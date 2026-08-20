'सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते'; शिवसेना सुनावणीतील सर्वात मोठी घडामोड, शिंदेंना राजकीय धक्का?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सलग आठव्या दिवशी सुनावणी सुरु असून, उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी पुन्हा एकदा पक्षचिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. तसंच आमदारांना अपात्र करण्याचा मुद्दा उपस्थित करत युक्तिवाद केला. एकदा अपात्र ठरल्यानंतर त्यांची सदस्यत्व रद्द होते. या प्रकरणात, विशिष्ट कालावधीत सुनावणी होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी पक्षांतर केल्याचा लाभ आधीच उपभोगला आहे असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.
आम्ही कोणावरही दोषारोप करत नाही आहोत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "परंतु आजही ते त्या पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत, कारण 'चिन्ह आदेश' (Symbols Order) हा विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषावर आधारित आहे. जर माननीय न्यायालयाने असे ठरवले की विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावताना विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले कारण चुकीचे किंवा तर्कहीन (perverse) होते, तर त्या निष्कर्षाचे परिणाम होतील," असं ते म्हणाले.
यावेळी न्यायाधीशांनी कशातून अपात्र? अशी विचारणा केली. त्यावर देवदत्त कामत यांनी सांगिलं की, "ही एक कायदेशीर घोषणा आहे की, ज्या तारखेला पक्षांतराची कृती घडली, त्या तारखेपासूनच संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व संपुष्टात आले. मला केवळ एवढेच अपेक्षित आहे. कदाचित आता त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसेल, तरीही अपात्रता नेमकी कधी आली, याबद्दलची घोषणा नक्कीच केली जाऊ शकते. याबाबत अनेक न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध आहेत. उच्च न्यायालयांनीही या अधिकाराचा वापर केला आहे".
Senior Advocate Devadatt Kamat: Once disqualified, they lose their membership. In this case, they have already enjoyed the fruits of defection because the matter could not be heard within a particular time. We are not blaming anybody.— Bar and Bench (@barandbench) August 20, 2026
But even today, they continue to reap the…
परंतु, विधानसभा अध्यक्ष किंवा संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्यासमोर असलेल्या वस्तुस्थितीला त्या तत्त्वांचा आधार घ्यावा लागेल असं न्यायाधीशांनी सांगितलं. त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला की, "सर्व पक्ष या न्यायालयासमोर उपस्थित आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात आहे. अपात्रतेच्या विरोधात त्यांना जे काही म्हणायचे आहे, ते योग्य आदेश पारित करण्यापूर्वी हे न्यायालय ऐकून घेऊ शकते".
"'सुभाष देसाई' प्रकरणात आम्ही नेमका हाच युक्तिवाद केला होता. विधानसभा अध्यक्षांवरील आमचा विश्वास उडाला असल्याने, अपात्रतेबाबतचा निर्णय खुद्द या न्यायालयानेच घ्यावा, अशी विनंती आम्ही केली होती. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास अखेरीस अनेक महिने लावले. आम्हाला दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. या न्यायालयाला अध्यक्षांना पावले उचलण्यास भाग पाडावे लागले आणि अखेरीस जानेवारी 2024 मध्ये निर्णय आला. आज सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले आहे आणि या न्यायालयात त्यांचे प्रतिनिधित्वही आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवरील त्यांचा बचाव किंवा म्हणणे आपण ऐकून घेऊ शकता आणि योग्य ते आदेश देऊ शकता," असं ते म्हणाले.
याबाबतचा पूर्वदृष्टांत (precedent) उपलब्ध आहे. मी आपल्याला असे निर्णय दाखवेन ज्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जेव्हा अपात्रता सिद्ध करणारी वस्तुस्थिती स्पष्ट होते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय स्वतः सदस्यांना अपात्र ठरवू शकते असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
Bench: But the Speaker or the concerned party would have to be given an opportunity. The Supreme Court would have to apply those principles to the facts before it.— Bar and Bench (@barandbench) August 20, 2026
Senior Advocate Devadatt Kamat: All the parties are before Your Lordships and are represented. Whatever they have…
"न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, जिथे अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ खर्च झाला असेल, पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असेल, अध्यक्षांनी पुरावे तपासण्यासाठी चुकीच्या निकषांचा वापर केला असेल आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल, तिथे प्रकरण परत पाठवल्याने न्यायाची पूर्तता होणार नाही. अखेरीस, न्यायाची पूर्तता हाच महत्त्वाचा निकष आहे. या न्यायालयाचे अधिकार 'सर्टिओरारी' किंवा 'मँडमस'च्या तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. संपूर्ण न्याय देण्यासाठी, हे न्यायालय स्वतःच अपात्र ठरवू शकते," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
Senior Advocate Devadatt Kamat: The Court has held that where considerable time has already been spent in deciding a disqualification petition, an earlier decision has been set aside, the Speaker has misapplied the yardstick for evaluating evidence and the tenure of the Assembly…— Bar and Bench (@barandbench) August 20, 2026
"स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरसेवकांविरुद्धच्या अपात्रता कार्यवाहीतून आलेले असेही काही निकाल आहेत, जिथे सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध होत नाही असे मत मांडले होते. रिट अधिकारक्षेत्रात, उच्च न्यायालयांनी संबंधित निकष लागू केले, अपात्रता झाली असल्याचे आढळले आणि स्वतःच सदस्यांना अपात्र घोषित केले. असाच एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला आणि तिथे तो कायम ठेवण्यात आला," अशी माहिती त्यांनी दिली.