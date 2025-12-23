English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'...मग युतीत राहण्याचा अधिकार नाही', शरद पवार-अजित पवारांचा उल्लेख करत संजय राऊत स्पष्टच बोलले, 'तुम्ही मोदी, शाह...'

Sanjay Raut on Ajit Pawar Sharad Pawar NCP Alliance in Pune: पुण्यात अजित पवार आणि शरद पवार यांची युती होणं आता जवळपास निश्चित झालं आहे. दरम्यान या युतीवरुन संजय राऊत यांनी स्पष्ट मत मांडलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 23, 2025, 05:15 PM IST
Sanjay Raut on Ajit Pawar Sharad Pawar NCP Alliance in Pune: पुण्यात अजित पवार आणि शरद पवार यांची युती होणं आता जवळपास निश्चित झालं आहे. मात्र ही युती झाली तर अजित पवारांना महायुतीत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही असं ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले आहेत. शरद पवार जातीयवादी शक्तींच्या विरोधात आहेत आणि अजित पवार त्यांच्यासोबतच सत्तेत आहेत. संविधानाच्या मारेकऱ्यांच्या गटात अजित पवार आहेत. ते जातीयवादी शक्तींसोबत काम करत आहेत अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे. 

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीसंदर्भात विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले की, "आमच्याशी चर्चा झाली तर आम्ही व्यक्त करु. राज ठाकेंशी चर्चा करताना आम्ही कोणाला विचारलं नव्हतं. शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, जी आज भाजपाच्या महायुतीची घटक आहे आणि शरद पवार जातीयवादी शक्तींच्या विरोधात आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या राजकारणाचा त्यांना राग आहे आणि ते आमच्यासोबत मोदी, शाह यांच्यासोबत संघर्ष करत आहेत. हे लोकशाहीचे मारक आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. या दोन नेत्यांमुळे लोकशाही राहिलेली नाही असं त्यांचं मत आणि भूमिका मला दिसते". 

"देशाच्या, संविधानाच्या रक्षणासाठी जे आम्ही एकत्र आलो, त्यात शरद पवार आमचे महत्त्वाचे मार्गदर्शक आहे. संविधानाच्या मारेकऱ्यांच्या गटात अजित पवार आहेत. ते जातीयवादी शक्तींसोबत काम करत आहेत. नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस हे त्यांचे नेते असून शरद पवार नाहीत. असा शक्तींच्या विरोधात शरद पवारांची विचारधारा जुळली नाही. ते त्याविरोधात संघर्ष करत राहिले. त्यामुळे अशी युती झाली तर महायुतीत राहण्याचा अजित पवारांना अधिकार नाही. त्यांना सत्तेत राहण्याचाही अधिकार नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांनी शरद पवारांवर कोणत्या प्रकारची विधान केली हे आपल्याला माहिती आहे. हे महाराष्ट्राला मान्य नाही. आता महायुतीतून ते महाविकास आघाडीशी युती करत असतील तर महायुतीच्या नेत्यांना विचार करावा लागेल की कोण कोणासोबत आहे आणि कोणती विचारधारा कुठे मिसळत आहे," असंही त्यांनी म्हटलं. 

"पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणार नाही"

"आम्ही पुण्यात त्यांच्यासोबत जाणार नाही. पुण्यात शिवसेना-मनेस एकत्र लढेल. काँग्रेस येणार असेल तर त्यांना सोबत घेऊ. तिथे काँग्रेसशी चर्चा झाली आहे. नाशिकमध्ये आणि अन्य ठिकाणी काँग्रेसशी चर्चा सुरु आहे. मुंबईत राज-उद्धव ठाकरेंची युती झाली असून शरद पवारांचा पक्ष सोबत आहे. पुण्यात मात्र आम्ही भाजपासोबत संबंध असणाऱ्या सरकारमधील पक्षाशी संबंध ठेवणार नाही," असं संजय राऊतांनी जाहीर केलं आहे. 

"आम्ही त्यावर शरद पवारांसोबत चर्चा करु, तेवढे आमचे चांगले संबंध आहे. ते फार मोठे नेते आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राला, देशाला दिशा देण्याचं काम केलं आहे. असं घडणार असेल तर नक्कीच काँग्रेस आणि इतरजण एका भावनेने चर्चा करु," असंही त्यांनी सांगितलं. मुंबईत काँग्रेससोबतच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे. पण मुंबईबाहेर स्थानिक पातळीवर काँग्रेससोबत चर्चा सुरु आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. 

शिवराज यादव

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

