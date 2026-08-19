/एकनाथ शिंदेंच्या 39 वकिलांकडून चूक झाली? त्या प्रतिज्ञापत्रांचा अर्थ काय? हातातून शिवसेना जाणार?

शिंदे गटाने 39 स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रं दाखल केली होती आणि त्या प्रत्येकाने 2018 ची पक्षघटना नमूद करून ती सादर केली होती. मग ३९ वकिलांकडून चूक झाली? अशी विचारणा ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. ती चूक मुद्दामहून केलेली एखादी 'कारस्थानवजा' कृतीही असू शकते अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर 2018 ची पक्षघटना सादर केली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांनी ही वकिलांची चूक असल्याचे म्हटलं अशी माहिती त्यांनी दिली.
एकदा का घटनापीठाने निर्णय दिला असेल, तर विधानसभा अध्यक्ष त्याच्या विरोधात निर्णय कसा घेऊ शकतात? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. "मी केवळ निर्विवाद तथ्यांवर आधारित माझे म्हणणे मांडेन. विधिमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कसा पाठवला जातो? याच कारणामुळे राज्यपालांनी 'फ्लोअर टेस्ट' (बहुमत चाचणी) घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, ती कृती सुभाष देसाई प्रकरणात चुकीची ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे, विधानसभा अध्यक्षांनी जे काही म्हटले आहे, ते पूर्णपणे 'संविधान पीठा'च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे," असं ते म्हणाले.
"आमदार सुरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. 30 तारखेला त्यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले. हीच गोष्ट खूप काही सांगून जाते. कोणताही पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. परिस्थितीचे वास्तव पाहावे लागेल. प्रतिवादी आमदारांनी सभापती नार्वेकर यांना मतदान केले. हे पक्षांतराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. [राणा प्रकरणात] असे ठरवण्यात आले आहे की, विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांना भेटणे हे कलम २(१)(अ) चे उल्लंघन आहे. जेव्हा सुनील प्रभूंनी त्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांचे उत्तर होते की, तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही," असं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान देवदत्त कामत यांनी यावेळी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले तर न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरवले होते असं ते म्हणाले. एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ पक्षात बहुमत कधी गाठले ? हा खरा प्रश्न असल्याचं खडंपीठाने विचारलं.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर म्हटलं की, या न्यायालयाने आधीच मत व्यक्त केले आहे की अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे. जर आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला, तर ती घोषणा रद्द होईल.
न्या. बागची यांनी यावर आम्ही आज त्यांना (शिंदे) अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का? अशी विचारणा केली.
कामत यांनी यावर, जेव्हा आम्ही विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली, तेव्हा लिस जिवंत होते. जर अध्यक्षांचा आदेश विकृत असेल. तर ते एक न्यायाधिकरण आहे. जर न्यायाधिकरणाने विकृतपणे काम केले असेल, तर आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांकडून न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे (judicial review) ती दुरुस्त केली जाईल. आणि आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांकडून दिलासाही दिला जाऊ शकतो.
न्या. बागची यांनी सांगितलं की, अध्यक्षांची भूमिका कायद्याच्या विरुद्ध असेल तर आम्ही ती रद्द करू शकतो यात आम्हाला शंका नाही. पण परिणामी आम्ही त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? कामत यांनी यावर सांगितलं की, ज्या निकालांमध्ये अपात्रता कायम ठेवण्यात आली, त्यांमध्ये माननीय न्यायाधीशांनी अपात्र ठरवले आहे. मी एक तक्ता देईन. जर माननीय न्यायाधीशांनी असे ठरवले की अपात्रतेच्या याचिकेवर चुकीचा निर्णय दिला गेला होता, तर त्याचा चिन्हाच्या वादावर निश्चित परिणाम होईल.