Marathi News
'भाजपला 130 च्या घरात बसवण्यात शिंदेंचे मोठे योगदान' शिवसेनेकडून आलेल्या पोस्टने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ!

Akshay Maharaj Post:  काय म्हणाले अक्षय महाराज? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 22, 2025, 10:51 PM IST
'भाजपला 130 च्या घरात बसवण्यात शिंदेंचे मोठे योगदान' शिवसेनेकडून आलेल्या पोस्टने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ!
शिवसेना-भाजप

Akshay Maharaj Post: शिवसेना-भाजपमध्ये अंतर्गत वाद सुरु असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहेत. पण सर्वकाही सुरळीत असल्याचे दोन्हीकडच्या नेत्यांनी म्हटलंय. या पार्श्वभूमीवर आचा शिवसेनेकडून भाजपचे नाव न घेता टीका केलीय. शिवसेना प्रवक्ते अक्षय महाराज भोसले यांच्या पोस्टने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ झालीय. काय म्हणाले अक्षय महाराज? जाणून घेऊया. 

शिवसेना प्रवक्ते अक्षय महाराज भोसले यांनी सोशल मीडियावर (ट्विटरवर) सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले. नाव न घेता त्यांनी भाजपवर अप्रत्यक्ष टीका केली, ज्यामुळे शिवसेना-भाजपमध्ये पुन्हा वादळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भोसले म्हणाले, “चिखलात कमळ असत... पण राज्यात ते गटरात रुतलेलं होतं, तेव्हा जनतेच्या सेवेसाठी कोणी बाहेर काढलं? हे काही लोक लवकर विसरतात.” यातून महायुतीतील अंतर्गत तणाव दिसतोय.

शिंदेंच्या नेतृत्वाची प्रशंसा

भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या कष्टांची आठवण करून दिली. “राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सोपे आहेत, पण जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करून राज्याला स्थैर्य देणे हे शिंदे यांचे काम! शिंदेंविरोधात लढणे म्हणजे वादळाविरुद्ध मशाल पेटवणे, मशालीने स्वतःच जळून जाल,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना (भाजपला) इशारा दिला. भाजपला 130 च्या घरात बसवण्यात शिंदेंचे मोठे योगदान असल्याचेही सांगितले. “जनतेचा आशीर्वाद, विकासाची गती आणि भगव्याची शक्ती यांसमोर विरोधकांचे राजकारण फक्त धुरकट कुजबुज!” असा टोला त्यांनी लगावला.

'सर्वसामान्यांची भावना'

हे माझे वैयक्तिक मत नाही, तर साधू-संत, सर्वसामान्यांशी बोलून मांडलेली भूमिका आहे. “शिंदे हे संयमी नेते आहेत, महाराष्ट्राच्या जनतेचा उद्रेक होऊ नये. मी कोणाचे नाव घेतले नाही, पण जनता सुज्ञ आहे, असे ते म्हणाले. सर्वांनी हिंदुत्व दावणीला बांधले तेव्हा शिंदे यांनी बंड केले आणि लोककल्याणाच्या योजना आणल्या, हे विसरू नका,” असे म्हणत त्यांनी जनतेला सावध केले. ही टीका महायुतीतील समीकरणे हादरवू शकते, असे दिसते.

FAQ 

प्रश्न : अक्षय महाराज भोसले यांनी नेमके काय म्हणून भाजपवर टीका केली?

उत्तर : त्यांनी नाव न घेता लिहिले, “चिखलात कमळ असत… पण राज्यात ते गटरात रुतलेलं होतं, तेव्हा जनतेच्या सेवेसाठी कोणी बाहेर काढलं?” यातून भाजपला २०२२ मध्ये सत्ताबाहेर असताना एकनाथ शिंदे यांनीच सत्तेत आणल्याचा अप्रत्यक्ष दावा केला. ते म्हणाले की, काही लोक हे कष्ट लवकर विसरतात.

प्रश्न : शिंदे साहेबांविरोधात लढण्याबद्दल भोसले यांनी काय इशारा दिला?

उत्तर : ते म्हणाले, “ना. शिंदे साहेबांविरोधात लढणे म्हणजे वादळाविरुद्ध मशाल पेटवण्यासारखे आहे. काळजी करू नका… मशालीने स्वतःच जळून जाल!” यातून विरोधकांना (म्हणजे भाजपला) थेट इशारा दिला की, शिंदे यांच्यासमोर कोणी टिकणार नाही आणि जनतेचा आशीर्वाद, विकास व भगव्याची ताकद शिंदे यांच्यासोबत आहे.

प्रश्न : ही पोस्ट वैयक्तिक मत आहे की शिवसेनेची अधिकृत भूमिका?

उत्तर : अक्षय भोसले यांनी स्पष्ट केले की, “हे माझे वैयक्तिक मत नाही. साधू-संत, सर्वसामान्य जनतेला भेटलो, त्यांच्या भावना आहेत. मी कोणाचेही नाव घेतले नाही, पण महाराष्ट्राची जनता सुज्ञ आहे.” तरीही ही पोस्ट शिवसेना शिंदे गटाच्या नाराजीचे आणि भाजपला “कृतघ्न” ठरवण्याचे प्रतीक मानली जाते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

