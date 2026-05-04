Sanjay Raut on Pune Rape: मुलीच्या वडिलांचा आक्रोश पाहा, आरोपीला फासावर लटकवा; संजय राऊतांचा संताप

देशात, महाराष्ट्रात मुलींवर अत्याचार होत आहेत, भ्रष्टाचार, महागाई, नोकऱ्या नाहीत त्यासंदर्भात तळ ठोकून कोणी काम करत नाही. पण एखाद्या राज्यात निवडणूक आलं की, मोदी शाहांचं सरकार तळ ठोकून बसतं. त्यांच्या दृष्टीक्षेपात विकासाचं काही काम दिसत नाही अशी टीका खासदार संजय राऊतांनी केली आहे. निवडणूक आयोग भाजपाचा मित्रपक्ष आहे. तो काही करु शकतो अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने पॅरा मिलिट्रीने ताबा घेतला, त्यामुळे तिथं काँटे की टक्कर दिसत आहे. सुरुवातीचे कल पोस्टलचे आहेत, टेंड्र बदलतील. बंगालमध्ये भाजप यंदा स्पर्धेत आहे. 90 लाख मते डिलिट केली गेली, त्यामुळे हे दिसते. शेवटच्या दोन तीन फेरीत निकाल लागतो.
तामिळनाडूमध्येही कल आहेत. तिथं थांबावे लागेल असं संजय राऊत म्हणाले.
पश्चिम बंगालमध्ये काही होऊ शकतं. भाजपाला निवडणूक जिंकायची आहे, पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो तेव्हा वेगवेगळे हातखंडे वापरतात. सीसीटीव्ही गायब करतात. पण अद्याप पश्चिम बंगालमध्ये पहिला राऊंड झाला आहे असंही त्यांनी सांगितलं.
बारामती, राहुरी पोटनिवडणुकीवर ते म्हणाले की, "पोटनिवडणुका प्रतिकात्मक आहेत. सुनेत्रा पवारांच्या मतदारसंघात कोणी प्रमुख पक्ष नाही. अपक्ष उभे असल्याने निवडणूक होत आहे. राहुरीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवार दिला असून आम्ही पाठिंबा दिला आहे. कार्डिले यांच्या निधनानंतर निवडणूक होत असल्याने त्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे".
"पुणे जिल्ह्यात एका दिवसात तीन बलात्कार झाले. भोर, चाकण, पिंपरी चिंचवडमध्ये झालं असताना नेमक्या कोणत्या घटनेसाठी एसआयटी नेमली आहे? गृहमंत्रालय अपयशी का ठरले आहेत?," असे प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत.
"चार वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला, यात कायदा सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या गृहमंत्र्यांचं अपयश आहे. एसआयटी त्यांची चौकशी करणार आहे. आरोपी पोलिसांच्या कोठडीत असता, एसआयटीचा काय विषय आहे? काही झालं की एसआयटी नेमतात. असे अत्याचार होणार नाहीत यासाठी काम करा. कायद्याचा धाक राहील असं करा. चाकण, पिंपरीला, नागपूरला झालं आहे. कुठे एसआयटी नेमणार आहात? एसआयटी कोणत्या कारणासाठी नेमायची याचे काही संकेत आहेत. असं कृत्य करणाऱ्यांना ताबडतोब फाशी दिली पाहिजे. मुलीच्या वडिलांचा आक्रोश पाहा, नराधमाला फासावर लटकवा आणि मग सांत्वन करायला या असं सांगितलं आहे," असं ते म्हणाले.