा केंद्रबिंदू विधीमंडळाचे भाकित आहे. गेल्या 4 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात जेव्हाजेव्हा लोकशाहीचा खून झाला आणि पोलिसांनी झुंडशाही केली त्या साऱ्याचा केंद्रबिंदू विधीमंडळाच्याच इमारतीत असून, छाती आपटून हे काय करणार? मुळात जे लोकशाहीची हत्या झाली असं म्हणतात त्यांचेच हाच रक्तानं माखले आहेत. विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर काही मंत्री, एका गटाचे आमदार होते आणि लोकशाहीचा खून झाला असं म्हणत होते याचं आपल्याला आश्चर्य वाटत असल्याचं म्हणत, काही मंत्री आमदार जेव्हा शिवसेना पक्ष सोडून गेले तेव्हा हे वाघाचं कातडं पांघरलेलं बाळ गर्जना करत होते. स्वाभिमानासाठी, हिंदुत्वासाठी पक्ष सोडला सांगत होते आणि काल विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर कातडं पांघरलेल्या या वाघांचे मांजरं आणि बोके झाले', असं राऊत म्हणाले.
सरकारमधल्या मंत्र्यांची अवस्था काय? असा सवाल करत 'तुम्हाला भाजपच्या मंत्र्यांनी सातारच्या रस्त्यावर बेदम चोपलंय, कुठे गेला तुमच्यातला शिवसैनिक? कुठे गेला बाळासाहेबांनी घडवलेला मर्द मावळा? मार खाल्लात तुम्ही. तुमच्याच सहकारी मंत्र्यांकडून आणि तुम्ही विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर छाती पिटताय? शेवटी जे कर्म तुम्ही केलं त्या कर्माचं हे फळ आहे', असं टीकास्त्र सोडलं. देवेंद्र फडणवीसांनी साताऱ्यासारखा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही असं म्हटलं असलं तरीही खुद्द फडणवीस, गृहमंत्र्यांच्या मदतीशिवाय साताऱ्यातील झुंडशाही होऊच शकत नाही असा दावा राऊतांनी केला.
साताऱ्या ज्या पद्धतीनं पोलिसांनी तिकडल्या एका पालकमंत्र्याला चोप दिला, तोच म्हणतोच मी रक्तबंबाळ झालो, हात मोडला, पाय मोडला असा उपरोधिक टोला राऊतांनी लगावला. सातारा ही महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाची भूमी आहे असं सांगताना 'साताऱ्यात जे घडलंय ती साताऱ्याची तऱ्हाच नव्हे महाराष्ट्राची तऱ्हा आहे' हा नाराजीचा सूर आळवला. या सरकारमधील मित्रपक्ष फार काळ एकत्र राहणार नाहीत असं ठणकावून सांगत 'त्यांना रस्त्यावर रोज मार खावा लागेल. ही सुरुवात आहे' हा माफक इशाराही त्यांनी दिला. सत्तेच्या बळावर आम्ही हवं ते करु शकतो हे भाजपच्या कृतीमध्ये स्पष्ट दिसलं आहे, असाच घणाघात माध्यमांशी संवाद साधताना राऊतांनी केला.