'माझ्या कुटुंबानं तुमचं काय वाटोळं केलंय, इतका वाईट झालो का मी?', ओमराजे निंबाळकरांचा भावनिक सवाल

पुणे | ठाकरेंच्या शिवसेनेत बंड करणाऱ्या 6 खासदारांच्या नावांमध्ये ओमराजे निंबाळकर यांचंही नाव घेतलं गेलं. अनेकांनी त्यांना दुषणं लावली, त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले, तर कोणी रीलस्टार म्हणून हिणवलं. या सर्व परिस्थितीवर ओमराजे निंबाळकर यांनी 21 जून 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना भाष्य केलं. धाराशिवमध्ये आपण कार्यकर्त्यांना वेळ दिली असून, त्यांच्याशी चर्चा करूनच यासंदर्भातील निर्णय घेऊ असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'हे कलियुग आहे...' म्हणत त्यांनी वडिलांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाच्या निकालावर खंत व्यक्त केली. 20 वर्षांनंतर तिच दु:ख, त्याच यातना, त्याच दिवशी सोसाव्या लागल्या असं म्हणत खंत या गोष्टीची आहे की कोर्ट म्हणतंय हत्या करण्याचा उद्देश होता, मोटीव्ह प्रूव्ह केला, सन्माननीय कोर्टानं राजकीय वैमनस्यातून घटना घडल्याचं सांगितलं. पण, मारलं कोणी? न्यायालयीन प्रक्रियेचा सन्मान प्रत्येकाला करावा लागतो. मात्र, या निकालाविरोधात मी उच्च न्यायालयात जाणार आहे, असं ओमराजेंनी स्पष्ट केलं.
वडील गेले त्या दिवसापासून राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली, त्यामुळं लोकांच्या संपर्कात गेलो, लोकांच्या मदतीला येण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी राजकीय जीवनात केला असं सांगताना सामान्यांनाही याची कल्पना असल्याचं ते म्हणाले. मात्र आपल्याला या प्रकणात जो न्याय अपेक्षित होता तो मिळाला नाही याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
'एक लक्षात घ्या., सामान्य माणसाला, मी काय काम करतो हे माहितीये. मी चारसदिवसांपासून ऐकतोय माझा निर्णय जाहीर केला नाही, पण तरीही अनेकांनी आपल्या अख्ख्या कुटुंबाचा उद्धार केल्याचं म्हटलं. ओमराजे ज्यांच्या मदतीला गेलाय, ज्यांच्यासाठी झटलाय, ज्यांना ओमराजे त्यांच्या घरातला माणूस वाटतोय, ते असा उद्धार करतील असं मला वाटत नाही. काहींनी उद्धार केला आणि तेही मी सहन केलं. या राजकीय प्रक्रियेमध्ये माझ्या कुटुंबानं तुमचं काय वाटोळं केलंय? कोणी तुम्हाला त्रास दिलाय? नुसत्या चर्चेनं मी तीन दिवसात इतका वाईट होत असेन तर खरंच इतका वाईट आहे का मी? रीलस्टार म्हणून माझी हिनवणी केली, पण रिलस्टारला लोक मतं देतात का?', असा भावनिक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आपला जो काही राजकीय निर्णय आहे तो धाराशिवला चर्चेनंतर जाहीर केला जाईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.